Глоба посоветовал купить лотерейный билет четырем знакам

Астролог Павел Глоба считает, что представителям четырех знаков зодиака следует приобрести лотерейный билет в конце января.

Так, звезды окажут помощь Козерогам в сфере финансов. У них повышается шанс выиграть в лотерее, даже если игра станет для них первой.

Дев также, согласно предсказанию эксперта, ожидает благоприятный период. Им поможет быстрая лотерея, но сумма выигрыша окажется небольшой.

Весы смогут в очередной раз проверить свою удачу в лотерее. По мнению Глобы, именно представители данного знака чаще других становятся победителями в азартных играх.

При этом Водолеям астролог порекомендовал не покупать заветный билет самостоятельно. Лучше попросить кого-то сделать такой подарок, отмечает New Inform.