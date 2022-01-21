Эмоции и чувства — любовный гороскоп на 22 января

Сегодня мы будем очень чувствительно, и стоит держать себя в руках, чтобы не повздорить со второй половинкой.

Овен

В этот день Овны легко теряют душевное равновесие из-за пустяков, могут не услышать разумных доводов партнера и голос собственного разума. Звезды не советуют давать волю негативным эмоциям, так как в сочетании с имеющимися разногласиями они способны создать опасную для отношений «гремучую смесь».

Телец

Сегодня любовные дела Тельцов идут неплохо, но идеальную картину их счастья может что-то омрачить - например, поведение их партнера. Звезды напоминают, что идеалы существуют лишь в нашем воображении и советуют подумать, прежде чем давать волю гневу: скорее всего, через несколько дней все наладится.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отложить романтическую встречу, так как ее может подпортить досадное недоразумение. Если на повестке дня грустный факт расставания, постарайтесь избежать выяснения отношений: обиды или недопонимание могут усложнить ситуацию, сделать разрыв болезненным и затяжным.

Рак

Сегодня влюбленных Раков будет радовать общая картина отношений, но могут изводить или ранить мелочи. Возможны уколы ревности, технические помехи, препятствия к свиданию из-за служебных, дорожных или других обстоятельств. Добравшись до места встречи, важно оставить все треволнения «за бортом».

Лев

Ситуации этого дня усиливают потребность Львов в контакте с партнером, но скорее косвенно, чем прямо. Многие Львы будут не прочь услышать его честное мнение или получить от него компетентный деловой совет. Романтической теплой беседы или прямого откровенного разговора сегодня может не получиться.

Дева

Сегодня что-то выведет Дев из себя - и не исключено, что любимый человек станет свидетелем этой короткой вспышки. Многие Девы встретят у партнера понимание, но им все же стоит быть осторожнее, если задеты его убеждения: в этом случае, возможна обида и могут копиться поводы для ссор на будущее.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с небрежностью или другой негативной чертой своего партнера. Не исключено, что на деле в его оплошности будут повинны обстоятельства. Не стоит ни заострять ситуацию, ни держать в себе негатив, пытаясь его подавить. Возможно, стоит сбросить лишнее напряжение в спальне.

Скорпион

Сегодня главная задача Скорпиона в любовных делах - вовремя «притормозить». Если увлеченность заставит его продолжать ухаживания или другие маневры, приятный результат усилий может легко превратиться в свою противоположность. Например, полное согласие между влюбленными может закончиться размолвкой.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им рискованно поддаваться своим любовным порывам и проявлять инициативу. Многие Стрельцы в шаге от ошибки. Думая, что демонстрируют свою любовь или доказывают свою правоту, они могут подтверждать свои заблуждения или наращивать себе нелестную репутацию.

Козерог

Сегодня залог удачи в любовных делах для Козерогов - сознательная пассивность. Звезды советуют им поддерживать сложившееся положение вещей, наслаждаться своим текущим статусом, обдумывать планы и избегать каких-либо конкретных действий, так как любая инициатива с их стороны сейчас преждевременна.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствительны к тонким нюансам интимной жизни и могут занервничать, если их в ней что-то не устраивает. Также этот день провоцирует повышенную придирчивость и дотошность, любая мелочь может вывести из себя и стать предлогом для ссоры. Не лучший момент для примирения и сближения.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны разочароваться в любимом человеке из-за одного жеста или повздорить с ним из-за пустяка. Причина в том, что для самих Рыб повод будет по-настоящему важным. Может быть задето их мировоззрение или обмануто главное ожидание. Даже к невинной шутке многие Рыбы отнесутся серьезно.