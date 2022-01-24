На нас обрушится буря эмоций — гороскоп на 25 января

22-23 лунные сутки. Сегодня проницательная Луна в Скорпионе поможет уловить новый тренд и подстроиться под него.

При встрече с препятствием она даст скрытность и упорство. Утренний квадрат Луны и Меркурия может принести неприятные новости об ограничениях. Приняв правила игры, важно не стать их заложником. Информационные подсказки - включая новости, советы друзей и мнения экспертов - превратятся в информационные помехи, если использовать их однобоко: они спасут в одних ситуациях, но помешают увидеть новые шансы в других. Важные мотивы дня: сильное чувство, глубокая вера, надежда сохранить тайну или безопасность.

Овен

Сегодня Овнам важно стать дальновидными стратегами и заранее выверять свои шаги: от них зависит исход спора или иска, судьба отношений, карьеры или бизнеса. Может решаться вопрос о долге, кредите, налоге. Вероятна неприятная новость, напоминание или предупреждение. Возможен спор с другом. Если вам не смогут помочь друзья и коллеги, может найтись моральная поддержка из нового скрытого источника.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не бояться спорить с партнерами, начальством и друзьями: конструктивный разговор по существу не сделает союзников врагами. Взаимопонимание усилят не только старые совместные дела и давние взаимные симпатии, но и важные новые факторы - например, общие надежды и сходство убеждений. Не стоит лишь спешить с окончательным оформлением договора или совместного манифеста.

Близнецы

День станет насыщенным для Близнецов, которые приступили к новому фронту задач или вышли на новое место работы. А также для тех, кто занят поправкой здоровья, ремонтом, поиском помощников, набором штата или активным уходом за питомцами. Новости этого дня не всегда эмоционально приятны, зато полезны - например, возможна конструктивная критика или предупреждение. Важно усилить технику безопасности.

Рак

Сегодня Раки могут надеяться на гладкий ход сотрудничества, если они работают с единомышленниками и «единоверцами». Сложные стороны дня - общение и работа с текстами. Возможно, под влиянием новостей придется поднять старую неприятную тему в беседе с друзьями, детьми или коллегами. Это хороший момент для первого шага к зарубежному партнерству - но стоит помнить, что многое еще предстоит обсудить.

Лев

Сегодня Львам стоит сделать выбор в пользу домашних или служебных дел. Пора с новым вдохновением вернуться к отложенной уборке или ремонту, проверить запасы или позаботиться о питомце. Не помешает обратить внимание на охранные системы: возможны новые идеи. В споре с членом семьи, другом, начальником или коллегой главным аргументом и критерием становится практика, важно подтверждать слова делом.

Дева

Сегодня дела Дев пойдут с переменным успехом. Новая энергия, с которой многие Девы готовы взяться за дела, порой будет блокирована из-за нехватки точной информации, ошибок в документах и внешних системных препятствий. Может подвести гаджет или компьютерная программа. Возможны тормозящие процесс совещания, споры с друзьями и коллегами, а также бюрократические препоны, задержки и проверки в пути.

Весы

Сегодня Весам стоит уделить внимание материальным и хозяйственным делам. Может возрасти интерес к лекарствам, бытовым химикатам и нуждам питомцев. Не помешает пересмотреть список трат и критерии качества покупок. Не исключены организационные просчеты, перебои в финансировании, неудачные приобретения. По возможности звезды советуют не увлекаться новинками и стараться обойтись домашними запасами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы морально готовы сделать шаг в новом направлении, чувствуя, что не прогадают. На это их сподвигнет новый источник вдохновения. Однако на пути вероятно препятствие - например, в виде чужого мнения. Не исключено, что добрая половина дня уйдет на общение с другом, домочадцем, начальником или коллегой. Возможна задержка в связи с уточнением информации или работой над документами.

Стрелец

Сегодня сама обстановка укажет Стрельцам их новый путь. Он позволит им поладить с близкими, уладить финансовые и бытовые дела. Его важный элемент - тайна. Однако он требует забыть про недавний образ мыслей, не слушать друзей и коллег с их «железной» логикой. Многим Стрельцам продиктует тактику их семейная (жилищная) ситуация, тайное убеждение, эмоциональная привязанность или скрытая зависимость.

Козерог

Сегодня Козероги могут осторожно свернуть на тот путь, который им укажет обстановка или чутье. Если он вам уже знаком, стоит помнить, что прошло время, и акценты сместились. Будет сложно пользоваться удачной стороной ситуации, не исправив ее недочеты. Вероятно, пора обновить программы или каналы связи, пересмотреть план или бюджет. Стоит прислушаться к новостям, к словам старого друга или коллеги.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно сверять свои ощущения с доводами разума. Если логика и опыт говорят не самые приятные вещи, стоит отказаться от предлагаемой заманчивой возможности или отложить решение до выяснения всех деталей. Для верной оценки событий может пригодиться надежный документ или канал информации. Такая тактика снизит риски в делах, связанных с карьерой, деньгами и личными чувствами.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам опираться на свои убеждения, вдохновение и чутье, но учитывать и объективные сторонние мнения (особенно исходящие от экспертов-профессионалов). Даже на пути истины и удачи нужна информационная навигация. Одновременно успех требует тишины, желательно действовать в тайне и молчании. Лучше воздержаться от переговоров, заявок, оформления документа, публикации текста.