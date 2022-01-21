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Родятся пророки: астролог рассказал, какие дети появятся в 2022 году

21 января 2022ГороскопыKostroma.Today

Астролог Александр Панфилов рассказал, какими будут дети, рожденные в 2022 году.

Астролог рассказал, какие дети родятся в 2022 году
Фото: depositphotos

По его словам, люди, у которых в дате рождения есть двойки, обладают очень сильной интуицией. А у рожденных в этом году двоек будет как минимум три.

«Чем больше двоек в карте рождения, тем сильнее развита интуиция, способность считывать энергии людей, животных и даже помещений. Такой человек более эмоционален и психологически нестабилен. Три двойки могут стягивать на себя негативную энергию с других людей, плохое настроение, недомогание, слабость или любой иной негатив», — говорит астролог.

Таких людей, по мнению Александра, нужно научить управлять своими способностями, в том числе исцелять людей.

«Эти люди по своей природе духовники, пророки, они покажут совсем другие ценности и совсем иначе построят будущее страны и мира», — отметил астролог.

Александр добавил, что люди, в дате рождения у которых есть двойки, довольно замкнутые, неразговорчивые и не особо комфортно чувствуют себя в большой компании.

Kostroma.Today: последние новостиКостромской астролог: в этом году родятся пророки
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