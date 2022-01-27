Покоряем новую карьерную вершину — финансовый гороскоп на 28 января

Сегодня можно замахнуться на новую работу, идею или проект.

Овен

Успешно складывается этот день для Овнов, ориентированных на карьерный рост. У вас может состояться встреча с влиятельным покровителем, и это будет способствовать дальнейшему карьерному продвижению. При проведении финансовых операций с «короткими» деньгами допустим определенный риск в разумных пределах. Хорошее время для налаживания деловых связей.

Телец

У Тельцов сегодня активизируется обмен мнениями и идеями с деловыми партнерами. Это прекрасное время для перспективного планирования на длительный срок. Преуспевают те фирмы, костяк кадрового состава которых состоит из ваших партнеров по браку, родственников и друзей. Общему успеху дня и стабильному доходу способствуют конструктивные отношения в коллективе.

Близнецы

Близнецам, имеющим склонность к техническим видам творчества, изобретательству и рационализаторству, удастся найти новые технические решения и добиться повышения производительности труда. Последовательное поведение и строгое следование плану может привести к успеху. Люди творческих профессий захотят основательнее проявить себя, чтобы об их достижениях узнали в широких профессиональных кругах.

Рак

У Раков отличное время для реализации в творческих видах деятельности. От работников сферы обслуживания звезды ждут не инициативы, а внимательного отношения к пожеланиям клиентов. Главная задача этого дня – оперативно реагировать на изменение обстоятельств и решать вопросы по мере их поступления. Несмотря на возросшую эмоциональность, вам удастся удерживать под контролем свои инициативы.

Лев

У Львов благоприятное время для проведения мер по укреплению финансовой безопасности, смены паролей в электронных платежных системах. Также можно заниматься оформлением страховки от чрезвычайных происшествий со здоровьем и в бизнесе. Можете рассчитывать на поддержку со стороны родственников и членов семьи.

Дева

Звезды советуют использовать этот день для укрепления и развития деловых связей. Та информация, которая поступит сегодня, принесет вам много пользы в дальнейшем. Ускоряется товарно-денежный оборот, у торговцев растет спрос на предлагаемые к реализации товары, успешно проходят поездки. Можно использовать этот день для повышения образовательного уровня, изучения чего-либо полезного для профессии.

Весы

Этот день может принести Весам увеличение доходов и более стабильное положение в трудовом коллективе. Работающие по найму или индивидуально, смогут увеличить производительность труда за счет более высокого уровня профессионального мастерства и использования технических приспособлений. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться.

Скорпион

Скорпионы смогут успешно проявить себя в установлении и развитии деловых связей. Вы будете прекрасно чувствовать людей, их психологическое состояние и сможете предложить им ценные советы в нужный момент. В ответ вы можете получить благодарность людей и их готовность развивать сотрудничество с вами. В конце дня воздержитесь от приобретения компьютерной техники.

Стрелец

У Стрельцов благоприятное время для принятия мер к увеличению финансовых возможностей. Старайтесь сосредоточиться на той работе, которая не требует соблюдения жестких сроков выполнения. Решайте вопросы по мере их поступления. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Действуя незаметно, вы сможете более результативно проявить себя.

Козерог

Козероги сегодня будут способны гибко реагировать на изменения текущей ситуации и развивать сотрудничество с единомышленниками. Вы в состоянии будете связать частные вопросы и интересы отдельных людей в некий единый проект, выгодный для всех. Успешно проходит процесс профессионального обучения. Хорошо заниматься долгосрочным планированием, составлять бизнес-план.

Водолей

Типичные Водолеи, занимающие руководящие должности, смогут успешно реализовать свои планы и решать организационные вопросы. В этот день будет везти в деньгах, в карьере и деловом партнерстве. Безработные найдут, наконец, те варианты трудоустройства, о которых давно мечтали. Имеет смысл провести некоторую ревизию тех деловых связей, которые у вас имеются, и удалить все, что мешает вам в работе.

Рыбы

Рыбам рекомендуется активнее сотрудничать с теми людьми, которых вы могли бы назвать своими друзьями и единомышленниками. Много полезного вам придет через контакты с людьми из других регионов и стран. Ваши долгосрочные цели и задачи сегодня будут успешно реализовываться. Доходы могут быть хотя и небольшие, но зато стабильные.