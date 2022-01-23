Поворотный момент — финансовый гороскоп на 24-30 января

Сейчас желательно сделать паузу во всех финансовых делах: обстановка будет сильно меняться, и вам будет нужно время, чтобы осмыслить новшества и действовать в уже изменившихся обстоятельствах.

Поворотный момент произойдет в ситуациях, касающихся больших денег — в крупных сделках, больших коммерческих проектах, финансовых спорах. Во второй половине недели во всех этих делах наступит пауза, но лишь для того, чтобы с понедельника дело начало набирать разгон и скоро завершилось. Появятся предпосылки для того, чтобы налоговая, страховая компания, банк вскоре приняли насчет вас какое-то решение (в вашу пользу или нет — это уже зависит от вашего личного гороскопа). Неделя благоприятна для проверки отчетов, сверки платежей, возвращения долгов, восстановления финансовых документов, возврата вещей в магазин. Не рекомендуется: подписывать договоры, заключать сделки, торговать, обмениваться, давать рекламу, заказывать товары по почте, начинать новые дела, от которых вы хотите получить прибыль.

Овен

На этой неделе звезды не советуют Овнам пытаться как-либо менять или реформировать свой стиль и методы работы. Любые новшества могут привести вас к результату, обратному тому, который вы ожидаете. Рекомендуется отказаться от долгосрочного планирования. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Работа в составе группы единомышленников пойдет не так, как вы рассчитывали из-за отсутствия должного взаимопонимания. Чтобы уменьшить разного рода неприятности, постарайтесь не принимать участие в коллективной деятельности. В течение недели многие столкнуться с повышенной вероятностью технических аварий и, соответственно, могут понести из-за этого материальный ущерб. Никому не давайте денег взаймы, равно как и сами не берите чужих денег – вернуть их в дальнейшем будет трудно. Нелегкое время ждет тех, кто занимается акционированием или работает на общественных началах в профсоюзном комитете.

Телец

Расчеты Тельцов на позитивные сдвиги в карьере могут не оправдаться. Более того, у вас могут быть неприятности с начальством. Основная причина в том, что вам будет сложно заставить себя быть послушными подчиненными и безропотно выполнять волю начальства. Некий дух внутреннего бунтарства может побудить вас к строптивому поведению. Вам могут сделать критическое замечание, которое вызовет эмоциональный ответный всплеск. Рассчитывать на благоразумные и взвешенные действия пока не приходится. Вас могут беспокоить вопросы профессионального статуса и авторитета, но ваши реакции могут оказаться излишне эмоциональными, спонтанными. Это как раз тот самый период, когда ваши личные инициативы будут наказуемы. Старайтесь не пересекаться с начальством без крайней необходимости и контролируйте свои действия.

Близнецы

Близнецам, чья работа может быть связана с нарушениями закона, следует проявить повышенную осторожность. Любые нарушения закона, даже самые незначительные, могут послужить поводом для преследований со стороны фискальных органов власти. Возможны негласные проверки вашей фирмы, контрольные закупки товара и т.п. Водители транспорта могут допустить нарушение правил дорожного движения, и это не останется незамеченным дорожной полицией. Звезды советуют больше внимания уделить деталям в работе. Согласно поговорке о том, что дьявол кроется в деталях, вы можете не обратить внимание на какую-то мелочь, из-за которой все дела пойдут насмарку. Это особенно важно для тех, кто пребывает в дальних командировках и общается с деловыми потенциальными партнерами, занимается составлением текстов юридических договоров.

Рак

У Раков на этой неделе внешние обстоятельства могут столь динамично меняться, что вам придется в срочном порядке принимать оперативные решения. Звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества – могут быть страховые случаи. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях, а также попыток криминальных элементов совершить кражу. Поэтому основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. Прежде чем войти в ситуацию или дело, подумайте о том, как потом достойно выйти из неё. Возможна потеря мелкой, но нужной вещи или документа, на поиски которой будет потрачено много времени. Старайтесь не делать того, что может повысить риск неожиданных происшествий.

Лев

На этой неделе Львы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Имеющим свой бизнес, звезды не рекомендуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Могут осложниться вопросы с регистрацией фирм и сделок в официальных инстанциях. Нежелательно принимать участие в массовых мероприятиях (выставках, конкурсах) и делать публичные заявления. Крайне нежелательно обсуждать с деловыми партнерами совместные планы на будущее и вести переговоры. Те, кто выполняет клиентские заказы, столкнутся с неудовлетворенностью заказчиков качеством и сроками выполнения вами работы. Не исключено, что начальнику поступит жалоба на вас. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. Возможно, вам придется подстраиваться под внешние обстоятельства, чтобы минимизировать возможный ущерб.

Дева

Эта неделя может сложиться неблагоприятно для Дев, работающих вдали от родного дома, вахтовым методом или в совместных предприятиях. Нормальный распорядок работы может быть нарушен непрошеным посетителем или надоедливым сослуживцем. В текущих делах может быть больше проблем, чем результатов. Основная трудность ложится на выполнение повседневных дел. Вам будет нелегко правильно распределить рабочее время и выдержать график работ. Много времени будет израсходовано на непродуктивный труд, и переделку допущенных ошибок. Трудно придется делопроизводителям, юристам, коммивояжерам, водителям-дальнобойщикам и тем, кто специализируется на внешнеэкономической деятельности. В зоне напряжения также находятся отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не ждите от коллег помощи и поддержки, решайте вопросы самостоятельно.

Весы

Весам на этой неделе будет свойственен некоторой авантюризм и желание вкладывать деньги с большой степенью рисков. Звезды не советуют совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже. Вам могут предложить инвестировать некий очень прибыльный проект. Между тем, подвергая риску свои сбережения, вы можете их потерять безвозвратно. Поэтому самая правильная тактика – вообще не тратить деньги на финансовые авантюры и обходиться необходимым минимумом, избегать любых рисков при проведении финансовых операций по безналичным расчетам. То же самое относится к тем, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Творческие работники будут склонны разбрасываться идеями и планами, без серьезного сосредоточения на главном направлении. Поэтому результат усилий может оказаться минимальным.

Скорпион

Нестабильные деловые партнерские отношения Скорпионов могут стать причиной срыва графика работ. У занятых в семейном бизнесе или работающих удаленно, могут осложниться отношения с членами семьи и близкими родственниками. Это не может не повлиять самым неблагоприятным образом на результаты вашей деятельности. Крайне неблагоприятное время для поисков помещения для ведения бизнеса и подписания договора аренды. То, что будет зафиксировано в договоре, вскоре может оказаться нарушено. Трудно придется строителям. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности и работать с отчетной документацией. Арендодателям рекомендуется проверить, как исполняются условия договора. Не исключено, что данная проверка потребует от вас срочного принятия решения о разрыве договорных отношений с арендатором.

Стрелец

Наибольшую проблему для Стрельцов на этой неделе могут составить деловые связи. Попытка установить контакт с нужными вам людьми может закончиться безрезультатно. Неблагоприятно пойдут дела у тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами со многими людьми. В дороге вы можете часто сталкиваться с множеством мелких препятствий и терять время на их преодоление. Обратите внимание на то, что, общаясь с другими людьми, вы склонны будете проявлять излишнее нетерпение и часто раздражаться. Это не останется незамеченным окружающими людьми. Постарайтесь максимально урезать круг общения и не вступайте в разговоры на посторонние темы на рабочем месте. Излишне критичное отношение к коллегам может спровоцировать конфликт. Держитесь подальше от разговоров с коллегами на посторонние темы – это приведет к пустой потере времени.

Козерог

Основной задачей Козерогов в эту неделя звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми они располагают. Несмотря на то, что вы готовы будете много и интенсивно трудиться, и сможете увеличить доходы, но уровень расходов может вырасти многократно. Поэтому вы все равно можете испытывать нехватку денег. Звезды предостерегают вас от вовлечения в финансовые авантюры, вложений в якобы доходные проекты с высокими дивидендами и процентными отчислениями. Игроки на фондовом рынке могут ошибиться в расчетах и потерять деньги на неблагоприятной конъюнктуре цен. Не рекомендуется делать капиталовложения, совершать оптовые закупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных проектах. Необходима строгая финансовая дисциплина.

Водолей

На этой неделе Водолеям будет сложно проявить инициативу и приступить к новым делам из-за того, что придется завершать прежние дела. Оставить их недоделанными вам не позволят обстоятельства. Вы можете испытывать дискомфорт оттого, что будет сильное желание проявить инициативу, но одновременно с этим обстоятельства не позволят вам этого сделать. Возможны конфликты в семье и препятствия со стороны родственников, если вы попытаетесь сделать что-то вопреки их мнению. Звезды советуют быть осмотрительнее и соблюдать технику безопасности при работе на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальном комплексе, поскольку возрастает риск травматизма. Непростое время для подготовки отчетной документации и анализа состояния бюджета за прошлый год. Не торопитесь проявлять инициативу.

Рыбы

Рыбам на этой недели звезды советуют быть более разборчивыми в выборе людей, с которыми собираетесь вести дела. Дело в том, что в поле вашего зрения часто могут попадать люди с нечестными намерениями. Следует тщательно проверять и перепроверять поступающую информацию, прежде чем принимать на её основе решения. Возрастает вероятность того, что вас попытаются обмануть. Не следует доверять обещаниям других людей, равно как и давать обещания – выполнить их в дальнейшем окажется труднее, чем вы предполагали. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности фактам. Трудное время ожидает торговцев и водителей транспорта, а также тех, кто занят учебой. При выполнении частных заказов обязательно берите предоплату.