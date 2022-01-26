Чувства вырываются из-под контроля — любовный гороскоп на 27 января

Сегодня очень важно не давить на партнера, а радовать комплиментами.

Овен

Сегодня Овнам стоит устроить романтические свидание, в котором ничто не будет напоминать им о повседневных разногласиях или затяжных проблемах. Хорошо сменить обстановку, вместе отправиться за пределы привычного мира, провести день на природе, в экзотической атмосфере или «на необитаемом острове».

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня было бы неплохо выйти в любви за рамки скучной реальности и включить на полную мощность воображение. В этот день приветствуются внезапные эротические фантазии, неожиданные широкие жесты и забавные сюрпризы. Легкий ненавязчивый экспромт уместен в любой сфере.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны идеализировать партнера. В зависимости от ситуации они могут преувеличивать его возможности или рассчитывать на его великодушие. На волне сегодняшних настроений могут возродиться прежние надежды. В новых знакомствах нужна осмотрительность: возможны обольщение и самообман.

Рак

Сегодня многие Раки чувствительны к «тонким вибрациям» и стремятся разделить свои ощущения с более прагматичным партнером. Не исключено, что это им удастся, по причине их невероятного воодушевления. Они могут проявлять повышенный интерес к тантрическому сексу или другим экзотическим практикам.

Лев

Сегодня Львы предпочитают видеть в отношениях исключительно романтическую сторону. Возможна некоторая экстравагантность и избыточность в интимной жизни. Свободные Львы верят в лучшее и ищут свой идеал - например, партнера-единомышленника, наставника, веселого попутчика или мудрого надежного друга.

Дева

Сегодня Девы стремятся всячески угодить любимому человеку, порой обманывая его из самых лучших побуждений. Многие Девы готовы не только подстроиться под прихоти пассии, но и произвести ради нее изменения в своем доме, превратив его в экзотический райский уголок вопреки своим повседневным вкусам.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам сделать в своих любовных отношениях акцент на романтику и необычность, оставив повседневные проблемы «за скобками». Это подходящий день для прогулки, путешествия, обмена подарками или щедрой душевной заботой. Не стоит устраивать свидание дома и в привычной обстановке.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко поддаются в любви волнению и легкому духу авантюризма. Они могут не устоять против соблазна и не склонны считать деньги, когда речь идет о порыве чувств. Стоит подарить любимому человеку что-то необычное и не обязательно материальное - например, песню или тур в страну мечты.

Стрелец

Сегодня никто не способен соперничать со Стрельцами в силе романтических фантазий и в степени снисходительности к объекту своих симпатий. Влюбленный Стрелец готов выдать любимому человеку все возможные авансы и простить ему оптом все недостатки, лишь бы он переступил порог его дома и остался в нем.

Козерог

Козерогов этот день учит дружить с романтикой и не подавлять ее тайный голос в своей душе. Эмоции, адресованные партнеру, способны сплестись с «лучами добра» ко всему миру. На первый план у многих Козерогов может выйти давняя платоническая привязанность или интерес к забытому вымышленному образу.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи полны надежд и предпочитают верить в лучшее. Что касается прошлого, то в нем они тоже склонны видеть хорошее и светлое. Любовную гармонию в этот день подпитывает наличие перспективы, у отношений обязательно должно быть будущее. Если его пока нет, его надо придумать.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам чужд расчет. Это день естественных возвышенных чувств, которые легко могут вырваться из-под контроля. Велика вероятность искажения картины отношений из-за идеализма или необычной романтической ситуации. Возможны чрезмерные ожидания, бурные фантазии или завышенные запросы.