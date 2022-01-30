Удастся разоблачить партнера — любовный гороскоп на 31 января-6 февраля

На этой неделе мы можем узнать, что от нас скрывает вторая половинка.

Планета-благодетель Юпитер в течение всей недели находится в секстилях одновременно к Марсу и Урану, Сатурн сожжен соединением с Солнцем, Нептун в квадратуре к Черной Луне, а Плутон в тригоне к Северному лунному узлу. Эта ситуация дает очень хорошие шансы тем любовным парам, где активность проявляет мужчина, женщине нужно лишь проявлять благосклонность, чтобы все шло как по маслу в таких отношениях. А вот если женщины будут сами проявлять инициативу, то ничего хорошего из таких отношений не выйдет. А еще такие аспекты планет неминуемо наказывают изменщиков, альфонсов и лицемеров.

Так что, если кого-то давно «терзают смутные сомнения» относительно того, изменяет ли ваш партнер, не использует ли вас в корыстных целях, то именно на этой неделе обманщика удастся разоблачить.

31 января — 4 февраля из-за ретроградности Меркурия лучше пока не заводить новых любовных знакомств, так как потом человек может оказаться не таким, как показался вначале общения. А вот старые отношения продолжать и развивать можно и нужно. А еще многим может повезти восстановить старые отношения, которые дали трещину, а к кому-то могут вернуться их «бывшие».

4–5 февраля Меркурий пойдет директно, а Венера будет в тригоне с Ураном. В это время участятся случаи возникновения любви с первого взгляда, всякие приятные любовные неожиданности. В очень многих парах у одного или у обоих партнеров появится желание сделать своему избраннику приятный сюрприз, подарить умопомрачительный подарок или спонтанно предложить «сбегать» в загс.

С 6 февраля Венера в соединении с Марсом в Козероге. В это время хорошо заводить новые любовные знакомства — они могут оказаться очень счастливыми. Однако в них инициативу должен проявлять только мужчина, женщине лучше проявлять поначалу прохладность и сдержанность, тогда в отношениях будет гармония чувств, отличная сексуальная и романтическая совместимость и комфорт в общении. Если же женщина будет проявлять активность и нетерпение, то многообещающие отношения могут пойти совсем не в нужном ей русле.

Овен

На этой неделе для влюбленных Овнов критичен уик-энд: перехватив инициативу у партнера, они могут использовать ее как в благом, так и в менее конструктивном ключе - например, устроив своей пассии сцену ревности, возобновив спор или проявив излишний ситуативный эгоизм. Важно не нарушать уговор.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды благоволят в середине этой недели. Важные беседы и романтические свидания желательно планировать на период с вечера среды по утро пятницы. В это время будет легко поддерживать эмоциональную и духовную гармонию, мечтать о совместном счастливом и безмятежном будущем.

Близнецы

На этой неделе в любовной истории Близнецов прекратится откат назад. Многим Близнецам «стоп-сигнал» подаст судьба, но некоторые представители знака решат самостоятельно поставить точку или совершить разворот - например, прекратить надоевшее приключение. Скорее всего, это случится в период уик-энда.

Рак

На этой неделе звезды советуют Ракам запастись внутренней устойчивостью на период уик-энда. В это время знакомая двойственная ситуация способна лишить их союз равновесия и вновь привести в фазу раскачивающихся весов. Станет яснее, готов ли партнер следовать своим словам и выполнять договоренности.

Лев

На этой неделе Львам лучше быть в отношениях с представителями другого пола дружелюбными и сдержанными. Важно принять ограничения, независимо от того, навязаны ли они ситуацией или вызваны поведением партнера. Приглашения к случайной авантюре и легкому приключению рассматривать не рекомендуется.

Дева

В течение этой недели Девам предстоит активно развивать свой роман - или столь же активно спасать то, что от него осталось (и тогда важно не забывать уроки судьбы, чтобы не утратить новое расположение Амура и не потерять свое счастье во второй раз). Удачен интервал с вечера среды по утро пятницы.

Весы

На этой неделе Весам и их партнерам готовит испытание уик-энд. Не исключено, что один из партнеров «сорвется», нарушит взаимный договор или не выполнит свое обещание. Несмотря на недовольство обе стороны будут склонны проявить снисходительность к близкому человеку, так как стали с ним одним целым.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды подсказывают, что на этой неделе благоприятен интервал с вечера среды по утро пятницы. Романтическое свидание, устроенное в этот период, обещает много приятных минут. В новых отношениях оно положит начало цепочке счастливых встреч, а в долгих поможет освежить чувства.

Стрелец

В начале этой недели влюбленные Стрельцы не прочь «взяться за ум», надев на себя маску сдержанности и холодности - но хватит их ненадолго. Уже в середине недели их вновь накроет волной эмоций, а с наступлением уик-энда многие Стрельцы будут готовы ради любимого человека на любые риски и жертвы.

Козерог

На этой неделе Козерогам стоит найти время для личной жизни с вечера среды по утро пятницы. В это время будет легко раскрыть душу, проявить чувства и поделиться мыслями. Попытка устроить романтическую встречу или организовать приватную переписку в другие дни может натолкнуться на препятствие.

Водолей

На этой неделе Водолеи - люди долга, принципа и плана. Если любовь имеет для них значение, она займет в списке их приоритетов одно из первых почетных мест. Но даже в этом случае охваченные страстью Водолеи останутся скрытными и предпочтут оберегать свою насыщенную личную жизнь от любопытных глаз.

Рыбы

Обстоятельства этой недели не всегда благосклонны к влюбленным Рыбам. Для тесного взаимодействия с пассией им лучше использовать интервал с вечера среды по утро пятницы. В это время естественный контекст ситуации будет удачно сочетаться с настроем самих Рыб, и им не придется подавлять свои эмоции.