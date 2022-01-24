Реагируем на ошибки мягче — финансовый гороскоп на 25 января

Нужно помнить, что ошибаются абсолютно все, поэтому не ругаем себя или других.

Овен

Внешние обстоятельства для Овнов сегодня могут столь динамично меняться, что вам, возможно, придется в срочном порядке принимать оперативные решения. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях, а также попыток криминальных элементов совершить кражу с ваших электронных платежных систем. Не лучшее время для регистрации и визирования бумаг в государственных учреждениях.

Телец

Тельцам в этот день будет труднее реализовать себя в партнерском бизнесе и при выполнении клиентских заказов. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. Возможно, вы будете особенно остро ощущать враждебность внешнего мира. Осложняются вопросы с регистрацией фирм и сделок в официальных инстанциях. Возможно, вам придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства.

Близнецы

У типичных Близнецов сегодня в текущих делах может быть больше проблем, чем результатов. Возможно, вам будет труднее правильно распределить рабочее время и выдержать график работ. Много времени может быть израсходовано на непродуктивный труд, и исправление допущенных ранее ошибок. Высокое качество выполняемой работы способно вывести вас на результативный труд.

Рак

Звезды не советуют Ракам совершать финансовые спекуляции, связанные с оптовой торговлей. Вам могут предложить инвестировать некий очень прибыльный проект, который на самом деле может лопнуть как мыльный пузырь. Поэтому самая правильная тактика – вообще не тратить деньги и обходиться необходимым минимумом. Также хорошо начинать откладывать деньги под крупную покупку в дальнейшем.

Лев

Львов, занятых в семейном бизнесе или работающих на дому в качестве фрилансеров, могут осложниться отношения с родственниками. Это не может не повлиять самым неблагоприятным образом на результаты вашей деятельности. В деловом партнерстве не исключены трения. Если у вас есть возможность выбирать, то отдавайте предпочтение индивидуальной трудовой деятельности.

Дева

Девы могут столкнуться с препятствиями при попытке получить доступ к интересующей информации. Также проблемной темой может стать поддержание деловых связей и контактов на приемлемом уровне. Держитесь подальше от разговоров с коллегами на посторонние темы – это приведет к пустой потере времени. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций.

Весы

Основной задачей Весов в этот день звезды считают сохранение финансовых и материальных ресурсов. Несмотря на то, что вы готовы будете много и интенсивно трудиться, больших денег вы не заработаете – у вас может возникнуть ощущение, что финансовая удача проходит мимо. Возможно, причина такого ощущения в склонности тратить деньги без соответствующего контроля.

Скорпион

Сегодня типичные Скорпионы могут испытывать дискомфорт оттого, что будет сильное желание проявить инициативу, но одновременно с этим обстоятельства не позволят вам этого сделать. Возможны конфликты в семье и препятствия со стороны родителей, если вы попытаетесь сделать что-то вопреки их мнению. Воздержитесь от инициатив в семейном бизнесе.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам быть более разборчивыми в выборе людей, с которыми предстоит вести дела. Сегодня в поле вашего зрения часто будут попадать люди с нечестными намерениями. Торговцам следует тщательно перепроверять поступающую информацию, прежде чем принимать на её основе решения. Консультантам следует быть внимательнее к пожеланиям клиентов.

Козерог

Козерогам сегодня не рекомендуется пытаться как-то менять или реформировать свой стиль и методы работы. Любые новшества приведут вас к результату, обратному тому, который вы ожидаете. Воздержитесь от приобретения новинок электроники и компьютерной техники. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Водолей

Водолеям рекомендуется воздерживаться от инициативного поведения без соответствующего согласования своих действий с начальством. А начальство будет склонно рассматривать ваши действия с критических позиций. Если же вы сами являетесь руководителем, то воздержитесь от принятия важных решений. Обязательно контролируйте своё поведение и думайте о последствиях.

Рыбы

Рыбам, проходящим обучение в вузе или на курсах по повышению квалификации, следует строже подходить к учебе с точки зрения самодисциплины и отношениям с преподавателями. Если вам поступит предложение о сотрудничестве, не торопитесь соглашаться, наведите справки о потенциальном партнере. Убедитесь в хорошей репутации этого партнера.