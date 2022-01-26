Подключаем воображение — гороскоп на 27 января

24-25 лунные сутки. Сегодня напряженное взаимодействие Луны и Юпитера может усилить идеализм, сентиментальность и мечтательность.

Лучшие стороны дня - гостеприимство, музыкальность, творческое вдохновение, доброта и великодушие, способность надеяться на лучшее впереди или видеть хорошее в прошлом. Можно сделать шаг к прощению, примирению, списанию моральных и материальных долгов. Среди возможных проблем - разные перегибы из добрых побуждений, непостоянство, отклонение от правил, излишняя снисходительность, заблуждение, обольщение, отсутствие меры в питании и приеме лекарств. Возможен набор веса за счет жидкости.

Овен

Этот день затронет в душах Овнов струну оптимизма и романтики. Многим Овнам он поможет отвлечься от проблем, укажет тайный источник веры и надежды, приоткроет заманчивые горизонты, даст выбор или его иллюзию. Возможна моральная поддержка от друга издалека. Может возрасти интерес к духовной подоплеке текущих событий, к чужим культурам, легендарным мифам древности или виртуальным мирам будущего.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам заняться чем-то необычным и вдохновляющим, а в свободное время не бояться включить фантазию и «заглянуть за горизонт». Хорошим стартом для карьерного или духовного роста может стать экзотическое увлечение (особенно связанное с морем, кино, музыкой или мистикой). А вот материальные вложения в будущее опасны: есть риск неверно оценить перспективу и потерять ресурсы.

Близнецы

Сегодня звезды предостерегают Близнецов от ложных увлечений, духовных и иных обольщений. День может отключить их логическое мышление и критическое восприятие, склонить к идеализму, доверчивости, сентиментальности, завышению ожиданий, обнадежить чьим-то гостеприимством, истинным или мнимым авторитетом. Требуют коррекции впечатления о незнакомой обстановке, чужой культуре, карьерных перспективах.

Рак

В рутинных занятиях этого дня Ракам поможет новое вдохновение. Многих Раков будут поддерживать мысли о путешествии, надежды на духовный или карьерный рост, на исцеление. Возможны благотворительные или образовательные мотивы, забота о питомцах, единомышленниках, соотечественниках. Раков, нуждающихся в помощи, выручит друг. Важнее материальной помощи сегодня может оказаться моральная поддержка.

Лев

Сегодня возрастет тяга Львов к романтике, творчеству или мистической стороне вещей. День склоняет к расширению горизонтов и побуждает к душевной щедрости, может помочь в соединении духовной и материальной граней бытия, в духовном воспитании детей и подопечных. Хорошо побыть на природе или в местах с экзотической атмосферой, поддержать контакт с любимым человеком, наставником, учеником или другом.

Дева

Сегодня Девам стоит отнестись внимательнее к скрытой стороне домашней или офисной обстановки (особенно, если это новое, временное или гостевое жилье, общая площадка, или в доме есть питомец). В «доме мечты» не исключен скрытый сюрприз - например, протечка. У места может быть сомнительная репутация. Возможно, нужна нестандартная перепланировка. Это неплохой день для визита в гости или вечеринки.

Весы

Сегодня Весов ждут волнующие непривычные впечатления в близком окружении. Возможны романтические или забавные ситуации в дороге. С новой стороны могут предстать знакомые издалека. Обнадежит общение с другом или партнером. Родителей вдохновят учебные или творческие перспективы детей. Не исключены завышенные ожидания в связи с работой, получением услуг, содержанием питомцев или поправкой здоровья.

Скорпион

Скорпионов этот день может подтолкнуть к излишней расточительности или к ложно понятой романтике. Возрастает вероятность дополнительных покупок или слишком экстравагантных трат. Не исключен подъем аппетита (особенно при виде экзотических блюд и напитков). Также есть риск непрактично распорядиться плодами своего везения - например, случайным выигрышем, щедрым бонусом или счастливой находкой.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно в чем-либо знать меру, но они действуют из лучших побуждений. Этот день может склонить их к переизбытку чувств, возвышенным переживаниям, гостеприимству, избыточной снисходительности к своим друзьям и близким, а также к лени, «перебору» с едой и напитками. Стоит избегать излишеств: сейчас легко заложить ритм набора веса или создать предпосылки для гормональных нарушений.

Козерог

Сегодня Козероги вступают в полосу тайных искушений и заблуждений, в которой они могут оставаться более суток. На многих Козерогов нахлынут романтические воспоминания вперемешку с мечтами о новых возможностях и успехах. Возможно обольщение зарубежной перспективой или обаянием иностранца. День хорош для творчества, любви, отдыха, погружения в виртуальные вселенные, мир музыки или духовную жизнь.

Водолей

Сегодня приятные воспоминания сплетутся для Водолеев с вдохновляющими картинами будущего. Зачастую их личные мечты будут совпадать с коллективными - например, с чаяниями друзей или коллег. Звезды подсказывают, что надежды реальны, но их качественное воплощение пока за далеким горизонтом. В обозримое время ожидается полоса искажения истины или сомнений (в том числе по материальным причинам).

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня они больше обычного подвержены заблуждениям и иллюзиям. Это прекрасный день для подпитки своего оптимизма через новый или старый источник вдохновения, но не стоит строить конкретные планы и принимать ответственные решения. Можно ошибиться с «зовом души», духовной миссией, профессиональным призванием, с выбором мировоззрения, наставника или страны проживания.