Даем «порулить» партнеру — любовный гороскоп на 31 января

Сегодня можно доверить руль управления отношений своей второй половинке. Она не подведет.

Овен

Овнам желательно отложить романтические планы на вечер и заранее продумать доступные варианты свидания. Не стоит начинать день со сложного разговора или настаивать на его продолжении: велика вероятность хмурого и неприветливого утра, размолвка за завтраком задаст неприятный тон первой половине дня.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит откладывать уточнение совместных мелких планов и их непосредственную реализацию: и то, и другое лучше сделать еще утром. По мере развития событий на первое место выйдут глобальные цели, вместо романтики обоим партнерам придется вспомнить о профессиональном или ином долге.

Близнецы

Начало дня может пройти у Близнецов под впечатлением вчерашних разговоров с любимым человеком, а также под влиянием собственных навязчивых мыслей или полученной критической информации (которую, возможно, они напряженно и эмоционально обдумывали всю ночь напролет). Ясность наступит ближе к вечеру.

Рак

На этот день Ракам не стоит планировать важное свидание или продолжение полноценного личного разговора. Утром нежелательно затрагивать сложные темы без причины, лучше подвести черту под начатым диалогом. Если вы забыли что-то сказать партнеру, то поспешите. На утреннее сообщение лучше отозваться.

Лев

Этот день не пройдет незамеченным для Львов, состоящих в отношениях. Он может стать лучом, наводящим резкость на роли партнеров или на саму цель союза. Не исключен сюрприз. При твердых личных позициях важно оставаться друзьями, уважать и принимать даже самое оригинальное решение своей «половинки».

Дева

Сегодня Девы проснутся под впечатлением своего реального или виртуального контакта с любимым человеком (особенно если проговорили или промечтали о нем полночи). К их большому сожалению, развитие событий отвлечет их от этого приятного занятия - или придаст ему менее романтичную и интимную окраску.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам настаивать на продолжении вчерашнего личного разговора. По крайней мере, не стоит делать это утром, дабы не пустить его вновь по мучительному кругу. Чем сложнее вопрос, тем больше оснований отложить его на вечернее время: в это время в теме возможен новый поворот.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не медлить с любовным письмом или с ответом близкому человеку на важный вопрос. Не стоит планировать на этот день свидание, если роман завязан недавно. Стабильным парам не помешает подумать о поиске будущего совместного жилья или о модернизации нынешнего дома.

Стрелец

Сегодня любимый человек может занять в планах Стрельцов особое уникальное место, если является для них еще и старинным другом. В этом случае он или она станет посредником между ними и тем привычным миром, который они покинули. Свидание лучше планировать на вечер, используя стандартные сценарии.

Козерог

Сегодня критический момент для влюбленных Козерогов - утро. В зависимости от своего отношения к вчерашним событиям одни Козероги будут крутить в уме приятные флэшбеки любовных побед, а другие безжалостно анализировать свои ошибки, что выльется к вечеру в глобальный пересмотр планов и ценностей.

Водолей

Сегодня Водолеи являются естественными эгоцентриками - но если они всерьез влюблены, их «центр управления» может перейти к партнеру, вплоть до стирания их собственной личности. Чтобы вернуть себе прежнюю духовную независимость, им придется прибегнуть к нестандартным и несколько суровым мерам.

Рыбы

Сегодня для влюбленных Рыб может представить особый интерес взаимодействие с друзьями, если они - та нить, что связывает их с прошлым романом и бывшим партнером. Для свидания день не лучший: он создает условия для эмоциональной дистанции, возможна холодность или потребность побыть в одиночестве.