Придется «пахать» — финансовый гороскоп на 1 февраля

Сегодня придется работать без задних ног. Только вечером будет шанс расслабиться.

Овен

Успех деловой активности Овнов во многом зависит от умения использовать информационные ресурсы. Успешно поработают фрилансеры и те, кто связан с интернетом. Возможно, вам поступит конфиденциальная информация, с помощью которой вы сможете поправить свое финансовое положение. Это хороший день для выполнения частных заказов.

Телец

У Тельцов в этот день могут измениться обстоятельства, в результате чего появится шанс гораздо быстрее справиться с запланированными делами. Прекрасное время для совместной творческой работы в составе группы единомышленников. Работники инвестиционных фондов смогут и общественных организаций смогут добиться спонсорской помощи для дальнейшего развития своих проектов.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, в этот день смогут выйти на правильные управленческие решения, опираясь на подсказки интуиции. Вам могут поступить важные сведения, что поможет сориентироваться в ситуации. Также рекомендуется прислушиваться к женщинам, работающим у вас в подчинении. Проявляя «мягкую силу», вы добьетесь гораздо большего.

Рак

Раки, проходящие обучение в вузах или колледжах, в этот день будут буквально схватывать на лету учебный материал. Хорошо проходит самостоятельное профессиональное обучение по видеокурсам и обучающему аудио. Особенно это относится к гуманитарным учебным дисциплинам, а также к изучению иностранных языков. Успешно поработают дизайнеры, рекламные агенты, издатели.

Лев

Удачно складывается этот день для Львов, специализирующихся на финансовой деятельности. В первую очередь это относится к банковским служащим и работникам бухгалтерий. Также могут вырасти доходы от партнерских отчислений, если вы имеете дело с деловыми партнерами. Хорошее время для принятия финансовых решений относительно крупных покупок.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся преуспеть в делах, связанных с выполнением индивидуальных клиентских услуг. Клиенты могут остаться довольны вашей работой, и вы получите много похвальных отзывов. Кроме того, это хороший день для деловых поездок и урегулирования вопросов при личных встречах. Не стесняйтесь обращаться за помощью к знающим людям, если своих знаний и умений недостаточно.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется приложить максимум внимания к выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Именно от доброжелательной психологической атмосферы в трудовом коллективе во многом будут зависеть и ваши личные профессиональные успехи. Также важно уделять внимание планированию и использованию рабочего времени по назначению, не отвлекаясь на посторонние дела.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется активнее осваивать новые знания, творчески подходя к решению вопросов. Вы сможете проявить свои таланты в творческих конкурсах, кастингах и любых конкурентных видах деятельности. Успешно пойдут дела у тех, кто специализируется на сетевом маркетинге. Можно искать пути к усовершенствованию методов работы.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут повысить производительность труда только работая в комфортных условиях. Если же вам постоянно мешают сосредоточиться и часто происходят свои в технике, то результаты труда могут оказаться в минусе. Неплохой день для фрилансеров, работающих в спокойной уединенной домашней обстановке. Удачно идет работа по подготовке отчетной документации.

Козерог

Козерогам в этот день удастся успешно решить многие профессиональные вопросы за счет сотрудничества с другими людьми. Если вы сами не в состоянии что-либо сделать, то всегда найдется человек, которому по плечу справиться с вашей задачей. Осталось только найти психологический подход и договориться с таким человеком о взаимовыгодном сотрудничестве.

Водолей

У Водолеев в этот день может проявиться особенное чутье на деньги. Если вы положитесь на свою интуицию и на время забудете о логике, то таким методом вы скорее нащупаете золотую жилу и сможете многократно повысить свои доходы. И еще важным момент: деньги придут к тем, кто готов ради них потрудиться. Само собой с неба ничего не упадет вам в руки.

Рыбы

Эмоциональное состояние типичных Рыб сегодня будет весьма переменчивым. Чтобы добиться успеха в делах, необходимо нащупать для себя тонкую психологическую настройку. При переменах настроения у вас могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств перед партнерами. Ваше комфортное состояние уже само по себе является условием для результативного труда. Сумейте только настроиться на труд.