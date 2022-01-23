Опасные искушения — любовный гороскоп на 24 января

Сегодня мы можем наломать дров, если поддадимся своим желаниям.

Овен

Сегодня Овны поймут, что им все труднее оставаться в любовных делах романтиками и дипломатами. Ситуация может потребовать от них борьбы за любовь, решительного выяснения отношений или других, не менее радикальных действий. Возрастает риск ссор. Провоцирующие факторы - гнев, ревность и конкуренция.

Телец

Влюбленным Тельцам не стоит пугаться сегодняшних событий: даже если черное крыло рока коснется их отношений, буря будет недолгой, а кризис плодотворным. Волнения этого дня лишь поспособствуют их примирению и воссоединению с партнером, дадут новый импульс их любви и совместным планам на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы болезненно реагируют на затяжные любовные неприятности и готовы на многое, чтобы побыстрее разорвать мучительные узы. Звезды напоминают им, что ускорить ход событий сейчас практически невозможно, так как ритм событиям задан заранее. Важно не начинать на этом фоне новый роман.

Рак

Сегодня в отношениях Раков подчеркнуто старое разногласие. Это может быть давний спор между влюбленными (например, из-за ревности), неприязнь семьи одного партнера к другому или уходящая корнями в прошлое вражда кланов в стиле Монтекки и Капулетти - к счастью, с надеждой на более приятный финал.

Лев

Сегодня понимание между Львами и их партнерами может стать неидеальным. Если разговор или свидание не ладится, лучше свернуть общение. А вот подумать над словами любимого человека не помешает: скорее всего, он точно обозначил вашу проблему и даже, как истинный друг, подсказал вам рецепт ее решения.

Дева

Сегодня у звезд есть для влюбленных Дев две новости. Первая: любовное прошлое все еще отзывается неприятностями. Вторая: открывается поле для заглаживания вины, гармонизации отношений или исправления роковой ошибки. Но не спешите проявлять активность, пока не сложатся все нужные вам обстоятельства.

Весы

Сегодня в настроении Весов может преобладать недовольство - собой, партнером или обстановкой. В поведении близкого человека вероятны перемены. Не исключено, что в его планах обострить ситуацию, чтобы подтолкнуть ее к переходу на другой уровень (особенно если сами Весы нерешительны и пассивны).

Скорпион

Сегодня романтические ситуации полны для Скорпионов скрытых ловушек, в том числе психологических (особенно, если в дело замешаны темы секса и интимной жизни). На фоне улучшения любовных перспектив в целом, именно в эти сутки есть вероятность попасть в неприятную историю с сомнительным оттенком.

Стрелец

Этот день способен навеять влюбленным Стрельцам не самые радужные мысли. Их может огорчить потеря прежней динамики или своей инициативы. Гармонию любви может портить несовпадение вкусов, ревность, подозрение, материальная претензия, давнее предубеждение или неприятное обоим партнерам воспоминание.

Козерог

Сегодня Козерогам важно удержать под контролем свой темперамент и преодолеть свое искушение проявить в любви инициативу. Свободным Козерогам не стоит открывать в эти сутки «сезон охоты»: для них велика вероятность стать в этом действе не удачливым охотником, а объектом преследования и даже жертвой.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям важно правильно читать непрямые знаки своей судьбы и расшифровывать намеки собственной интуиции. Это тот самый день, когда «если вам что-то кажется, то вам точно не кажется». Не стоит недооценивать силу своих былых увлечений или изобретательность своей прежней пассии.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб может посетить плохое настроение и полное нежелание заниматься личной жизнью - и это для них скорее благо, чем зло: день сулит им опасные искушения и ложные разочарования. Стоит помнить, что даже у счастливых пар бывают неудачные дни и есть своя коллекция «скелетов в шкафу».