Заботимся о репутации — финансовый гороскоп на 31 января

Сегодня очень важно не приступать закон и действовать всегда легально.

Овен

Наиболее успешное направление в деятельности Овнов на сегодня может быть связано с развитием делового партнерства. Вы можете спокойно делегировать часть своих полномочий партнерам, и это никоим образом не повлияет негативно на ваши дела. Вместе с тем в финансах могут быть задержки с оплатой. Контролируйте правильность расчета зарплаты.

Телец

У Тельцов благоприятное время для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Однако руководящие работники могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы в сфере услуг. Также могут быть нестыковки и нарушения обязательств в деловом взаимодействии с партнерами. Могут произойти технические сбои, что может привести к нарушению графика работ.

Близнецы

У Близнецов благоприятное время для мероприятий, направленных на рекламную раскрутку бизнеса. Удачно пойдут дела у тех, кто связан с индустрией моды, отдыха и развлечений. Однако студенты могут столкнуться с трудностями при прохождении производственной практики – не всегда теоретические знания легко стыкуются с практикой. Старайтесь избегать излишне сложной и трудоемкой работы.

Рак

Звезды не советуют Ракам сегодня заниматься организацией и развитием открытых акционерных обществ, кооперативов, товариществ будут прилагать усилия по привлечению финансовых инвестиций в развитие бизнеса. При этом у вас хорошие шансы на успех при оформлении документов на получение ипотечного кредита. Бизнесменам рекомендовано делать инвестиции в недвижимость.

Лев

У Львов этот день складывается вполне благоприятно для новых знакомств, деловых поездок и установления полезных связей. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации. Вместе с тем не торопитесь подписывать документы на сделки с недвижимостью. Договор аренды может оказаться невыгодным.

Дева

Ключевым условием для успеха в делах у Дев является выстраивание конструктивных отношений с коллегами и подчиненными. Постарайтесь самые важные дела реализовывать в сотрудничестве с теми сотрудниками, с которыми у вас установились хорошие личные отношения. Бизнесмены смогут найти специалиста на вакантную должность.

Весы

Перед Весами в этот день открываются новые перспективы в плане реализации творческих замыслов. При этом очень важно действовать с опорой на собственные силы. Никому ничего не делегируйте и решайте все самостоятельно – в этом случае удача будет сопутствовать вам. Старайтесь не отлучаться с рабочего места надолго.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется воздерживаться от инициативного поведения и придерживаться выжидательной тактики. Это удачное время для тех, кто специализируется на фрилансе, работает через интернет на дому. Также это хороший день для работников гостиничного и туристического бизнеса. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендовано не откладывать работу на последний момент, а сделать все заранее.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут привлечь к своим делам друзей. У вас может сложиться круг единомышленников, которые будут объединены неким общим проектом. И ваша роль в этом проекте будет одной из самых ключевых. Вместе с тем воздержитесь от контактов с незнакомыми людьми. Нежелательно вкладывать деньги в инвестиционные фонды и рекламные мероприятия.

Козерог

Козероги в этот день сумеют добиться своих целей за счет упорного и последовательного поведения. Не следует гоняться за журавлем в небе, поскольку синица в руках сейчас – это надежно и реально полезно для вас в данный момент. Из-за высокой неопределенности событий этого дня, звезды не советуют вам заниматься составлением планов на будущее.

Водолей

Хорошо складывается этот день для личностного роста и развития Водолеев. Прежде всего это относится к тем, кто занимается профессиональным обучением. Успешно проходит деловая переписка. Однако от контактов с непосредственным начальством без крайней производственной необходимости лучше уклониться. Полагайтесь на свои знания и умения.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется позаботиться о своей репутации. А для этого вам необходимо строго соблюдать все служебные инструкции и не делать ничего такого, что могло бы идти в обход закону. Возможно проверки, ревизии. Успешно пойдут дела у работников финансового сектора, бухгалтеров, банковских служащих. Бизнесменам могут одобрить кредитную линию в банке.