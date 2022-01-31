Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Три знака зодиака, которые могут стать «тетками»

31 января 2022ГороскопыВечерняя Москва

Многие задаются вопросом, почему некоторые женщины с возрастом превращаются в так называемых теток — таких стереотипных дам в халате и с поварешкой в руке.

Три знака зодиака, которые могут стать «тетками»

Причина, по мнению экспертов, скрывается в зодиакальном знаке представительницы. Астролог Марианна Абравитова назвала знаки зодиака, представительницы которых чаще остальных могут превратиться в «теток».

Рак

Женщина-Рак в семейной жизни может превратиться в стереотипную жену-домохозяйку: на голове — бигуди, на теле — вытянутый бесформенный халат. Их супруги могут перестать узнавать таких женщин со временем, так как в какой-то момент те перестают ухаживать за собой, направляя все усилия на поддержание уюта в доме и заботу о родных.

Дева

В молодости Девы тщательно следят за своим внешним видом, но с возрастом зачастую перестают ухаживать за собой. Им некогда следить за трендами моды и красоты и посвящать время походам в салоны, поэтому в определенный момент многие из них получают это обидное звание.

Козерог

Козероги уже в юности подражают серьезным дамам и оставляют в прошлом вещи, которые, по их мнению, можно носить только в подростковом возрасте. Они обычно не следуют за модными тенденциями и чем старше становятся, тем меньше уделяют этому внимания, сообщает Пятый канал.

Вечерняя Москва: последние новости«Утратил интерес к жизни»: друг Куравлева рассказал, что артист сам захотел в дом престарелыхНазваны четыре пары знаков зодиака, где мужчина становится подкаблучникомОпрос: Почти половина россиян не боится волны «омикрона»
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Топ-6 знаков, представителей которых часто увольняют
Топ-6 знаков, представителей которых часто увольняют
Гороскопы
Удастся разоблачить партнера — любовный гороскоп на 31 января-6 февраля
Удастся разоблачить партнера — любовный гороскоп на 31 января-6 февраля
Народные приметы
Народные приметы на 1 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 1 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Имена
Топ-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
Топ-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
Зодиак
Четыре пары знаков, где женщина подчиняет мужчину
Четыре пары знаков, где женщина подчиняет мужчину
Гороскопы
Настраиваемся на победы — финансовый гороскоп на 31 января-6 февраля
Настраиваемся на победы — финансовый гороскоп на 31 января-6 февраля
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Заботимся о репутации — финансовый гороскоп на 31 января
Заботимся о репутации — финансовый гороскоп на 31 января
Гороскопы
Даем «порулить» партнеру — любовный гороскоп на 31 января
Даем «порулить» партнеру — любовный гороскоп на 31 января
Гороскопы
Никуда не спешим — гороскоп на 31 января
Никуда не спешим — гороскоп на 31 января