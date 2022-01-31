Три знака зодиака, которые могут стать «тетками»

Многие задаются вопросом, почему некоторые женщины с возрастом превращаются в так называемых теток — таких стереотипных дам в халате и с поварешкой в руке.

Причина, по мнению экспертов, скрывается в зодиакальном знаке представительницы. Астролог Марианна Абравитова назвала знаки зодиака, представительницы которых чаще остальных могут превратиться в «теток».

Женщина-Рак в семейной жизни может превратиться в стереотипную жену-домохозяйку: на голове — бигуди, на теле — вытянутый бесформенный халат. Их супруги могут перестать узнавать таких женщин со временем, так как в какой-то момент те перестают ухаживать за собой, направляя все усилия на поддержание уюта в доме и заботу о родных.

В молодости Девы тщательно следят за своим внешним видом, но с возрастом зачастую перестают ухаживать за собой. Им некогда следить за трендами моды и красоты и посвящать время походам в салоны, поэтому в определенный момент многие из них получают это обидное звание.

Козероги уже в юности подражают серьезным дамам и оставляют в прошлом вещи, которые, по их мнению, можно носить только в подростковом возрасте. Они обычно не следуют за модными тенденциями и чем старше становятся, тем меньше уделяют этому внимания, сообщает Пятый канал.