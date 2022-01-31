Наедине с самим собой — любовный гороскоп на 1 февраля
Сегодня нам захочется одиночества. Не отказываем себе в этом желании.
Овен
В первый день февраля звезды напоминают Овнам, что время не повернуть вспять и некоторые события последних дней в своих отношениях следует рассматривать исключительно в стиле «что сделано, что сделано». Что бы ни произошло, сейчас лучше быть реалистом и смотреть вперед, а не оглядываться назад.
Телец
Сегодня на уме у Тельцов важные планы, а дела сердечные могут оказаться лишь приложением к ним. Возможно, один из партнеров окажется в роли идеолога, наставника или менеджера, направляющего другого на путь успеха. Не исключено, что романтическая линия будет временно отодвинута на второе место.
Близнецы
Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Близнецам думать о главном и отметать второстепенное, а также стараться поступать в соответствии со своим статусом и убеждениями. Не исключено, что в какой-то момент придется абстрагироваться от эмоций, поставив на первое место логику или высший приоритет.
Рак
Сегодня Ракам лучше смириться с упрямством своего партнера и довериться либо ему, либо воле судьбы. Даже если вам кажется, что ваша половинка заблуждается и вместо взвешенного выбора делает шаг в пропасть, не пытайтесь ее переубедить: скорее всего, сейчас роковым образом ошибаетесь вы, а не она.
Лев
Сегодня Львов может обидеть сдержанность любимого человека, которую они склонны воспринимать как холодность или надменность. Но им придется с ней смириться, так как обстоятельства этого дня вынуждают соблюдать дистанцию. Если вас держат на расстоянии, не спешите расценивать это как знак охладения.
Дева
Сегодня Девам лучше не стремиться к романтической встрече, так как условия для нее окажутся не слишком подходящими. Вместо этого звезды советуют навести максимальную ясность в рутинных планах на февраль, чтобы текущее деловое расписание не становилось препятствием к регулярным приятным свиданиям.
Весы
Сегодня многие Весы проявят в отношениях принципиальность - которая чаще всего будет их сильной стороной. Весы, снявшие в любви «розовые очки», могут хранить верность идеалам как по привычке, так и по сознательному решению. Если партнер разделит их твердые убеждения, у союза отличные шансы.
Скорпион
Этот день напомнит Скорпионам о препятствии, которое стоит на пути их любви, или о той опоре, которая помогает им хранить духовную независимость и не растворяться в партнере - все зависит от их точки зрения. Возможно, это собственный дом, система взглядов или профессия. Для свидания день не лучший.
Стрелец
Сегодня влюбленным Стрельцам лучше не рассчитывать на бурное проявление чувств: возможно, окажется не слишком подходящей обстановка, а возможно, они сами будут не в настроении демонстрировать любимому человеку глубину своих переживаний. Свидание может напоминать спокойную встречу двух приятелей.
Козерог
Сегодня влюбленные Козероги очень упрямы. Они способны не только хранить верность своим принципам, но и настаивать на своих ошибочных выводах. Звезды советуют им повременить с важным шагом в личной жизни, так как уже завтра они будут готовы поступить наперекор своим сегодняшним твердым намерениям.
Водолей
Сегодня естественным желанием для влюбленных Водолеев может оказаться уединение, молчание или сохранение дистанции в общении с близким человеком. Им стоит следить, чтобы эта тенденция не принимала откровенно негативные формы - например, не переходила в безжалостное подавление любых теплых чувств.
Рыбы
Сегодня на влюбленных Рыб легко накатывает ощущение усталости, одиночества или безнадежности. Звезды уверяют, что это временно, и советуют не поддаваться наплыву негативных переживаний. Романтическую встречу желательно отложить, особенно если вы надеетесь на интимность и эмоциональную гармонию.