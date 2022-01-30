Никуда не спешим — гороскоп на 31 января

28-29 лунные сутки. Сегодня вектор интересов смещается от частного к общему.

Вместо отдельных критичных деталей начинает интересовать перспектива, важнее тактики становится стратегия. В канун Новолуния Луна под властью Сатурна и Урана, преобладают рациональное мышление и эмоциональный «холодок». Будут контролироваться чувства, ставиться рамки финансовой и другой чрезмерной свободе. Возможны программные обновления и кадровые перестановки. Стоит отложить лишнюю суету, сократить контакты, сузить потребности, подвести итоги и уточнить планы на месяц вперед.

Овен

Овнам стоит сократить свою активность утром. Прежде всего, звезды советуют воздержаться от необязательного общения: с утра будет не в духе нужный человек или окажется не лучшим собственное настроение. Однако нежелательно откладывать совещание, срочный деловой визит, работу с новостями, текстами и документами. Вторую половину дня хорошо посвятить подведению итогов и стратегическому планированию.

Телец

Тельцам не стоит медлить с выполнением вчерашних намерений. Звезды советуют делать это в начале дня: в это время останутся открытыми нужные пути и каналы связи, можно уточнить ценную информацию. Во второй половине дня предстоит ответственный момент в профессиональных и карьерных делах с ожидаемой или внезапной коррекцией планов. Может состояться встреча с важной персоной: другом, работодателем.

Близнецы

Для Близнецов этот день может начаться с опасений, неуверенности или насущной необходимости, которую им лучше не игнорировать: от этого может зависеть исход дела, материальное положение или безопасность. Если вечером предстоит важное событие, не помешает подготовиться и подстраховаться. Во второй половине дня возможны сюрпризы, но в целом положение изменится к лучшему, а перспектива станет яснее.

Рак

Сегодня для Раков в той или иной форме актуален кризис-менеджмент. Вести переговоры стоит как можно раньше, чтобы иметь полную информацию. После полудня внимание может привлечь глобальное резонансное событие: кризис в группе, экономическая или иная новость в социуме, сюрприз в профессиональной сфере. На этом фоне не исключен поворотный момент, связанный с личными финансами, карьерой или дружбой.

Лев

Сегодня утром Львам не стоит распылять внимание на рутинные дела. Исключение - критичные мелочи, связанные со здоровьем или безопасностью, на этот случай полезно держать наготове средства связи. Основное событие дня связано с внешней жизнью, может касаться партнерства, карьеры или репутации. Возможна перемена в позиции значимого лица, а также в вашем собственном статусе или социальном рейтинге.

Дева

Ключевое событие этого дня связано для Дев с их работой, здоровьем, долгом или ответственностью - например, за питомца. Могут быть замешаны темы дружбы, профессии, свободного творчества (фриланса). Детали вчерашних событий лучше обдумывать утром, так как вечером на первом плане глобальные организационные вопросы. Не исключается кадровая перестановка, обновление программы, коррекция расписания.

Весы

Весам не стоит зацикливаться на негативных мыслях и поддерживать неприятные им разговоры, включая семейные. В течение дня новый поворот событий добавит им устойчивости и поможет оптимизировать планы, не разрушая жизненного фундамента. Опору может дать долгосрочная программа, связанная с фрилансом, недвижимостью, детьми, ресурсами или неформальным творческим проектом. Возможна помощь от друга.

Скорпион

Скорпионам стоит начать день с изучения своей почты: не исключено, что утром в ней появится дополнительное сообщение на горячую тему или ответ на личный вопрос. Вторую половину дня хорошо посвятить подведению итогов и пересмотру фундаментальных системных программ - например, связанных с карьерой, детьми или обновлением жилья. Важно заново структурировать базовые потребности и отсечь все лишнее.

Стрелец

Стрельцам не помешает начать утро с контроля за своими текущими финансо-имущественными делами: возможно, что-то было упущено. Основная часть дня покажет, кто из близкого или профессионального окружения остался настоящим другом: возможно, в свете случившихся перемен стоит пересмотреть стиль отношений с этим человеком. Может сократиться список дружеских услуг или свободных общедоступных сервисов.

Козерог

Для Козерогов день начнется с интенсивных полезных раздумий или навязчивых деструктивных мыслей - все зависит от вчерашних событий и личной самооценки. Не стоит зацикливаться на таких размышлениях долго: обстоятельства требуют объективной оценки общих перспектив с акцентом на профессию или бюджет. Пора найти новый баланс между выгодой и дружбой, подумать о плановой целевой покупке или инвестиции.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям браться за дела слишком рано: утром легко зациклиться на чужих навязанных мыслях. Главная задача этих суток - уточнить собственные планы, укрепив тем самым свои внешние позиции и внутренний стержень. Возможно, пора вновь обновить свои программы и ценности, сузить круг друзей и усилить самоконтроль. День может напомнить об ответственности перед домом и близкими.

Рыбы

Сегодня у Рыб не исключено добровольное или вынужденное одиночество. Его может требовать профессиональный долг или состояние здоровья. Многим Рыбам уединение поможет обдумать информацию, проанализировать прошлое и отсечь его «сухие ветви». Уход от мира не должен быть тотальным: звезды настоятельно советуют поддерживать контакт с узким кругом единомышленников или общение с виртуальным другом.