Прилив чувств — любовный гороскоп на 2 февраля

Сегодня мы будем очень чувственны и эмоциональны.

Овен

В первой половине этого дня Овны неплохо владеют своими чувствами, а вот к вечеру все окажется ровно наоборот: большинство представителей знака накроет волной страстных чувств, и они будут не прочь пуститься в тайное приключение. Чем таинственнее и необычнее обстановка, тем сильнее будет их страсть.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам запланировать свидание на вечер и обещают превратить его в настоящую романтическую авантюру. Если вам не хватало нового позитивного стимула или оригинального импульса, вы его получите. Это время счастливого поворота событий и приумножения возможностей на будущее.

Близнецы

Влюбленным Близнецам нужна осмотрительность во второй половине дня: в это время обстоятельства призывают к действию, но предупреждают о риске потерять из виду главную цель под влиянием страстей. Не исключено, что вашему партнеру управление собственными эмоциями будет даваться сложнее, чем вам.

Рак

Сегодня Ракам стоит перенести личную встречу на вечер: свидание, назначенное на это время, будет не только приятным, но и многообещающим. То же касается и новых знакомств (в том числе с потенциальными партнерами из других городов и стран), но в этом случае события будут развиваться чуть медленнее.

Лев

Сегодня самые яркие и глубокие переживания ждут Львов во второй половине суток. Если утром вас смущала сдержанность любимого человека или огорчало его отсутствие, вечером многое изменится. Это время повышенной чувственности и тайных инициатив, возможны новые необычные ощущения в интимной жизни.

Дева

Девы не прогадают, выбрав для свидания вечер: сегодня это самое счастливое и гармоничное время для влюбленных. Чтобы встреча прошла по наилучшему сценарию, вам стоит проявить побольше деликатности по отношению к чувствам и настроению своего партнера, а также (что порой еще важнее) к его убеждениям.

Весы

В первой половине этого дня в отношениях Весов все идет согласно их планам или предсказаниям. С приближением вечера ситуация изменится и не исключено, что Весам в чем-то потребуется помощь партнера. Даже гордые и независимые Весы поймут, что им нелегко обойтись без поддержки близкого человека.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов радует вторая половина дня. На вечер можно смело назначать романтическое свидание: все сложится как нельзя лучше, а если встреча и принесет сюрпризы, то только приятные. Скорее всего, романтический вечер не будет последним и через какое-то время последует продолжение.

Стрелец

Сегодня вечером Стрельцам стоит приготовиться к погружению в неизведанные глубины чувственности или к всплеску сентиментальных эмоций. Не исключено, что и то, и другое настигнет их одновременно - особенно если они встречаются с любимым человеком в месте, пробуждающем ностальгические воспоминания.

Козерог

Сегодня счастливым периодом для влюбленных Козерогов станет вечер. Даже если утром они шли ложным путем, к этому времени судьба выведет их на верную дорогу. Будут удачными их любовные инициативы. У свободных Козерогов вечером резко возрастут шансы на неожиданную встречу или другой приятный сюрприз.

Водолей

Утром сердце многих Водолеев будет закрыто, но вечером картина изменится. Ключом, отпирающим их эмоции, может стать простая смена настроения или обстановки. В отдельных сложных случаях партнеру придется постараться, задействовав долю интриги или соблазна, красивую музыку или деликатесы.

Рыбы

Сегодня эмоциональная энергия Рыб может стоять на нулевой отметке утром, зато ее уровень резко возрастет вечером. Прилив чувств откроет их сердца для любви, а судьба позаботится о том, чтобы этот порыв не пропал впустую. Примите приглашение на романтическое свидание, даже если вы не в настроении.