Начальник не поймет — финансовый гороскоп на 26 января

Сегодня мы можем опростоволоситься перед боссом. Поэтому продумываем каждый сиво шаг.

Овен

У Овнов этот день складывается напряженно для прохождения обучения в высших учебных заведениях. Дело в том, что ваш интеллект будет склонен воспринимать учебный материал скорее эмоционально, чем логически. И эта особенность восприятия может привести к искаженному пониманию. При обмене мнениями вы можете оказаться дезориентированными.

Телец

Звезды советуют Тельцам обратить внимание на соблюдение правил техники безопасности при работе с техникой и электричеством. Этот день отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических поломок, сбоев в работе электроприборов. Работники гостиниц, санаторно-курортных комплексов, концертных и спортивных залов сумеют повысить уровень результаты труда.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды не советуют выступать на публике с докладами или иными целями. Также это не лучший день для собеседования с потенциальным работодателем. Возрастает вероятность того, что ваши знания будут оценены искаженно и с явным преуменьшением их значения. Неплохих результатов достигнут строители, работники жилищно-коммунального и городского хозяйства.

Рак

Раки в этот день, возможно, будут склонны заблуждаться относительно оценки поведения коллег и подчиненных. Не следует быть излишне доверчивыми, опасайтесь обманов и обязательно перепроверяйте исполнение обязательств. Мелкие неприятности по рабочим моментам приводят к напряжению отношений с коллегами. Можно вкладывать деньги в приобретение товаров для дома или покупку строительных материалов.

Лев

Львам в этот день следует быть предельно аккуратными и осмотрительными при оформлении финансовых документов, заполнении электронных форм реквизитами к отправке банковских платежей. Сегодня вы будете склонны путаться и ошибаться в цифрах. Труднее всего придется офисным служащим и банковским работникам. Можно заключать предварительные соглашения о купле-продаже жилья.

Дева

Девам не рекомендуется вести переговоры о приобретении объектов недвижимости или о заключении договора на аренду. Любые сделки с недвижимостью сейчас имеют тенденцию к убыткам или срыву договоренностей. У иногородних работников могут быть проблемы с регистрацией. Можно заниматься поиском необходимой информации.

Весы

У Весов в этот день может серьезно осложниться работа с информацией. Особенно трудно придется тем, чья работа связана с частыми поездками, перемещениями и контактами. Из-за неверной или неправильно понятой информации вы допустите ошибку в работе. С точки зрения учебного процесса это один из самых проблемных дней. Если ваша деятельность имеет отношение к творчеству, то можете рассчитывать на успех.

Скорпион

Скорпионам сегодня будет нелегко оценить материальные последствия от тех или иных своих действий. Возможно, вам придется принимать решения в условиях дефицита достоверной информации. Поэтому столь велика вероятность принятия ошибочных решений, ведущих к материальным потерям. Вместе с тем ваши деловые связи могут расти и укрепляться.

Стрелец

Высокая эмоциональность и спешка в принятии решений – вот что будет характерно для делового поведения Стрельцов в этот день. Не следует полагаться на интуицию при принятии важных решений. Наиболее оптимальная тактика в этой ситуации – пустить дела на самотек и не начинать по собственной инициативе ничего нового. Решайте вопросы по мере их поступления.

Козерог

У Козерогов этот день сложится неблагоприятно для учебного процесса. Вы сейчас вряд ли сможете похвастаться крепкой памятью или быстрой сообразительностью. Усвоение учебного материала будет идти медленно, и, возможно, полученные знания надолго не закрепятся в вашем сознании. Не лучшее время для деловых контактов. Однако это удачное время для проектно-конструкторских работ.

Водолей

Водолея звезды не советуют сегодня заниматься коллективными видами деятельности. Например, нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Изменение во внешних обстоятельствах может потребовать корректировки планов.

Рыбы

У типичных Рыб сегодняшний день может быть связан с отсутствием взаимопонимания с начальством. Возможно, вы неверно поймете приказы и распоряжения начальства или что-то напутаете, чем вызовете недовольство начальства. Особенно это относится к тем, у кого непосредственным начальником является женщина. Сохраняйте все документы и чеки, полученные в этот день.