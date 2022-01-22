Считаем кровно заработанное — финансовый гороскоп на 23 января

Сегодня очень важно пересчитать свои деньги и понять, можно ли заработать больше.

Овен

Звезды советуют Овнам заранее настроиться на неожиданные изменения в делах. Особенно это относится к тем, кто причастен к финансовым операциям или профессионально занимается вопросами обеспечения безопасности бизнеса. Если ваша работа связана с компьютерами и Интернетом, то возможны сбои в сети, поломки. Ближе к концу дня усиливаются неблагоприятные влияния.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется воздержаться от активного ведения переговоров и подписания соответствующих договорных отношений. В деловом партнерском сотрудничестве проявятся разногласия. Вам сложно будет понять позицию партнера по ряду стратегических вопросов. Старайтесь вести себя, не проявляя никаких амбиций.

Близнецы

Достаточно проблематично сложится этот день для Близнецов, работающих в совместных предприятиях или вахтовым методом вдали от родного дома. Начальство может ужесточить требования к соблюдению дисциплины. За опоздание или отсутствие на рабочем месте будут наложены штрафные санкции. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину – в конце дня этого будет недоставать.

Рак

У многих Раков сегодня возрастает риск финансовых утрат. Вы можете допустить досадную ошибку при работе с цифрами, при подготовке бухгалтерских отчетов или оформлении банковских платежей. Рекомендуется отложить ремонтные работы – вы можете сломать ценные детали или инструмент. Воздержитесь от решения вопросов с недвижимостью.

Лев

У Львов сегодня могут усилиться разногласия с деловым партнером по вопросам недвижимости. Это особенно касается тех, кто арендует вместе с партнером помещение. Если у вас имеется задолженность по коммунальным и арендным платежам, то это также может стать поводом для конфликта. Успешно пройдет день у тех, чья работа связана с частыми перемещениями и поездками.

Дева

Девам в этот день рекомендуется максимально сократить посторонние контакты и серьезнее углубиться в текущие дела. Любая информация не по делу будет приводить к потере темпа в работе. Воздержитесь от назначения деловых встреч, поездок и заключения торговых сделок. Вместе с тем старайтесь наиболее важные дела закончить к полудню, поскольку к концу дня ситуация может ухудшиться.

Весы

Весам в этот день рекомендуется воздерживаться от принятия важных финансовых решений. Особенно это относится к торговым сделкам, игре на бирже и операций по обмену валюты. Купленный для перепродажи товар может оказаться невысокого качества или не будет пользоваться спросом. Воздержитесь от операций с обменом валюты.

Скорпион

Если Скорпионы работают в семейном бизнесе, то будет сложно рассчитывать на поддержку и понимание близких родственников и членов семьи. Будьте осмотрительнее при проведении строительных работ – возможны травмы из-за невнимательности или торопливости. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвентаризации недвижимой собственности.

Стрелец

В утренние часы Стрельцы могут почувствовать эмоциональное беспокойство и неуверенность с том, что удастся реализовать намеченные на сегодня планы. Возможно, это ощущение возникнет не на пустом месте и будет реакцией на внешние дестабилизирующие влияния. Наилучшая сфера применения вашей энергии сегодня – работа с информацией и деловыми контактами.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от контактов с вышестоящим начальством без крайней на то необходимости. В противном случае вы рискуете попасть «под горячую руку» начальства, и это в итоге может негативно отразиться на уровне ваших доходов. Успешно проходит работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях.

Водолей

Водолеям звезды советуют не предпринимать никаких важных инициатив в карьере и учебе. Тем, кто занимает подчиненные должности, трудно будет найти взаимопонимание с начальством. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам незаслуженным, обидным и несправедливым. Можно проводить рекламные акции, открывать частные детские сады, курсы обучения.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам особое внимание обратить на то, насколько ваша деятельность соответствует законодательным нормам и служебным инструкциям. Сегодня вам следует подходить особенно щепетильно к таким вопросам, поскольку вашу работу могут подвергнуть проверке, с целью поймать вас на нарушениях. От финансовых спекуляций лучше воздержаться.