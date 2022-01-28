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Храним свои тайны — любовный гороскоп на 29 января

28 января 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит ошарашивать своего партнера, раскрывая любовные тайны.

Храним свои тайны — любовный гороскоп на 29 января
Фото: fitkiss.club

Овен

Сегодня Овнов поджидает в любви знаменательный поворотный момент, который невозможен без их участия. В то же время большинству Овнов не удастся стать безусловными лидерами, так как ситуации этого дня предполагают слаженный целенаправленный маневр и заведомый компромисс. Свидание станет знаковым.

Телец

События этого дня помогут Тельцам закрыть в любовной биографии старую тему и снять запрет на движение вперед. Звезды напоминают, что любить - значит смотреть вместе в одном направлении и намекают, что это направление сейчас есть. Будет естественным соединение любви, дружбы и делового партнерства.

Близнецы

Близнецам звезды сулят приближение развязки любовного кризиса, окончание затяжной авантюры или долгожданный ответ на роковой вопрос. Возможно, в игру вступят масштабные силы судьбы. Ситуация может оказаться неоднозначной, содержать в себе и драматическую линию, и элементы комедии, фарса, интриги.

Рак

Сегодня звезды создают условия для счастливого соединения Раков с любимыми - при этом инициативу отдают именно любимым и намекают, что у тех еще остались вопросы, сюрпризы или условия. Неплохой день для знаменательного шага в биографии пары (особенно если партнеры уже многое пережили вместе).

Лев

В сегодняшнем свидании Львы найдут массу положительных моментов. Не исключено, что их будет намного больше, чем они ожидали. Хорошо, если у влюбленных найдется на этот момент общее дело: занимаясь им, они быстрее освоятся в новых обстоятельствах и начнут извлекать из них пользу для своего романа.

Дева

Сегодня судьба дает в руки влюбленным Девам мощный рычаг воздействия на ситуацию и следует им воспользоваться. Некоторых Дев опередят партнеры, дав им знак или сделав встречный ход. Не обойдется без знакомой коварной ловушки, которую большинство Дев уже умеют обходить или с юмором нейтрализовать.

Весы

Сегодня Весам и их партнерам лучше действовать единым дружным фронтом. Можно заняться устройством общего дома или объединиться против внешних атак. Иначе энергия влюбленных выльется в обострение ссор или в переход скрытого недовольства в явное, не исключен скандал из-за ревности или других причин.

Скорпион

Сегодня звезды дают Скорпионам в любви «зеленый свет» и советуют проявить инициативу. Не исключено, что движение будет встречным и путь сократится вдвое. Свободные Скорпионы не будут испытывать трудностей в знакомствах, их могут ждать неожиданные встречи в близком окружении, в пути или в компании.

Стрелец

В этот день звезды намекают Стрельцам на полезность нестандартного хода. Нет необходимости изобретать его с нуля: направление и стиль любовных маневров подсказывают обстоятельства. Неплохо проявить такие качества, как деловитость и изобретательность. Самое время для необычных и практичных подарков.

Козерог

Влюбленным Козерогам нежелательно терять время: сегодня они привлекательны, энергичны, и их инициатива не останется без внимания. Главная опасность поджидает их на старте: они могут столкнуться с деморализующей их заминкой и им важно как можно быстрее преодолеть барьер, не сбавляя взятого темпа.

Водолей

В этот день эмоции Водолеев часто скрыты от взглядов посторонних людей, но им нет смысла скрывать их от близкого круга. Свидание, как и развитие романа в целом, требует тайны - но у влюбленных может найтись немало сочувствующих и друзей, которые будут поддерживать их в стремлении друг к другу.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на удачные подвижки в своих любовных делах. Многим Рыбам поможет неожиданное стечение обстоятельств: оно увеличит их шансы, предвосхитит их желания или оправдает их надежды. Возможна встреча с объектом симпатий в кругу старых общих друзей или в необычный момент.

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