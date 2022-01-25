О себе напомнит «бывший»‎ — любовный гороскоп на 26 января

Сегодня бывший партнер вновь окажется перед вами. ]вам решать — принимать его или нет.

Овен

Сегодня Овны верят в магическую силу сексуальной гармонии и считают, что все проблемы отношений автоматически решаются в спальне. Но о некоторых темах (особенно материальных и деловых) партнерам сейчас лучше поговорить, так как это «другая магия»: озвученная проблема потеряет часть своей остроты.

Телец

Сегодня Тельцы могут наслаждаться в любви гармонией и взаимопониманием. Приятные моменты этого дня помогут им забыть о принципиальных разногласиях с любимым человеком - или верить, что рано или поздно они будут улажены. В разлуке или постоянных разъездах важно поддерживать контакт на расстоянии.

Близнецы

Сегодня Близнецов привлекает возможность поговорить с любимым человеком о совместных секретах и затяжных нерешенных проблемах, а также о тонкостях секса. Одновременно многие Близнецы будут чувствительны к сплетням о чужих любовных отношениях, в надежде отыскать в этих историях ответы для себя.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не отказывать партнеру в интимном внимании, а также в эмоциональной и словесной обратной связи. Ваша «половинка» вновь нуждается в понимающем собеседнике - и если сложившиеся отношения хотя бы отдаленно напоминают близкие, она предпочтет видеть в этой роли именно вас.

Лев

Сегодня Львов может заинтересовать не фасад их любовных отношений, а то, что скрыто в них «за кадром». Не исключено, что это заинтригует их настолько, что они проведут исследование или опрос - например, среди своих родственников или бывших коллег. Им важно умерить эмоции и не спешить с выводами.

Дева

Девам звезды намекают, что любимый человек готов сообщить им что-то важное - возможно, то, что не захотел (не успел) сказать в прошлый раз. Самое время вернуться к интимной переписке. Девы, не имеющие прямой связи с объектом своих симпатий, могут получить неожиданные вести о нем от общих знакомых.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам подступаться к сложным темам отношений прямо и без предисловий. День дает достаточно поводов для того, чтобы подойти к интересующей проблеме мягко и подвести к ней внимание партнера ненавязчиво. Вместо торжественного «нам пора поговорить» предложите обсудить мелочи.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут следовать чутью во всем, что связано с любовными коммуникациями. На письмо или просьбу любимого человека стоит ответить так, как подсказывает сердце, а не так, как велит шаблон. Если в общении возникали затруднения, сегодня появится надежда на восстановление контакта.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше избегать в общении с любимым человеком «честных и открытых» разговоров. О вашей любви в эти сутки куда убедительнее скажут деликатность и уважение к личной тайне. Прежде чем задавать тот или иной щекотливый вопрос, убедитесь по косвенным признакам, что он будет уместным.

Козерог

Сегодня мысли влюбленных Козерогов потекут в знакомом верном направлении. Козерогам, которые сомневались в своей правоте, информация этого дня докажет, что они не ошибались. Самое время заново обдумать свою тактику и, если нужно, сделать первый пробный ход: он подтвердит, что вы на правильном пути.

Водолей

Сегодня Водолеи могут получить вести от своей бывшей любви, меняющие их планы. Возможно возобновление тайной переписки или заманчивое предложение вернуться к прежнему формату встреч. Ситуация неустойчива и прошлое можно реанимировать не всегда - но если взаимные чувства сильны, попробовать стоит.

Рыбы

Сегодня судьба открывает Рыбам еще одну дверь в их любовное прошлое. Если между вами и партнером остались не разрешенными какие-то вопросы, у вас появляется время закрыть пробел. При этом велика вероятность прийти к согласию, помириться и воссоединиться - либо загладить вину и расстаться друзьями.