Настраиваемся на победы — финансовый гороскоп на 31 января-6 февраля

На этой неделе выдастся отличное время, чтобы подзаработать или продвинуться по карьере.

С самого начала и до конца недели сложится множественная аспектная картина между планетами. Так, планета богатства и процветания Юпитер образует одновременно секстили к Марсу и Урану, а Сатурн будет в соединении с Солнцем, Нептун — в квадратуре к Черной Луне, а Плутон — в тригоне к Северному лунному узлу. Это прекрасная ситуация для того, чтобы подготовить все для последующих больших заработков и пассивных доходов, продвижения по карьерной лестнице, донести до руководителей свои передовые идеи, наладить связи в государственных органах. Однако тем, кто будет зациклен на важности собственной персоны, на излишней регламентации деятельности, кто будет проявлять формализм и косность, нужно подготовиться к срыву своих деловых планов, на прибыли в будущем они могут не рассчитывать. Очень непростой период будет у строителей, девелоперов, страховщиков, архитекторов и чиновников всех рангов — на них могут посыпаться неприятности с самых разных сторон, причем оттуда, откуда никто не ждал. Также на этой неделе будет много разоблачений. Если предприниматель чувствовал, что работники у него подворовывают, или если наемный работник догадывался, что коллеги плетут против него интриги, именно на этой неделе у них есть высокие шансы раскрыть коварные планы обманщиков и вывести нечестных людей на чистую воду. 31 января — 4 февраля Меркурий все еще будет ретрограден, а потому начинать новые проекты, знакомиться с новыми деловыми партнерами, подписывать договоры, проводить важные сделки и покупать для бизнеса технику все еще будет нежелательно. Однако обговаривать уже существующие бизнес-проекты, проводить сделки по старым схемам, возобновлять сотрудничество со старыми партнерами, возвращаться на старое место работы, покинутое по ошибке можно и нужно — все это почти гарантированно пройдет удачно. 4 февраля Меркурий пойдет прямым ходом, а Венера встает в тригон с Ураном. Многие ощутят это время как рывок в делах. У многих возникнут в голове очень жизнеспособные, почти взрывные творческие идеи по легкому обогащению. Это будет очень благоприятное время для изобретателей, ученых, работников всех творческих сфер — их талант и инновационные продукты получат признание общественности и заложат основу для будущих прибылей. С 6 февраля Венера в соединении с Марсом в Козероге. В это время может очень повезти всем, кто связан с массажем и эстетическими видами спорта — фитнесом, фигурным катанием, синхронным плаванием, художественной гимнастикой, спортивными танцами. Эти люди на текущей неделе смогут и прославиться, и хорошо заработать. Также может повезти и продвинуться в должности, и заработать людям, сфера деятельности которых относится к секс-шопам, пластической хирургии, диетологии, брачным агентствам, ночным клубам и сексологии.

Овен

У Овнов благоприятное время для решения вопросов, касающихся карьерного продвижения, урегулирования отношений с начальством и представителями власти. Бизнесмены могут рассчитывать на получение долгосрочного заказа, который обеспечит вам небольшую, но постоянную занятость. Речь идет о варианте дополнительной подработки помимо основной работы. Вместе с тем старайтесь не витать в облаках, не строить воздушные замки и грандиозные планы на будущее. Так вы можете упустить реальные шансы для заработка, если бы вели себя более практично. Возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Возможно внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, сбои в работе Интернета. Велика вероятность материального ущерба от технической поломки.

Телец

Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют искать более выгодные варианты для развития. Успешно проходят дальние командировки, решаются вопросы с импортно-экспортными операциями и юридическими оформлениями. Старайтесь расширить горизонты своей деятельности. Немаловажную роль тут играет ваш уровень образования, для повышения которого складываются хорошие условия. Укрепляется ваша деловая репутация. Вместе с тем вы можете столкнуться со сложностями при решении вопросов, связанных с карьерой, властью, отношениями с вышестоящим начальством и служебной дисциплиной. Те, кто занимает руководящие должности, могут повести себя авторитарно, как люди, не терпящие никаких возражений и противоречий. А это не способствует успеху в делах. Если вы занимаете подчиненное положение, то ваше начальство может оказать на вас давление.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут проявить свои лучшие качества управленцев. Хорошо проводить реформирование структуры управления и заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Удачно проходят кадровые перестановки. Старайтесь решительно избавляться от всего устаревшего, утратившего былую эффективность. Это благоприятное время для урегулирования вопросов финансовой задолженности перед банками или налоговыми органами. Вместе с тем звезды советуют воздерживаться от контактов с представителями иных стран и регионов. Отложите дальние поездки. Если вы уже находитесь в командировке, то следите за соблюдением действующих правил и норм закона. Это не лучшее время для рекламных мероприятий и усилий, направленных на расширение бизнеса. Превыше всего берегите свою репутацию.

Рак

Разнопланово складывается эта неделя для развития деловых партнерских отношений Раков. Благоприятный период для публичной деятельности и производственных совещаний, собраний, обмена мнениями и опытом. Удачно пойдет проектирование и работа вместе с коллективом. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. При работе в сфере услуг ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов. Успешно идет профессиональное обучение. Однако вам, возможно, предстоит пережить неспокойные дни, связанные с частыми переменами во внешних обстоятельствах. Намеченные на этой неделе плановые работы, возможно, придется корректировать в сторону удлинения сроков. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях. Бизнесменам следует обратить повышенное внимание на систему финансовой безопасности. Воздержитесь от финансовых заимствований.

Лев

Львам удастся добиться позитивных сдвигов в текущей работе. Старайтесь любую поступающую работу выполнять сразу, не откладывая в долгий ящик. Между начальством и подчиненными устанавливаются хорошие отношения, основанные на взаимном понимании и уважении. Особенно успешно могут поработать мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Отдавайте предпочтение физическому труду и работе с техникой и механизмами. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с трудностями в партнерском сотрудничестве. Некоторые из прежних договоренностей могут быть нарушены, что внесет сумятицу в работу. Работники сферы услуг могут столкнуться с отсутствием заказов и низким спросом на предоставляемые услуги. Также возможны претензии со стороны клиентов на качество выполненных вами услуг. Нежелательно делать публичные заявления и подписывать юридически обязывающие документы.

Дева

У Дев на этой неделе успешно пойдет работа, связанная с творчеством. Вам будут приходить интересные идеи. Это хорошее время для проведения рекламной кампании, устроения выставок, концертов, соревнований, заключения разовых сделок спекулятивного характера. Хороших результатов смогут добиться те, кто предоставляет услуги в сфере отдыха, моды и развлечений. Художники смогут провести выставки. Вместе с тем это непростое время для интенсивной текущей работы. Одна из основных причин этого заключается в вероятном падении энергетического тонуса и снижении уровня работоспособности. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Вы можете быстро уставать и не справляться с высоким темпом работы. Старайтесь не перенапрягаться – это может привести к ухудшению самочувствия. Возможен конфликт с коллегами по трудовому коллективу.

Весы

Весам на этой неделе звезды советуют позаботиться об укреплении безопасности своего бизнеса. Это хорошее время для оформления договора со страховыми фирмами, приобретения и монтажа систем видеоконтроля. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, закупать станки и техническое оборудование, вести ремонтные и строительные работы. Этому способствуют хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вместе с тем представители творческих профессий могут столкнуться с трудностями при реализации своих замыслов. Вы будете склонны излишне концентрироваться на самоконтроле, и вам может недоставать творческого полета. Из-за этого вы можете быть неудовлетворены собой и своей работой. Также это неблагоприятное время для финансовых спекуляций любого рода, от игры на фондовой бирже до закупки оптовых партий товара с целью перепродажи.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется активизировать свои деловые связи. Благодаря взаимодействию с другими людьми вы добьетесь гораздо более весомых результатов. Удачно проходят деловые поездки, встречи, телефонные звонки и консультации. У торговцев вырастет спрос на предлагаемые товары и услуги. Консультанты сетевого маркетинга могут провести успешные рекламные акции и привлечь новых подписчиков и клиентов. Наиболее проблемной темой недели может стать завершение начатых ранее проектов. Особенно это касается сферы недвижимости. Могут затормозиться ремонтно-строительные работы. При сдаче готового объекта заказчику могут быть выявлены неполадки. Могут возникнуть споры из-за размера арендной платы, условий содержания помещения и капиталовложений.

Стрелец

У типичных Стрельцов эта неделя складывается удачно в плане роста доходов и конструктивной работы вместе с коллегами по трудовому коллективу. Вам могут поступить выгодные заказы, на выполнение которых не потребуется много времени. Также это удачное время для приобретения товаров, особенно связанных с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в техническую модернизацию мастерских, офисов и производственных площадок. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с информацией и контактами. Рекомендуется сконцентрироваться на практической работе и максимально ограничить посторонние контакты. Нелегко придется тем, чья работа связана с частыми поездками, оформлением деловых документов, встречами, обменом информацией. Все эти вопросы не находят приемлемого разрешения. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну.

Козерог

Козерогам рекомендуется действовать более открыто и инициативно – такой стиль поведения будет эффективнее. Возрастает ваш творческий потенциал. Можно экспериментировать, тестировать новые методики в работе. Немаловажно, как вы на этой неделе будете внешне выглядеть. Ваш позитивный имидж положительно отразится на продвижении проектов в бизнесе, связанном с миром моды и рекламы. Прилагайте усилия для расширения и укрепления деловых связей. Вовлекайте других людей в сферу ваших экономических интересов. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с дефицитом финансовых ресурсов. Может замедлиться поступление заработанных денег на ваши счета. Консервативный подход и режим экономии в бизнесе – вот что убережет вас на этой неделе от убытков.

Водолей

Водолеи на этой неделе смогут помимо основной работы получить доступ к дополнительным источникам финансирования. Прежде всего речь идет о вариантах дополнительной подработки, работе на полставки, по совместительству, удаленно или при выполнении частных заказов клиентов. Рекомендуется не привлекать к себе внимание и стараться действовать методами тайной дипломатии. Так вы добьетесь большего и с меньшими затратами. Удачно поработают те, кто причастен к гостиницам, ресторанам, медицинским учреждениям. Чаще прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции при принятии решений. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с вашей неуверенностью в себе и в стремлении все держать под личным контролем. Так вы рискуете упустить выгоду и не воспользоваться благоприятной финансовой конъюнктурой. Сильное желание действовать самостоятельно и никому не подчиняться – вполне законное, но не всегда приводящее к эффективной деятельности.

Рыбы

Рыбам звезды советуют на этой неделе не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности, а искать друзей и единомышленников для кооперирования усилий. Это удачное время для коллективного обсуждения проблемных вопросов и поиска оптимальных решений. Можно заниматься планированием, акционированием и проектированием. Успешно проходят научные исследования. Старайтесь использовать в своей работе технические новинки – это будет вполне оправдано. Вместе с тем вы, возможно, будете ограничены в свободе поведения. Одной из вероятных причин этого может стать недостоверная информация, которая не позволит вам действовать так, как хотелось бы. Возможно, вам придут сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела.