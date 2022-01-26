Не боимся рисковать — финансовый гороскоп на 27 января

Отличный день, чтобы соглашаться на финансовые авантюры и новые дела.

Овен

Сегодня Овны смогут значительно пополнить багаж своих знаний и лучше понять, куда и в каком направлении следует развиваться. Если у вас прежде были проблемы с законом или криминалом, то настало благоприятное время, для урегулирования сложных моментов. Бизнесменам рекомендуется поинтересоваться, в каких условиях работают сотрудники, и сделать все, чтобы улучшить эти условия.

Телец

Тельцы сегодня проявят удивительную находчивость и изобретательность при решении технических вопросов. Вы сможете успешно реализовать правило о том, что «новое, это хорошо забытое старое». Наибольших результатов сумеют добиться те из вас, кто работает в офисе, магазине, ремонтной мастерской, в промышленности и в банке. Успешно идет работа над составлением отчетов.

Близнецы

Близнецам, возможно, удастся улучшить сотрудничество в деловом партнерстве, сделать его более эффективным. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками – эти усилия не пропадут напрасно. В конце дня можно обменивать валюту и делать оптовые закупки товара с целью перепродажи.

Рак

У Раков прекрасное время для наведения порядка на рабочем месте, в деловых бумагах, документах, инструментарии. С утра составьте четкий план действий и распределите рабочее время на выполнение тех или иных работ – это поможет вам сделать свой труд более результативным. Многие вопросы удастся решить за счет помощи и поддержки коллег и подчиненных – отношения с ними складываются великолепно.

Лев

У Львов успешно проходят поездки, встречи, люди настроены к вам доброжелательно, может поступить информация, которую вы давно ждали. Старайтесь выполнять свою работу с творческой искрой – у вас получится! Легко и быстро проходит профессиональное обучение. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов.

Дева

У Дев этот день будет связан с ростом доходов и успешной работой по совершенствованию профессиональных навыков и мастерства. Наибольшую прибыль можно получить благодаря сделкам с недвижимостью. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию имущества.

Весы

От личной инициативы и предприимчивости Весов сегодня будет многое зависеть. Особенно это касается укрепления деловых связей, работы по поиску и аналитической обработке информации. Возможно, вы столкнетесь с новыми задачами, и вам потребуется по ходу дела учиться, приобретать новые знания.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется прилагать усилия для поисков вариантов дополнительных источников доходов. Если вы практикуете выполнение частных заказов, то объем такой работы может вырасти. Также это хорошее время для решения вопросов, связанных с льготами, оформлением пособий, пенсий, субсидий. Для успеха в делах вам важно обеспечить себе комфортные условия для работы.

Стрелец

Оптимистичный настрой и уверенность в своих силах принесут Стрельцам удачу в делах. Рекомендуется не замыкаться на своей личной активности, а стремиться сотрудничать с другими людьми. Ищите общие интересы и точки соприкосновения, на основе которых можно строить деловые отношения с друзьями и единомышленниками. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках.

Козерог

Удачно складывается этот день для Козерогов, занимающих руководящие должности. Во второй половине дня вам могут прийти хорошие новости, благодаря которым вы сможете принять эффективные управленческие решения. Служебные отношения подчиненных с начальством могут стать более доверительными.

Водолей

Водолеи в этот день почувствуют усиление интеллектуальной активности. Это положительно отразится на скорости профессионального обучения. Можно заниматься долгосрочным планированием и внедрением проектов в производство. Успешно проходят дальние поездки. Благодаря своим глубоким познаниям вы сможете укрепить репутацию.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется настроиться на перемены и не бояться идти на риск, если ситуация того требует. Тем, кто собирается сменить работу, во второй половине дня хорошо знакомиться с новым трудовым коллективом, правилами поведения и этикой отношений в нем. Удачное время для финансовых заимствований на короткий срок.