Снимаем розовые очки — гороскоп на 29 января

26-27 лунные сутки. Сегодня положение Луны в Козероге добавит реализма и целеустремленности.

Удачное стечение обстоятельств поможет придать ускорение затянувшимся делам и вывести их на новый (часто финальный) этап. Можно рассчитывать на подвижки в материальных, профессиональных и других тяжбах, на взаимную симпатию или выгоду, на помощь друзей, на награду, компенсацию, рост мастерства или иной наглядный результат. Инициатива «выстрелит» сразу в нескольких направлениях. Возможен момент распутья и выбора. Важно согласовывать усилия и оставаться готовым к контакту: сохраняется повод для остаточных обсуждений.

Овен

Сегодня Овнам предстоит сделать тот ход, который развернет важный для них процесс в новом направлении. Войдет в следующую фазу производственный цикл, урегулирование отношений, погашение долга или судебное разбирательство. При этом многим Овнам придется согласовать свои интересы и действия с другими людьми - например, партнерами или руководством. Возможна минута колебания или поисков компромисса.

Телец

Сегодня звезды поощряют инициативу Тельцов и обеспечивают им поддержку. Многие Тельцы будут искренне симпатизировать своему партнеру или спутнику. Это прекрасный день для деловой, любовной, творческой, дружеской и другой совместной инициативы: она поставит точку в прежних проблемах, поможет сделать выбор и взять курс на будущее. Можно продолжить учебу, поездку, роман, бизнес, судебный процесс.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит сосредоточиться на критичной теме, давно ожидающей своего разрешения. Ход событий ускоряется и требует смелых целенаправленных действий - в которых тем не менее стоит помнить про технику безопасности или меры предосторожности. Есть надежда на долгожданный финал материального кризиса или на развязку любовной истории. Может помочь друг, новая должность или место работы.

Рак

Этот день важен для окружения Раков или для отношений, которым они придают значение. Возможны подвижки в судебном деле, супружеском союзе или бизнес-партнерстве, в том числе зарубежном. Инициатива напарника или конкурента судьбоносна. Обнадеживает заключительный этап долгих переговоров: оппоненты дружелюбны и лояльны, возможны неожиданные выгодные варианты раздела, примирения или компромисса.

Лев

Сегодня Львы готовы включиться в новый этап своих дел с целью их завершения. Стимул для кропотливой работы искать не придется: скорее всего, он будет ясен заранее. Есть надежда на дружелюбных, толковых, симпатичных и великодушных коллег, на хороший сервис. На старте возможен двойственный момент - например, придется разрываться между новым и старым офисом, подбирать инструменты или обновлять штат.

Дева

Сегодня Девы могут смело проявлять инициативу в делах, любви, творчестве, в отстаивании интересов детей или в их воспитании. Звезды обещают удачу за счет личных талантов и неожиданную поддержку судьбы (возможно, неявную). Не теряйтесь, если ваша задумка стартует с затруднения или рискованного выбора, например, любовного или финансового: у вас есть все, чтобы ловко справиться с каверзной задачей.

Весы

Сегодня долгожданный поворот событий дома или в бизнесе подтолкнет Весов к действию. Могут активизироваться домочадцы, жильцы или партнеры. Вероятны подвижки в делах, связанных с наследством и недвижимостью. Возможна суета из-за расширения, обновления или переоборудования помещений, уборки или подготовки к переезду. Во многих делах потребуется согласование усилий, не обойтись без компромисса.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит медлить: звезды открывают им нужные дороги и обещают поддержку в большинстве начинаний. В этот день можно рассчитывать и на источник морального вдохновения, и на конкретную помощь в конкретном деле. Успех обеспечат взаимная симпатия и взаимная же выгода. На старте любого пути может поджидать заминка, минута колебаний или выбора, есть риск ненадолго оказаться в ловушке.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит стать прагматиками, деловыми людьми или активными финансовыми игроками, энергичнее заняться решением материальных проблем. Есть шанс извлечь пользу из нестандартной ситуации, получить неожиданную дополнительную выгоду благодаря быстрому маневру. Расторопность и деловитость подтолкнут к завершению затяжной процесс - например, выплату долга или процедуру продажи актива.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам активнее действовать в своих личных интересах. Не стоит бояться упреков в индивидуализме: ваши интересы совпадут с чаяниями ваших истинных друзей и они одобрят ваши действия. Лучше не пропускать отличный день для деловой, любовной или творческой инициативы. Важно не «зависнуть» на выборе или барьере в начале пути: заминка съест часть вашей энергии или ресурсов.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям действовать в секрете - либо в узком кругу своих друзей, старых знакомых, родственников, соотечественников или коллег по цеху. В интересах дела, собственные планы и привычки желательно подчинить требованиям момента. Всем Водолеям не помешает быть в курсе того, что творится у них за спиной, быть осведомленными о действиях своих помощников или маневрах противников.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут положиться на своих старых друзей или бывших коллег. Если вы нуждаетесь в их поддержке, самое время за ней обратиться: это не уронит вашего авторитета и может удвоить ваши шансы. «Плечо друга» поможет быстрее преодолеть недоразумения. Подходящий момент для возвращения в давний проект или участия в его возрождении. Также день неплох для вечеринки в узком кругу или свидания.