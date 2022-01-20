Реанимируем роман — любовный гороскоп на 21 января

Пришло время перезапустить любовь.

Овен

Сегодня Овны могут утратить инициативу в любви и почувствовать себя из-за этого неуютно. Возможна раздражительность из-за мелочей. Гармония или разлад в отношениях будут зависеть от деталей. В зависимости от ситуации окажется важным умение ладить в мелочах либо умение не обращать на них внимания.

Телец

Сегодня во влюбленных Тельцах гармонично уживаются прагматизм и романтика, и уже одно это делает их неотразимыми. Они умеют быть друзьями своим любимым. Их обаяние заставляет партнеров прощать им их несовершенства. Это хороший день для личного свидания, но не очень удачный для любовной переписки.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит ценить в любви необычные непредсказуемые моменты. Романтическое свидание может пойти не так, как предполагалось, зато окажется приятным и заставит вас взглянуть на историю ваших отношений с неожиданной стороны. День может принести свежие впечатления интимного характера.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не отказываться от свидания: оно обещает быть приятным, слегка неожиданным и по-хорошему волнующим. Непредвиденные обстоятельства этих суток помогут стабилизировать, восстановить или обновить отношения. Любимый человек может приготовить вам оригинальный подарок.

Лев

Сегодня Львам не стоит искать романтику далеко: подходящая обстановка для свидания сложится даже на работе, если найден баланс между расписанием дел и личной жизнью. Партнер будет рад, если наряду с другими своими достоинствами вы продемонстрируете реализм, дружелюбие, стиль и оригинальный вкус.

Дева

Сегодня для Дев и их партнеров могут оказаться сплетены такие разные понятия, как любовь и работа (долг), но это не доставит им неудобств - наоборот, часто они будут рады избавиться от сложного выбора между важными для них полюсами жизни. Их романтическое свидание «состоится при любой погоде».

Весы

Сегодня Весы могут зациклиться в любви на мелочах, сознательно или безотчетно подгоняя свой роман под некий шаблон. Звезды советуют отбросить подобную дотошность, так как она способна убить романтику и спонтанность. Лучше оценить по достоинству необычность момента и получить от нее удовольствие.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам наслаждаться нестандартным моментом в своей личной жизни: он уникален и может больше не повториться. Свидание должно быть красивым, волнующим и необычным. Включайте фантазию. Не озвучивайте свои мысли целиком, оставьте в отношениях интригу и потенциал развития.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что путь к сердцу любимого человека сегодня лежит через практические детали, цепляющие своей новизной или оригинальностью. Будет к месту изысканное необычное угощение, красивый и полезный подарок. Лихие вызывающие маневры и яркие искры страстей могут быть не оценены.

Козерог

Для влюбленных Козерогов этот день окажется счастливым - или, как минимум, гармоничным. Свидание будет волнующим и необычным. Свободные Козероги найдут неожиданные приятные стороны в своем временном статусе, а Козероги, пребывающие в поиске, внезапно поймут, чего именно им не хватало для удачи.

Водолей

День помогает Водолеям, твердо решившим преодолеть любовный кризис. Вынужденная дистанция даст им время и повод для размышлений. Возможно, именно сегодня на них снизойдет озарение, и у них начнет зреть оригинальный план реанимации романа. На свидании стоит уделить особое внимание интимному комфорту.

Рыбы

Сегодня Рыб может подвести романтичное воспоминание, неуверенность в себе или склонность к всепрощению. Под влиянием приятных картин прошлого многие Рыбы начнут идеализировать бывшего партнера и будут не прочь закрыть глаза на тот самый вопиющий недостаток, из-за которого они когда-то пострадали.