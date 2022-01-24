Пять знаков зодиака, которые вечно недовольны собой

Некоторые знаки абсолютно уверены в себе и считают себя лучшими и непревзойдёнными, однако у них есть пятёрка зодиакальных антиподов, которые вечно недовольны собой.

Они ярче остальных страдают комплексом неполноценности. Они постоянно сомневаются в себе и колеблются, что в итоге приводит к принятию неверных решений. Эти знаки считают, что они недостаточно хороши для любви, для стандартов общества или для успешной карьеры. И, как следствие, такое негативное мышление материализуется и создаёт им массу проблем в жизни.

Близнецы искренне хотят преуспеть и даже затмить окружающих, но из-за своей нерешительности они систематически пребывают в сомнениях. Двойственная натура Близнецов всё время тянет их в разные стороны: сначала они уверены в своём выборе, а уже через минуту сожалеют о нём. Внешне это позитивный и улыбчивый знак, но на внутреннем уровне Близнецам постоянно за что-то стыдно, впрочем, окружающим они стараются этого не показывать.

У Раков одна цель – порадовать и всячески ублажить близких и любимых людей, поскольку они боятся быть отвергнутыми и ненужными. В реальности Раки любимы и ценимы окружающими, но они неизменно задаются вопросом, заслуживают ли они этого. Раки могут быть самыми привлекательными и приятными людьми в какой-либо компании, но они тушуются от искренних комплиментов в их адрес и не чувствуют себя достойными добрых слов.

Девы – люди настойчивые и пробивные, но они постоянно держат оборону даже без причины, так как им подспудно кажется, что на них все нападают или собираются нападать. У Дев присутствует весьма деструктивный комплекс неполноценности, и они нередко ощущают себя изгоями и белыми воронами в обществе, поскольку им не всегда удаётся в это общество вписаться (по крайней мере, им так всегда кажется). Они хотят огромного успеха, но редко достигают его по причине собственной неуверенности и перфекционизма.

Весы – очень милые люди, с которыми приятно общаться, но они практически никогда не говорят о себе и вообще не акцентируют внимание на своей личности. Дело в том, что Весы чувствуют себя слишком незащищёнными и боятся, что их не так поймут или высмеют. Они невысокого мнения о себе, а потому стараются быть чересчур «сладкими» и обходительными, дабы всем понравиться. Ну и, конечно же, они тщательно скрывают все свои слабые места и внутренние страхи.

Увы, но такие сильные и настойчивые с виду Скорпионы частенько принимают не самые лучшие для них решения – и тоже из-за своих вечных сомнений, колебаний и недостаточно высокой самооценки. Этот знак совершенно не желает, чтобы окружающие знали, что с ним происходит, и поэтому выглядит весьма таинственно и загадочно – лишь бы никто не догадался, как ему неуютно и плохо, и что на самом деле творится у него внутри.