Транзит Солнца по Водолею поможет победить все проблемы

Как провести последние дни января-первые дни февраля, чтобы притянуть в жизнь удачу?

Транзит Солнца по Водолею, начинающийся ранним утром 20 января, можно условно разделить на две части – до и после важнейшего новолуния 1 февраля, которое станет началом Нового Года по восточному календарю (первое новолуние после Зимнего Солнцестояния).

Вот в чём можно найти истинное соответствие и значимость начала именно восточного «Нового Года» (в отличии от календарного) – это тот факт, что восточный Новый год всегда начинается в рамках знака Водолей (от 21 января до 21 февраля), ведь именно знак Водолея связан с понятием «новый» и «другой». А второй важный момент формулы начала восточного Нового года связан с его началом в НОВОлуние, соединением Солнца и Луны в одном градусе, что по своему принципу также является началом нового цикла (года).

Впрочем, более подробный разбор карты восточного нового года ещё впереди, а сейчас о месяце транзита Солнца по Водолею, знаку, который, опять же, традиционно связан с энергией обновлений, с чем-то принципиально новым.

Пожалуй, уже в первые дни Солнца в Водолее 20 и 21 января многие почувствуют ветер перемен, особенно «освежающей» в этом плане может оказаться пятница, 21 число. Новые дружеские связи и оригинальные идеи, интеллектуальный сумбур и брожение духа свободы возрастёт как в обществе, так и в личной жизни. Альтернативное мышление и экспериментальный подход к делам в этот период могут заслуженно побеждать. В месяц Водолея у нас больше возможностей рассчитывать на поддержку друзей, найти своих сторонников и покровителей или, наоборот, вступить в новое для себя сообщество или союз единомышленников.

Тем не менее, первая треть периода (третья декада января), до новолуния 1 февраля, ожидается весьма контрастной, и более сложной ритмически, но особенно концовка месяца, 29-31 января, которая может принести множество перемен различного свойства – для кого-то как избавление и «гора с плеч», а для других время разочарований и потери шансов, перспектив, инициатив.

Более прогрессивной и деловой ожидается вторая часть месяца Водолея, начиная от новолуния 1 февраля, включающая в себя несколько заметных аспектов волевого Марса с Юпитером (4 февраля) и Ураном (8 февраля), а также главной конфигурации февраля – союза Юпитера с Ураном (15-19 февраля).

Учитывая, что ещё одним достаточно деятельным аспектом этой части февраля станет длительное соединение гендерных Венеры и Марса – (точный аспект 16 февраля), можно предрасполагать о начальной диспозиции и предписаниях в партнёрских отношениях любого уровня, а также в дипломатических контактах, переговорах, но достижения необходимых компромиссов через преодоление разногласий, хотя бы и на определённом участке времени. И обязательно попробуйте, пусть и экспериментально, в дни уточнения союза Юпитера с Ураном (16-18 февраля) начать что-нибудь новое, какое-нибудь пусть небольшое начинание с верой в успех. Для примера, это может быть даже покупка какой-то книги, которая вас давно интересовала, посещение выставки или тематического семинара с целью овладения новым опытом и знаниями, новые дружеские контакты.