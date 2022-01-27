Влюбляем в себя незнакомцев — любовный гороскоп на 28 января

Сегодня мы обворожительны и можем обольстить любого.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам планировать свои романтические мероприятия на первую половину дня: в это время хороший план (а иногда верный друг) не даст им свернуть с правильного пути. Чем ближе вечер, тем выше риск потерять голову от нахлынувших эмоций или оказаться в капкане тайных искушений.

Телец

Сегодня Тельцам и их любимым не обязательно торопиться в будущее: оно не прочь само заглянуть к ним в гости, в форме забавных неожиданных приключений с привкусом тайны, интриги или новизны. В этот день можно не придерживаться стандартного сценария встреч, не помешает немного поимпровизировать.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше встречаться с любимым человеком в первой половине дня (особенно если они не уверены в себе). К вечеру надежный сценарий общения может смениться растущим хаосом, сомнениями, туманом и путаницей - а это, как известно, отличная питательная среда для всевозможных иллюзий.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить важное романтическое мероприятие на завтра и не тревожиться, если ситуация неясна. Ракам, ожидающим инициативы от любимого человека, не стоит волноваться из-за его молчания или исчезновения: на днях все наладится, будет сказано ожидаемое слово или сделан шаг.

Лев

Сегодня влюбленным Львам предстоит найти баланс между переполняющими их романтичными эмоциями и официальным имиджем, который они вынуждены демонстрировать публике или партнеру. Некоторым Львам придется искать золотую середину между фантазиями и здравым смыслом. Нежелательно давать пищу для сплетен.

Дева

Девам звезды намекают, что сегодня любовное свидание - сомнительная идея. Несмотря на романтичный настрой и сильный взаимный интерес, стоит перенести данное мероприятие. В лучшем случае вы окажетесь на нижней границе своих возможностей, а в худшем произведете нелестное или ложное впечатление.

Весы

Сегодня Весам важно поддерживать эмоциональную гармонию в отношениях с любимым человеком максимально нейтральными способами. Все новые шаги независимо от их направленности звезды советуют перенести на завтра, а сегодня продумать тактику и возможный ход событий (желательно на свежем воздухе).

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы могут плохо различать грань между фантазией и реальностью. Звезды подсказывают им, что это временное недолгое «помутнение сознания», а пока советуют не поддаваться ни своим романтичным порывам, ни внешним искушениям. Стоит отложить инициативу, отправку письма, сюрприз.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам может плохо даваться дружба с реальностью. Многие представители знака будут жить в своих иллюзиях или надеждах - иногда по воле обстоятельств, но чаще добровольно. Наибольший комфорт и надежность в этот день сулят проверенные отношения, где имеется тот или иной «якорь».

Козерог

В эти сутки тонкая чувствительность сочетается у многих Козерогов с загадочным равнодушием к практической стороне личной жизни. Они способны с утра до ночи страстно мечтать о любви, но к конкретному шагу могут быть не готовы. Однако их пассивность - мнимая: они берегут силы до нужного им момента.

Водолей

Сегодня звезды напоминают Водолеям о необходимости отделить реальность от иллюзий. Строя любовные планы на будущее, им пора отмести ложные картины и напрасные мечты. Чем быстрее это будет сделано, тем проще им будет выйти на правильный план действий: в том, что они его найдут, можно не сомневаться.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам пригодится тайная моральная опора или знакомый сдерживающий барьер, которые помогут им не потерять верные ориентиры. В противном случае многие представители этого знака почувствуют себя лодкой в бескрайнем море, которая вышла в далекое плавание без надежной навигации.