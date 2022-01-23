Погружаемся в детали — финансовый гороскоп на 24 января

Сегодня стоит обратить внимание на мелочи в работе, которые могут навредить вашему проекту в целом.

Овен

Звезды советуют Овнам настроиться на конструктивное партнерское сотрудничество и работу в составе группы. Вы будете в состоянии скоординировать деятельность разных деловых людей в рамках общего проекта. У работников сферы обслуживания могут вырасти доходы. Можно заниматься составлением бизнес-плана.

Телец

Чтобы этот день прошел для Тельцов с максимальной пользой, звезды советуют с утра составить план действий. Распределение рабочего времени – один из главных залогов успеха в делах. Безработные имеют все шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем. Вместе с тем ближе к концу дня усиливаются неблагоприятные влияния.

Близнецы

Перед Близнецами открываются новые перспективы в карьере. Можно принимать участие в конкурсах на звание лучшего по профессии, в кастингах на замещение престижной вакантной должности. Звезды советуют вкладывать деньги в проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Бизнесменам рекомендуется предпринимать шаги по поиску более выгодных и масштабных сфер деятельности.

Рак

У Раков в этот день может укрепиться материально-техническая база, в результате чего удастся в более комфортных условиях выполнять гораздо больший объем работ. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. Рекомендованы капиталовложения в недвижимость. Вы преуспеете в подготовке отчетной документации.

Лев

Львы почувствуют ускорение в тех делах, которые связаны с обработкой и анализом информации, делопроизводством, составлением документов и короткими поездками. Прежде всего, вам удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. Растет темп товарно-денежных оборотов у торговцев. Успешно решаются вопросы с логистикой.

Дева

Девы в этот день будут находиться в прекрасной физической форме, что благоприятно отразится на результатах труда. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто связан с физическим трудом – вы практически забудете, что такое усталость и сможете долго поддерживать высокий темп работы. Укрепляются отношения с коллегами и подчиненными.

Весы

Весам рекомендуется не выпускать дела из-под личного контроля. Направьте свою энергию на поиск новых, более совершенных и перспективных методов работы. Однако не торопитесь делать крупные финансовые вложения в развитие своих идей и проектов. Вам будете сложно проконтролировать, насколько эффективно используются ваши инвестиции.

Скорпион

Несмотря на некоторую эмоциональную неустойчивость, Скорпионы в этот день смогут добиться положительных результатов, если будут действовать тихо и незаметно. Чем меньше людей будут знать о ваших истинных намерениях, тем меньше вам смогут помешать. Могут вырасти доходы от выполнения частных заказов и удаленной подработки.

Стрелец

Стрельцы сегодня проявят удивительные интеллектуальные способности и умение находить самые неожиданные и оригинальные решения в трудных вопросах. Это замечательное время для установления новых контактов. Деловое знакомство, запланированное на первую половину дня, может оправдать ваши ожидания. Успешно идет освоение компьютерных технологий.

Козерог

Козерогам сегодня звезды могут открыть новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Главное условие для успеха – последовательно и методично добиваться поставленных целей. Безработные смогут найти интересную работу. Удачное время для покупки товаров длительного пользования.

Водолей

У Водолеев прекрасный день для профессионального обучения. Удачно пойдут дела у тех, кто занимается расширением сферы услуг и поиском новых рынков сбыта продукции. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Однако не следует входить в контакт с начальством без крайней производственной необходимости. Старайтесь избегать финансовых заимствований и своевременно оплачивать счета.

Рыбы

Успеха добьются Рыбы, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях: криминалисты, следователи, часовщики, ученые-теоретики, программисты. Благоприятное время для оформления к получению причитающихся вам по закону налоговых льгот, компенсаций, субсидий.