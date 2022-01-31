Гороскоп на 1 февраля 2022 года — Рамблер/гороскопы

1-29 лунные сутки. Новолуние в знаке Водолея с участием Сатурна направляет мысли в будущее и приглашает пристальнее всмотреться в его контуры.

Важно помнить, что такое Новолуние одновременно отнимает энергию и способно на время заблокировать эмоции (особенно «согревающие» и жизнеутверждающие). Это день паузы в активной деятельности, уединения или сужения контактов, диеты, эмоциональной и ментальной разгрузки, избавления от лишнего. Хорошо корректировать планы в свете последних событий. Продуктивнее первая половина дня. Стоит бороться с унынием, так как подобный настрой может закрепиться на несколько недель.

Овен

Сегодня Овнам лучше устремить взгляд за горизонт и прояснить контур будущего. Не стоит отказываться от принятых планов, но самое время внести в них поправки в связи с последними событиями: уточненной информацией, подписанным документом, достигнутой договоренностью. Важно думать о профессиональном будущем, карьере. Залогом стабильности в этой сфере может стать наличие друга и коллеги в одном лице.

Телец

Сегодня Тельцам лучше стать дальновидными стратегами и заняться ключевыми жизненными программами. Для многих Тельцов на первое место выйдут темы профессии, карьеры, социализации, отношений с друзьями или начальством, но возможны и другие приоритеты - например, семья или жилье. Пора заново выверить баланс между внешними ограничениями и тягой к свободе, заданными стандартами и личными желаниями.

Близнецы

Сегодня Близнецам не помешает уточнить свои базовые права или краеугольные камни своего мировоззрения. В зависимости от приоритетов окажется важным личный статус дома или в чужой стране, свод моральных правил или профессиональный «кодекс чести». Может сыграть роль конкретная персона, имеющая авторитет или представляющая влиятельную инстанцию: начальник, наставник, налоговый инспектор, юрист.

Рак

Сегодня для Раков может иметь особое значение поступок конкретного лица или событие в социальной жизни. Не исключено, что благодаря ему будет сделан вывод или пройден рубеж, выставлено или снято важное ограничение. Ситуации этого дня способны повлиять на вашу финансовую стратегию, профессиональные планы, принцип выбора друзей и сообществ. Не рекомендуются начинания. Нежелателен индивидуализм.

Лев

Этот день повлияет на репутацию Львов, уточнит их статус в партнерском союзе, профессиональном сообществе, референтной группе. Также он станет значимым для тех, кто им небезразличен - например, для их партнера, коллеги или человека, с которым они сейчас добровольно или вынужденно связаны. Важно выдержать заданную дистанцию, найти верный баланс между дружбой и долгом, свободой и обязательством.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам наводить порядок на рабочем месте, дома или в документах, а также в своих повседневных взаимоотношениях с людьми. Полезно наладить работу нужных программ и гаджетов, уточнить расписание работ или схему лечения, расставить приоритеты. Чем больше ясности заблаговременно наведено в привычном физическом и ментальном пространстве, тем спокойнее пройдут ближайшие недели.

Весы

Весам не стоит откладывать построение планов на ближайший месяц: сегодня есть верное направление и легко мыслить системно. Особенно важно уточнить свою программу Весам-родителям, а также фрилансерам (особенно программистам), арендаторам или собственникам жилья. Для многих Весов на первое место выйдут проекты их творческой или профессиональной самореализации, а для родителей - потребности детей.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам навести порядок в доме и относящихся к нему документах, а также ясность в отношениях с родителями и домочадцами. Тот же совет, с нужными поправками, применим к работе, дружбе и социальным связям: самое время оптимизировать привычный ход дел, что-то обновить или избавиться от лишнего. Это лучший способ расчистить пространство для нового этапа в выполнении планов.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам погружаться полностью в домашние дела и связанные с ними сильные эмоции, а также приступать к решению новых деловых задач. Не рекомендуются целевые контакты, командировки и совещания. Интересно и с пользой провести время поможет фиксация внимания на внешнем мире - например, соседских новостях, профессиональной информации или идущих вокруг социальных процессах.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам не спешить с начинаниями, а в выборе текущих дел исходить из их срочности. Лучше отложить занятия, требующие подвижности, а также глубокого эмоционального погружения в предмет или повышенной проницательности. Не рекомендуются спонтанные приобретения. Можно посвятить этот день обдумыванию недавних переговоров или уточненной информации, проверочным действиям.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше поставить в приоритет свои привычки, потребности, планы и ценности, а также все то, что помогает им следовать своим убеждениям и сохранять самоидентификацию. Что вовсе не означает эгоизма: для многих Водолеев на первом плане окажется профессиональный долг, ответственность за дом, семью или проект, начатый с единомышленниками. Подходящий момент для разгрузочного дня, диеты.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет режим уединения или подчинения обстоятельствам. Одни Рыбы выберут его добровольно, а для других он станет вынужденным - в связи с внешними условиями, работой или самочувствием. Рыб, находящихся в гуще событий или среди друзей, может посетить ощущение «одиночества в толпе». Не стоит выбирать этот день для раскрытия своих чувств, продвижения интересов или удовлетворения амбиций.