Как с помощью свечи приманить богатство и любовь

Мы узнали, какие свечи помогут стать успешным и богатым.

«Я жгу свечи каждый день. Этот простой ритуал приносит мне успех в делах, финансовое благополучие и исполняет желания». Так рассказала мне моя подруга Алёна, у которой в жизни практически не бывает «чёрной полосы».

И действительно, свечи - неотъемлемый атрибут практически любого магического ритуала. Одни используют его в процессе, другие же просто для атмосферы.

Магия свечей очень древняя и таинственная. И при правильном подходе, с помощью свечей можно добиться многого.

Как правильно использовать свечи для ритуала

Чтобы добиться желаемого результата от свечей, важно подойти к ритуалу серьёзно и ответственно.

Покупайте свечи лично. Чтобы в ваш ритуал не вторгалась чужая энергетика, важно подготовить всё без посторонних глаз и рук. Свечи должны быть новые. Не стоит использовать одну и ту же свечу для разных обрядов. Для ритуалов лучше всего подойдут церковные свечи, либо авторские. Главное, чтобы они были сделаны из воска. Избегайте свечей, покрытых краской. От такого атрибута не будет толку. Свеча должна прогореть полностью. Затушить её раньше, значит, прервать обряд, и не довести дело до конца. Старайтесь не уходить из дома во время обряда. Свеча должна гореть рядом с вами.

Цвет свечей в магии

Для достижения конкретного результата важно, какого цвета свеча, которая «работает на исполнение».

Белые свечи универсальные. В случае необходимости ими можно заменить любые другие. Этот цвет в ритуалах используют для просветления, очищения, оздоровления и новых начинаний.

Чёрные свечи в основном используют для преодоления жизненных препятствий, наказания и изгнания духов. Считается, что такие свечи – атрибут ритуалов чёрной магии. Не стоит использовать их без надобности, а также ритуальных знаний.

Красные свечи жгут для улучшения здоровья, получения энергии, но чаще всего в любовных желаниях. Красный – цвет страсти, желания, любви и замужества.

Розовые свечи дают более романтичный настрой. Привлекают любовь, верность и мир.

Зелёные свечи используют для улучшения финансовой сферы. Цвет денег приносит успех и различные материальные блага.

Синие свечи используются в ритуалах на обретение спокойствия, гармонии и просвещения.

Жёлтые свечи помогут добиться успеха в делах и преодолеть трудности в достижениях цели.

Как добиться желаемого

Свечи сами по себе очень сильный атрибут. Для достижения результата не обязательно читать заговоры, обращаться к магам или использовать другие элементы эзотерики.

Для того чтобы привлечь в свою жизнь деньги, любовь или успех, достаточного только выбрать свечу подходящего цвета, подумать о цели ритуала и зажечь её. Главный секрет – непоколебимая вера в исполнение желания.

Зажигая свечу, мысленно проговорите то, чего вы хотите. Постарайтесь максимально визуализировать всё до мельчайших деталей.

Для достижения максимального результата можно использовать аромамасла, благовония или различные травы.

Чтобы жечь свечи – не нужно обладать магическими способностями. Как говорит моя подруга Алёна:

«Магия огня настолько сильная, что я стараюсь не мешать ей исполнять мои желания».

В магии свеча используется как носитель огня, усиливающего энергию намерения, запроса. Произнося намерение, огнём свечи вы придаёте силу и ускорение своему запросу.

Базовая схема работы проста: вы высказываете своё намерение, придаёте ему энергии (зажигаете свечу) и даёте свече догореть до конца.

Дальше возможны вариации, например: нанесение запроса иголкой на свечу, добавление в свечи ароматических трав, зажигание свечей на растущую луну и т. д.

Эти элементы возможны, но необязательны. Их суть – это убрать сомнения в исполнении желания. И если вы в них верите, то используйте.

Что же касается намерения (желания), то оно должно быть реальным, искренним и реализуемым.

Например, если вы говорите: «Хочу получить 1 миллион рублей в следующем месяце», но в голове у вас сидит мысль «Да мне и 40 тысяч рублей хватит», то получите вы 40 тысяч рублей, так как в миллион не верите.