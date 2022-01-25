Напугают «‎призраки‎‎‎»‎ из прошлого — гороскоп на 26 января

23-24 лунные сутки. Переживания и новости этого дня усиливают потребность заглянуть в прошлое.

Будет естественным желание обдумать предложение, вернуться к разговору или расследованию, повторно изучить архивные записи, подключиться к старому каналу связи или пройтись забытым маршрутом. Взаимодействие Луны и ретроградного Меркурия позволяет видеть вещи глубоко, но обстоятельства не всегда позволяют говорить о сокровенном открыто и прямо. Это подходящий день для приватного обсуждения затяжных дел, связанных с налогом, кредитом, материальным иском, страховой выплатой, наследством, резервом, долгом или компенсацией.

Овен

Сегодня Овны продвинутся в сложном деле, смогут преодолеть бюрократический барьер или сделать новый шаг к решению затяжного финансового вопроса. Может назреть повторное совещание или редактура ответственного документа - например, годового отчета, страхового договора или налоговой декларации. Не стоит откладывать встречи с партнерами, кредиторами, должниками. Желательно соблюдать приватность.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не отказываться от повторных переговоров: в них будут обсуждаться насущные неотложные темы, не исключено долгожданное заключительное решение или постепенный подход к нему. Одновременно не помешает делать «заметки на полях» и создавать заделы на будущее: многие вопросы сохранят свою актуальность на несколько лет вперед. Стоит подумать над заманчивым предложением.

Близнецы

Сегодня Близнецам дают повод для общения серьезные темы, к которым они и их окружение склонны возвращаться снова и снова. Хорошо обсуждать в этот день критичные мелочи рутинных работ, нюансы лечения, финансирования, ремонта, безопасности и приватности, а также вопросы, связанные с налогами, кредитами, страховками, различными выплатами и компенсациями. Это подходящий момент для посещения архива.

Рак

Ракам не стоит откладывать возобновление затянувшихся переговоров. Этот день подходит для обсуждения сложных историй с материальной или психологической подоплекой. Хорошо использовать его для повторных и уточняющих приватных консультаций, для посещения суда, налоговой инспекции, страховой организации, нотариальной конторы, а также для доверительных бесед с партнером, супругом, близким человеком.

Лев

Сегодня Львам не стоит уходить от обсуждения надоевших рутинных тем в своем общении с коллегами, помощниками и домочадцами. Повторное погружение в них способно открыть в обсуждаемой истории новые пласты или интересные детали, которые заставят взглянуть на дело немного иначе. Также это подходящий день для возврата к изучению старых архивных документов, связанных с домом, работой или здоровьем.

Дева

Сегодня обстоятельства подбрасывают Девам дополнительную информацию - им нужно лишь немного внимания и проницательности, чтобы ее не пропустить. Многие Девы получат ее от своего близкого окружения или от старых знакомых, от детей, коллег или бывшей пассии, из скрытых или забытых источников. Подходящий момент для возврата к прерванной личной переписке, пересмотру договора или творческой концепции.

Весы

Сегодня Весов ждут мелкие полезные ретро-открытия. Возможны находки в забытых магазинах или домашних «закромах». Также день может заставить вернуться к обсуждению затяжных семейных нужд, давних платежных операций, судьбы старых вещей, к нюансам наследственных прав, ипотечного кредита, коммунальных платежей. Не слишком приятные сами по себе, такие темы могут стать буфером, смягчающим разногласия.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет несложно восстановить нужные им связи, вернуться к интересующей теме или вновь подключиться к заветному каналу информации. В этом им поможет не только стечение обстоятельств, но и собственное чутье. Постепенно начнут складываться паззлы прошлого. Это подходящий момент для возврата к личной и деловой переписке, отложенным творческим замыслам, расследованиям и изысканиям.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам выбирать приватный режим общения и знакомые по прошлому каналы связи. Прежде всего, стоит придерживаться этой тактики в делах, связанных с домом, частной жизнью и финансовыми вопросами. Этот день может принести дополнительную информацию о материальных делах, заставить вернуться к списку просроченных платежей, старым взаиморасчетам или изучению кредитной истории.

Козерог

В этот день Козероги получат важную информацию - скорее всего, по секретным каналам. Также у них может появиться возможность поделиться своими тайными соображениями с нужными людьми, вновь наладить связи с единомышленниками или деловыми партнерами. Хорошо возвращаться к отложенным размышлениям, в том числе о финансовой стороне волнующей вас темы или о материальной базе задуманного проекта.

Водолей

Водолеям звезды советуют отложить переговоры, утверждение расчетов и подачу документов в инстанции. Требуется время, чтобы заново осмыслить историю вопроса, повторно изучить архивы, мнения или собственные записи. Может пригодиться инсайдерская информация. Не помешает подключиться к тайному каналу новостей или найти осведомителя (возможно, в этой роли сможет выступить кто-то из прежних знакомых).

Рыбы

Этот день поддерживает в Рыбах веру в их идеалы, а также обещает им дополнительную информацию, которая будет подкреплять их надежды и догадки. Возможно, известия придут из-за рубежа или от старых знакомых. Судьба позволяет вернуться к излюбленной теме или важному вопросу. Появляется время на обдумывание заманчивого предложения, на восстановление своих прежних знаний, контактов или системы связи.