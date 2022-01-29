Готовимся к сложной неделе — финансовый гороскоп на 30 января

Сегодня стоит отлично отдохнуть и расслабиться, чтобы зарядиться силами на завтра.

Овен

Овнам этот день может запомниться внезапным изменением внешних обстоятельств, из-за чего ваша работа пойдет не так, как планировалось изначально. Возрастает вероятность технической поломок, сбоев в работе компьютеров и интернета. Также это неблагоприятный день для денежных переводов на банковские счета, находящиеся в других регионах или за границей.

Телец

У Тельцов этот день неблагоприятен для ведения переговоров. Возможно, вам поступит новая вводная информация, которая может привести к резким эмоциональным реакциям и отказу от предыдущих предварительных договоренностей. Одновременно могут осложниться отношения с кем-то из деловых партнеров. Переговорный процесс может сорваться.

Близнецы

Близнецы, работающие на подчиненных должностях, сегодня могут столкнуться с рядом трудностей при выполнении своих повседневных обязанностей по работе. Прежде всего, могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда. Также правильно распределяйте нагрузки, чтобы сохранить здоровье.

Рак

У Раков этот день может быть связан с нестабильным финансовым положением. Например, вы можете не дождаться поступления денег на свой банковский счет за выполненную работу или от партнерской деятельности. Воздержитесь от принятия импульсивных решений о вложении средств в депозиты. Важно своевременно оплачивать счета по кредитам.

Лев

Львам, работающим в сфере услуг, сегодня, возможно, придется иметь дело с крайне эмоциональным и непоследовательным поведением некоторых клиентов. Постарайтесь, прежде чем предоставлять услуги, выяснить у клиентов серьезность их намерений и степень их платежеспособности. Тогда вы не будете терять напрасно свое рабочее время.

Дева

Девам в этот день рекомендуется вести себя дипломатичнее с коллегами и подчиненными. Во многом от характера отношений с ними будет зависеть результативность вашей работы. Также постарайтесь не перенапрягаться физически и равномернее распределять нагрузку – иначе это может привести к ухудшению самочувствия. Проявляйте тактичность в отношениях с коллегами и подчиненными.

Весы

Весам в этот день рекомендуется воздерживаться от экспериментов и всевозможных усовершенствований. Старайтесь не менять ничего из того, что и так пока неплохо работает. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой, сетевой маркетинг и индустрия развлечений. Также это не лучшее время для обмена валюты.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть непредвиденные осложнения в делах. В большей степени это относится к тем делам и проектам, которые находятся на завершающей стадии готовности. Не забывайте о технике безопасности при работе на стройке, в жилищно-коммунальном комплексе – возможны травмы. Бизнесменам не рекомендуется делать инвентаризацию недвижимой собственности.

Стрелец

Стрельцам сегодня могут поступить сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными – вероятна прямая дезинформация. В поле зрения часто будут появляться люди с не вполне честными намерениями. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Новые знакомства сейчас заводить не рекомендуется. От некоторых деловых контактов, возможно, придется отказаться.

Козерог

У Козерогов этот день связан с нестабильным финансовым положением. Расходные статьи бюджета неожиданно могут вырасти, а части доходов, наоборот, вы можете недополучить. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. В целом работа в группе с коллегами у вас не складывается. Планы срываются. Также это неблагоприятное время для партнерских отношений. Не давайте никому денег в долг.

Водолей

Водолеи в этот день могут быть склонны к излишне эмоциональному поведению и неподчинению начальству. В целом вы можете ощутить психологический дискомфорт от общения с людьми, стоящими выше вас по социальному и профессиональному статусу. Все это не способствует вашей карьере. У бизнесменов это напряженный день для работы с персоналом.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, захочется добиться поставленных целей, прибегнув к обходным маневрам и не вполне законным действиям. И именно в это время вы можете оказаться под пристальным наблюдением соответствующих контролеров. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки. Не исключены штрафные санкции.