Ищем альтернативные пути — гороскоп на 23 января

21-22 лунные сутки. Сегодня во всем важны закон и порядок, гармония и баланс, план и система.

Наиболее информативным будет утро, благодаря тригону Луны к соединению Солнца и Меркурия. В общении приветствуются разумный компромисс и доля терпения, так как многие процессы идут медленно. Могут иметь место задержки платежей, остановки в судебных разбирательствах, пересмотры соглашений, повторные совещания, сравнения вариантов, вдумчивые работы над поправками. Вероятны колебания в чувствах и симпатиях. В перечисленных ситуациях не стоит слишком долго медлить, так как имеющиеся противоречия вскоре могут обостриться.

Овен

Сегодня Овнам не стоит спешить с инициативой самим и торопить с ней других. Основной политикой лучше сделать поддержку отношений с акцентом на терпение и лояльность, что равно касается общения с персонами, группами и инстанциями. Желательно проявить понимание, если задерживается платеж, экспертиза, пересмотр договора или судебный вердикт. Насущные ситуативные договоренности лучше уточнять с утра.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам строже придерживаться графика, следовать служебному долгу, приказам и инструкциям. Стоит навести порядок в документах и расчетах, уделить внимание соблюдению законов и прав. В некоторых случаях, могут стать важны каноны моды, гармонии или эстетики. Не стоит спешить с косметическими и лечебными процедурами, не уточнив схему действий и другие критичные подробности.

Близнецы

Близнецам этот день добавит стабильности. Для многих Близнецов он начнется с вестей издалека, извещений и подсказок, которые добавят им уверенности, восполнят временный дефицит средств или нехватку комфорта, а также сделают честнее и объективнее их взгляд на ситуацию. Сегодня полезно сравнивать варианты, налаживать связи, систематизировать знания, работать над текстами и финансовыми документами.

Рак

Сегодня Ракам не стоит уклоняться от переговоров - но следует помнить, что их итог еще не окончателен, а в их процессе не всегда можно надеяться на взаимную симпатию. Возможен разлад в семье или партнерстве. День подходит для общения с домочадцами, повторного собрания жильцов или визита в суд. Хорошо вносить поправки в соглашения, в программу строительства, в завещание или в брачный договор.

Лев

Львам стоит использовать этот день для конструктивного целевого общения и официальных визитов. Это подходящий момент для возобновления переговоров, для попытки разрешения личного спора с коллегой, соседями или сервисом, для внесения поправок в долгосрочный контракт, для супружеских и дружеских бесед на серьезные темы. Эффективна повторная консультация у профессионала: врача, программиста, юриста.

Дева

Девам не помешает разобраться в финансовой подоплеке ситуации. Не стоит пропускать письма из бухгалтерии, банка, налоговой инспекции. День поможет разобраться в платежном документе, кредитной истории, договоре на услуги, в процедуре оформления собственности, выигрыша, обмена, возврата. Возможны правки в списке трат. Лучше не спешить с покупками, особенно выбором личных подарков и детских вещей.

Весы

Весам день напоминает о затянувшейся дисгармонии в их жизни - но также дает им опору прежде всего информационную. Нехватка средств или удобств будет возмещаться уверенностью, даваемой системным планом действий, имеющимися знаниями или правами. Звезды советуют воспользоваться моментом и привести в порядок дела, насколько возможно, так как на днях ситуация может войти в другую фазу и обостриться.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам строго придерживаться заданных правил и взятых на себя обязательств. В приоритет лучше поставить не собственные планы, а долг - например, семейный, профессиональный, партнерский или гражданский. Нежелательны инициативы, попытки заявить о себе или оказаться на первом плане событий. В сделки, уступки, комбинации и обмены желательно вступать лишь по необходимости.

Стрелец

Сегодня Стрельцам могут вновь пригодиться старые системы связи и социальные контакты, в том числе профессиональные. Возможно, они помогут в оформлении документов или в решении затяжных финансовых проблем, при процедуре оценки имущества, обмена, возврата, компенсации, банкротства или погашения долга. Не стоит отказываться от переговоров с бывшими коллегами, партнерами, друзьями и соратниками.

Козерог

Сегодня в интересах Козерогов во всем поддерживать баланс, не противоречить законам, считаться с эстетическими канонами, держать в порядке свои финансы и соблюдать партнерские обязательства. Стоит следовать этой политике, даже если она создает вам неудобства: от нее зависит карьера или исполнение желания. Важно взять верный тон в переговорах, особенно при уточнении финансовых и правовых нюансов.

Водолей

Водолеям этот день добавит уверенности в себе через те или иные официальные каналы. Личные позиции многих Водолеев упрочатся благодаря подтверждению их образования, квалификации и профессионального опыта. На этом фоне может возникнуть коварная иллюзия полной неуязвимости. Если оставить без внимания отдельные неразрешенные вопросы, вскоре они дадут знать о себе. Важно позаботиться о своих «тылах».

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам держать в порядке свои документы (особенно долгосрочные контракты) и необходимое программное обеспечение. Не помешает подумать о копиях нужных материалов, в том числе в виртуальном пространстве. Одновременно стоит уделить внимание юридическим аспектам и проверить, нет ли недочетов с этой стороны. Если за вами есть долг, в ваших интересах подумать о его погашении.