Думаем о выгоде — финансовый гороскоп на 2 февраля

Сегодня стоит думать о выгоде в любом вопросе.

Овен

Овны в этот день могут рассчитывать на выплату премии или получение каких-либо бонусов от работодателя. Если такое предусмотрено вашей работой, то ждите приятных сюрпризов. Это хороший день для поисков дополнительной подработки. Те из вас, кто занимается выполнением частных заказов, будут обеспечены выгодной работой. Особенно преуспеют фрилансеры.

Телец

У Тельцов прекрасный день для консультаций и согласований планов с деловыми партнерами, акционерами. Вы можете получить важные сведения, благодаря которым сотрудничество с деловыми партнерами станет более эффективным. Это удачный день для популяризации услуг и предложения клиентам новых сервисов. Публичные и рекламные мероприятия могут пройти успешно.

Близнецы

У Близнецов хорошее время для развития делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены в том, что ваши приказы и распоряжения будут исполняться точно и своевременно. И ваши управленческие решения будут весьма эффективными. В свою очередь подчиненные могут добиться повышения показателей в работе.

Рак

Интеллектуальная активность Раков в этот день превзойдет все ожидания. Вы сможете преуспеть в учебе, творчестве и любом умственном труде. Успешно пойдут дела, связанные с решением технических вопросов, изобретениями и рационализаторскими предложениями. Благодаря информационному обмену вы будете в курсе актуальной новостной информации.

Лев

Львам в этот день рекомендуется заниматься вопросами укрепления финансовой безопасности. Если у вас есть электронные платежные средства, которыми вы пользуетесь через интернет, то самое время поменять пароли доступа к счету, сделав их более сложными и надежными. Также можно заниматься вопросами оформления страховки.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся познакомиться с людьми, готовыми развивать деловое партнерское сотрудничество. Переговорный процесс идет легко и быстро, вам не составит труда прийти к компромиссным решениям. Удачнее всего пойдут дела у торговцев, консультантов, работников сферы услуг. Можно запланировать публичные мероприятия и рекламные акции.

Весы

У Весов благоприятное время для интеллектуальных видов деятельности. Особенно это относится к тем, кто занимается научной работой, проводит исследование и тестирование техники, выявление и устранение технических дефектов. Вы сможете быстро навести порядок в документах. Успешно проходят деловые поездки, встречи, контакты.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется сосредоточиться на новых направлениях деятельности. Возможно, вы давно хотели опробовать и протестировать какой-то новый метод, что-то усовершенствовать в своей работе. И сейчас самое удачное время для этого. Старайтесь самостоятельно принимать решения. Не нужно бояться перемен. Изменения по месту работы могут открыть перед вами новые возможности.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется провести инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Также необходимо оценить свои финансовые возможности. Анализ расходных и доходных статей бюджета поможет вам составить правильное представление о степени эффективности своей деятельности и учесть выявленные ошибки, чтобы не повторять их впредь.

Козерог

У Козерогов прекрасный день для урегулирования вопросов с документами, расширения и укрепления деловых связей, поездок, консультаций. Успешнее всего могут пойти дела у торговцев, консультантов и водителей транспорта. Если вам требуется согласовать ряд вопросов с группой акционеров, то лучше этого дня не найти. Также вы сможете точно просчитать материальные последствия от своих инициатив.

Водолей

Водолеям рекомендуется уделить больше внимания финансовым вопросам. Если вам не хватало денег, то вы сможете найти оригинальный выход из этого положения. Важно держать под контролем свои расходы – тогда денег в бюджете будет оставаться больше. Также это удачный день для работы с документами, взаимодействия с начальством. У вас будет шанс выполнить плановые задания с опережением.

Рыбы

Инициативное поведение Рыб в деловых вопросах является обязательным условием для успеха. Вашей изобретательности в этот день мог бы позавидовать великий комбинатор Остап Бендер. Успешно проявят себя индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса. Также это прекрасное время для учебы, расширения познаний о тонкостях своей профессии.