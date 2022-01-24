Следуем за чувствами — любовный гороскоп на 25 января

Сегодня нам стоит слушать внутренний голос и опираться на инстинкты.

Овен

Под влиянием новых настроений влюбленные Овны способны пойти в любви ва-банк и пустить в ход радикальный прием. Звезды напоминают, что всякое сильное оружие в отношениях становится обоюдоострым, и советуют пользоваться им аккуратнее. Опасно смешивать романтические и деловые (материальные) темы.

Телец

В любовных союзах Тельцов сегодня могут идти нешуточные дискуссии, но вреда от них не будет: как говорится, милые бранятся - только тешатся. Возможно активное обсуждение новостей, общих идей или дальнейших планов. Если у вашего романа есть недоброжелатели, то они будут напрасно ждать вашей ссоры.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше избегать знакомств и любовных инициатив: велик риск неверного или несвоевременного шага. В текущих отношениях не стоит обращать внимание на обидный тон некоторых слов: их суть сейчас важнее формы. Ход событий может ускориться. Возрастает актуальность нюансов интимной жизни.

Рак

Сегодня Раки отлично ладят со своими любимыми в большинстве дел, пока в их роман не вмешиваются друзья или коллеги с их «экспертными мнениями». Если поведение близкого вам человека становится более активным, не препятствуйте ему - наоборот, постарайтесь всячески поддержать его новую инициативу.

Лев

Этот день сделает Львов более чувствительными к новым тенденциям в их романе и личной жизни в целом. В зависимости от ситуации и индивидуальных акцентов возрастает роль эмоций, секса, доверия или духовной гармонии. Вероятно, одной из названных тем и будет посвящен сегодняшний разговор влюбленных.

Дева

Любовные дела Дев получают новый вдохновляющий импульс, однако темпы развития событий сегодня оставляют желать лучшего. Многие Девы рискуют столкнуться с внешним барьером или собственным организационным просчетом, из-за которого на приятные личные планы у них останется не так уж много времени.

Весы

Сегодня Весам придется полагаться в любовных отношениях на свою интуицию, которая порой противоречит логике, и поступать не по шаблону. Но им также пригодится проверенное классическое средство - неожиданный и горячий сексуальный сюрприз. Чем лучше известны привычки партнера, тем проще это сделать.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы окрылены новыми надеждами и возможностями. Это и помогает им преодолевать препятствия, возникающие на пути к их любви (в том числе информационные). Логика и расчет для большинства Скорпионов на втором месте, они будут руководствоваться своим темпераментом и чутьем.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сейчас им лучше принять в любви положение дел и внутренне смириться с ним. Как только они это сделают, их личные дела начнут налаживаться, и в ситуации обнаружатся богатые скрытые возможности. Устраивая свидание, лучше оградить себя и партнера от внешней информации.

Козерог

Сегодня «шестое чувство» подсказывает Козерогам, что в любовных инициативах их ждет удача. Опьяненные этим приятным ощущением, они рискуют утратить трезвость мысли и столь часто отличающую их самокритичность. Им не помешает наставление от старого друга или какой-то надежный информационный ориентир.

Водолей

Сегодня Водолеи легко становятся в любви жертвами искушений и обольщений. Под влиянием собственных чувств или чужих манипуляций им может изменить логическое мышление. Ввести их в транс и затмить им разум может призрак их прошлого в сочетании с ревностью, тайной надеждой или гиперсексуальностью.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше верить в любви своей интуиции и следовать за своими чувствами. Инициатива, проявленная ими в эти сутки, станет отличным заделом на близкое будущее. Чтобы любовная удача не изменила представителям этого знака, звезды советуют им действовать молча: счастье требует тишины и тайны.