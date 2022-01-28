Даем себе шанс отдохнуть — финансовый гороскоп на 29 января

В этот день можно расслабиться и заняться приятными делами.

Овен

Овнам звезды не советуют что-то менять в традиционных методах работы. Например, не следует затевать ремонтные работы в помещениях и монтировать техническое оборудование в цехах. Могут усилиться интеллектуальные способности, что положительно отразится на работе с информацией и деловых контактах. Рекомендуется проявлять инициативу и трудиться на благо общего дела.

Телец

Тельцам звезды не советуют искать контактов с лицами, занимающими более высокое по статусу положение. Также это неудачное время для подачи документов в государственные учреждения для регистрации фирмы и пр. Удачно пойдут дела у руководящих работников – вы сможете принять эффективные управленческие решения. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам расширять границы своего влияния. Полезно посетить научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашей профессии. Успешно пойдет учеба. Вместе с тем это не лучший день для осуществления денежных переводов за границу. В конце рабочего дня воздержитесь от оптовых закупок и обмена валюты. Контакты с иностранцами могут не оправдать ожиданий.

Рак

От Раков сегодня требуется повышенная осторожность в любых делах, связанных с повышенным риском материального и физического ущерба. Нежелательно заниматься финансовыми операциями с безналичным расчетом. Вместе с тем это хороший день для руководителей, занимающихся реформированием управленческой структуры. В конце дня могут быть проблемы с подчиненными и коллегами.

Лев

Львам рекомендуется заниматься укреплением делового партнерского сотрудничества. Этот день также весьма хорош для публичной деятельности и раскрутки бизнеса за счет рекламных акций. Удачно складывается учеба у студентов вузов – вы сможете без особых затруднений сдать необходимые экзамены и зачеты. Хорошо проводить совместные коллективные собрания, совещания и согласовывать планы на будущее.

Дева

У Дев этот день может быть связан с недоразумениями в отношениях с коллегами по трудовому коллективу и подчиненными. Речь может идти о недостаточно четком распределении обязанностей и некотором хаосе в работе. Успешно пойдут дела у инженеров, изобретателей и рационализаторов. Это удачное время для работы на общественных началах, организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов.

Весы

Весы творческих профессий смогут раскрыть свои таланты самым наилучшим образом. Вы ощутите в себе эмоциональный подъем и вдохновение. У руководителей фирм могут внезапно возникнуть трудности в отношениях с ведущими менеджерами. Ваша деловая репутация, равно как и имидж вашей фирмы может пострадать. Ближе к концу дня может произойти техническая поломка с ущербом имуществу.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам заниматься благоустройством своего рабочего места. Отличный день для приращения капитала за счет сделок с недвижимой собственностью. Кроме этого, эффективны ремонтные и отделочные работы, замена и обновление жилищно-коммунальных коммуникаций. В конце дня воздерживайтесь от крупных покупок.

Стрелец

Вокруг Стрельцов складывается весьма гармоничный информационный фон. Если вы заняты в торгово-закупочной и посреднической сфере, то наверняка сможете добиться высоких результатов. Достигнутые сегодня договоренности имеют прекрасные шансы на реализацию в дальнейшем. Вместе с тем это не лучший день для водителей транспортных средств – возможны поломки в пути.

Козерог

Уровень доходов Козерогов сегодня находится в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Оптовая торговля идет гораздо успешнее розничной торговли. Не рекомендуется давать партнерам деньги в долг, равно как и брать у них деньги взаймы. Старайтесь ничего не менять в сложившемся стиле работы и действуйте последовательно.

Водолей

У Водолеев могут осложниться отношения с кем-то из коллег или подчиненных. Это может негативно отразиться на текущих делах. Вместе с тем у вас хорошие шансы для укрепления своих позиций за счет расширения деловых связей. Это удачное время для социальных работников, консультантов, журналистов. Поощряйте в себе здоровый дух конкуренции и стремления занимать лидирующие позиции.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам сосредоточиться на творческой работе в уединении. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Старайтесь осмотрительнее общаться с клиентами, чье поведение будет выходить за рамки общепринятых норм и правил. При финансовых расчетах вас могут попытаться обмануть. Наиболее важные дела запланируйте на утро или полдень.