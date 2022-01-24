Как планеты повлияют на зимние Олимпийские игры

Астролог рассказал, как планеты повлияют на Олимпийские игры
Как Марс и Меркурий в Козероге помогут нам высказать свое мнение и найти компромиссы?
Насколько одновременный переход двух планет в другой знак может поменять наши мотивации и характер действий? Настолько, насколько твёрдый и организованный Козерог отличается от делового, но авантюрного и нередко сумасбродного Стрельца. Именно в знак Козерога 24 января переходит Марс (до 6 марта), а 26 января временно возвращается ретроградный Меркурий (до 15 февраля).
В этом переходе мы должны усматривать повышение статуса силы/воздействия Марса – теперь влияние воинственной планеты будет в меньшей степени связано с глубокими рассуждениями, философствованиям и долгими дипломатическим переговорами. Это если говорить о высочайшей степени геополитической напряжённости в мире, которая на данный период времени во многом по–своему влияет и на настроения народа, и даже на военный и экономический потенциал государств. Ну а Меркурий в стенах того же Козерога будет для Марса условным адъютантом.
В то же время, в деловой сфере многозадачные планы и многовекторность, то что могло исходить от Марса в Стрельце, становятся менее эффективными стратегиями, уступая место прагматизму и реализму, следованию уставам и принятым правилам (традициям), командам, исполнению приказов и распоряжений. Тем не менее, Марс в Козероге всё-таки может «долго запрягать», но только с целью выбора наиболее действенного и результативного решения.