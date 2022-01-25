Глоба посоветовал купить лотерейный билет четырем знакам
25 января 2022ГороскопыВечерняя Москва
Астролог Павел Глоба считает, что представителям четырех знаков зодиака следует приобрести лотерейный билет в конце января.
Козерог
Так, звезды окажут помощь Козерогам в сфере финансов. У них повышается шанс выиграть в лотерее, даже если игра станет для них первой.
Дева
Дев также, согласно предсказанию эксперта, ожидает благоприятный период. Им поможет быстрая лотерея, но сумма выигрыша окажется небольшой.
Весы
Весы смогут в очередной раз проверить свою удачу в лотерее. По мнению Глобы, именно представители данного знака чаще других становятся победителями в азартных играх.
Водолей
При этом Водолеям астролог порекомендовал не покупать заветный билет самостоятельно. Лучше попросить кого-то сделать такой подарок, отмечает New Inform.
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