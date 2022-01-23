Раскладываем мысли по полочкам — гороскоп на 24 января

22 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Весов заставляет острее чувствовать дисгармонию — но также со скрытым опасением или враждебностью встречать те перемены, которые помогут ее устранить.

Импульс энергии, даруемый ингрессией Марса в знак Козерога, приходит в противоречие с потребностью в равновесии. Нота пессимизма в настроении не подходит для развлекательных и романтических мероприятий. Не стоит проявлять в этот день новую активность и выходить за рамки вчерашней повестки. Не рекомендуются сделки, косметические процедуры, начинания. Инициативы желательно отложить до завтра и получше их продумать.

Овен

Сегодня ситуация для Овнов меняется. Могут частично измениться цели или средства их достижения. Многим Овнам придется стать жесткими, хитрыми, практичными и целеустремленными - особенно, если предстоит борьба за бизнес или карьеру, конкуренция, тест на профессионализм или управленческие качества. Могут стать требовательнее партнеры и начальство, не исключен переход недовольства в открытую форму.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с теми или иными неприятностями в своей повседневной работе, а также в делах, связанных со здоровьем, красотой или карьерой. В подобном повороте событий будет определенная польза - например, многие Тельцы смогут проверить, верно ли организовали свои дела и надежны ли их помощники. В новых неспокойных обстоятельствах у них будет шанс обрести союзника или поддержку.

Близнецы

События этого дня способны усилить тревогу Близнецов за финансовые дела, творческие проекты или романтические отношения. Также возможны опасения за любую сферу жизни, в которой уже есть проблемы. Однако звезды советуют им больше беспокоиться за свое самочувствие, которое напрасные волнения могут подорвать даже при крепком здоровье. Важно сохранять душевное равновесие и следить за новостями.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с негативной гранью домашних или супружеских отношений, а также любого длительного партнерства (соседства, соперничества, тяжбы). Источником проблем может стать давняя тайна, неразрешенный спор, «непристроенное» наследство, недвижимость, неотданный долг. Зависший сюжет прошлого будет тормозить переход в будущее. Стоит подумать о закрытии темы в ближайшее время.

Лев

Сегодня многие Львы настроены на продолжение конструктивного диалога, но его психологическая атмосфера может измениться не в лучшую сторону. Звезды советуют свернуть разговор или закончить его как можно раньше - в противном случае возможны те или иные помехи. Может ухудшиться самочувствие, возрасти рассеянность или усилиться скрытая неприязнь. Также может отвлечь появление нового фронта работ.

Дева

Сегодня звезды предупреждают Дев о вероятности разочарования или убытка. Возрастает риск неудачных приобретений, порчи вещей, неудовлетворительного исхода платежной или обменной операции, неравноценной компенсации. Могут потерпеть неудачу романтические жесты, оказаться не к месту подарки. Хорошая сторона дня - выявление уязвимостей. Появляется поле для креатива или энергия для исправления ошибок.

Весы

Сегодня Весы чувствительны к негативным сторонам перемен и порой сгущают краски. Многие Весы начнут острее чувствовать возможные угрозы, считывать неблагоприятные стороны психологической атмосферы в семье или коллективе. Ожидается новый поворот в делах, связанных с жильем или наследством. Могут возрасти деловые риски. Стоит удвоить осмотрительность, принять меры против авралов и обострения ссор.

Скорпион

Этот день Скорпионы могут использовать для внутренней настройки на новую тактику. Обстоятельства намекают, что пора действовать более практично, решительно и целеустремленно, но сегодня инициативы в новом стиле будут скорее вредны. Возможно плохое настроение, неважное самочувствие, неудачное стечение обстоятельств. Есть риск попасть в неприятную ситуацию и демотивировать себя перед новым стартом.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит удвоить осмотрительность в контактах со старыми знакомыми, особенно группами и организациями. Общение может принять не самую гармоничную форму, если в дело замешаны деньги, ресурсы и неотданные долги. Могут напомнить о себе давние счеты и обостриться претензии. Лучше не выходить в таком общении за рамки регламентов и объявленной повестки, а также вовремя его сворачивать.

Козерог

Сегодня Козероги могут ощутить прилив энергии и испытать сильное искушение действовать. Ими могут руководить чувства, долг или желание защититься. Звезды не советуют поддаваться импульсу: в этот день его результат под вопросом, зато велик риск навредить себе. Не стоит проявлять в эти сутки инициативу в любви, открывать бизнес, резко менять свою тактику или слишком активно преследовать свои цели.

Водолей

Сегодня явная поддержка судьбы сочетается для Водолеев со скрытой угрозой, а иногда и с подтачиванием их опор и защит. Стоит прислушиваться к негативным ощущениям: сейчас они являются сигналом тайного неблагополучия. Очагом риска может быть затяжной правовой вопрос, непогашенный долг, обострение хронической болезни или незабытой любви, активизация врагов или предателей под видом коллег и друзей.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит вплоть до ночи оставаться начеку (особенно, если у них есть печальный опыт прошлого и реальный повод для беспокойства). Этот день может навеять неприятные воспоминания и подпитать ложную тревогу - но также вовремя указать на те недостатки или угрозы, которые нуждаются в устранении. В этот день убыточны сделки, сомнительны договоренности, нежелательны начинания и развлечения.