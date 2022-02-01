Эмоции берут верх над разумом — гороскоп на 2 февраля

2-3 лунные сутки. В первой половине дня Луна без курса под влиянием Сатурна: не лучший момент для суеты и пламенных чувств.

Возможен период уныния, равнодушия, упрямства или чрезмерной принципиальности. А вот вторая половина этого дня не только пробудит глубокие чувства, но и поможет трансформировать их энергию в полезное действие благодаря активным аспектам Луны в Рыбах. Именно на это время желательно планировать сделки, бизнес-акции, романтические встречи, сложные маневры, великодушные жесты, дружескую и другую помощь, освоение нового или дополнительного фронта работ. Одно из условий успеха - приватность.

Овен

Первую половину этого дня Овны могут посвятить пассивным думам о будущем, а также дополнительному укреплению своих контактов с друзьями и коллегами. С приближением вечера сложатся отличные условия для целенаправленной работы - особенно если она требует тайны или психологической гибкости. Не стоит медлить, если вам необходимо совершить ловкий закулисный маневр или выполнить щекотливое поручение.

Телец

В первой половине этого дня Тельцы связаны профессиональными или иными обязательствами, их может останавливать собственное чувство долга или внешний контроль. Зато вечером они смогут дать волю фантазии и изобретательности, найдут подходящий канал для своих деловых маневров или романтических чувств. Это момент удачи, можно сделать успешный шаг в сторону исполнения надежд или оригинальных желаний.

Близнецы

Первая половина дня дает Близнецам дополнительное время для моральной подготовки к важному шагу. Целенаправленные действия предпочтительнее во второй половине дня. Не возбраняется доля авантюризма: если он подкреплен расчетом, все получится. Есть шанс на успех в карьере через продуманный риск. Важно быть профессионалом или прибегать к помощи специалистов. Не помешает тайная поддержка от друзей.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить инициативы на вторую половину дня. Это время удачи, которая не будет простой случайностью. Мелкие ситуации везения станут не только поддержкой в текущих делах, но и добрым знаком на близкое будущее. Прежде всего, это касается расширения взаимовыгодного сотрудничества с иностранцами и иногородними, решения правовых вопросов и обмена романтическими симпатиями.

Лев

Во второй половине дня Львам стоит удвоить осмотрительность. Это хорошее время для работы (особенно для тайных действий), но возрастут и потенциальные риски. Принимаясь за дело, желательно принять меры предосторожности и не отключать интуицию: там, где не действуют или еще не созданы правила, опорой будет служить лишь чутье. Возможен заработок или иной доход благодаря новым скрытым источникам.

Дева

В первой половине дня Девам лучше заниматься рутиной и не выходить за рамки графика. Не помешает проконтролировать самочувствие. Наиболее динамичной, интригующей и продуктивной станет вторая половина суток. Это хорошее время для личных встреч и для бизнес-партнерства, включая зарубежное: есть шанс расширить область сотрудничества или привлечь к делу новых участников. В делах важна приватность.

Весы

Для Весов день начнется с подарка небес в виде свободного времени, которое можно использовать для отдыха, творчества, контакта с друзьями или детьми. Даже если ваша свобода относительна, стоит ею пользоваться, так как во второй половине дня начнется период хлопот. Возможно, вам придется вспомнить о хозяйстве, здоровье или служебном долге, освоить новый фронт задач или расширить старый список дел.

Скорпион

Первую половину дня Скорпионы могут посвятить дому, друзьям или семейным делам, при этом звезды советуют воздержаться от новых инициатив и действовать строго в заданном русле. Временем удач, находок и новых шансов станет вторая половина суток. Она благоприятна для свиданий, творческих акций, расширенных бизнес-операций, покупок и продаж, занятий спортом, индивидуальных и парных экспериментов.

Стрелец

Стрельцам стоит начать этот день с рутины, в которой есть доля нестандартности. Основная нагрузка ожидается во второй половине дня - при этом у многих Стрельцов она придется на эмоциональную сферу, а удача будет зависеть от их умения пустить эмоции в дело. Возможна выгода от прошлого, приватная сделка. Это подходящий момент для операций с жильем, наследством, недвижимостью или зарубежным активом.

Козерог

Сегодня звезды настоятельно советуют Козерогам перенести все свои инициативы на вторую половину дня, а в первой ограничиться лишь несложной рутиной. Поступив согласно этому совету, они избавят себя от досадных тупиков, направят всю свою энергию в нужное русло и вовремя окажутся на своем счастливом маршруте, где им уже спешит навстречу удача. Это лучшее время и для деловых, и для личных начинаний.

Водолей

Водолеям стоит начать этот день с внимания к собственным потребностям и сигналам своего организма. Хорошим знаком будет отсутствие недомоганий и уныния. Во второй половине дня сложатся подходящие условия для заработков и расширения каналов дохода (особенно за счет тайных источников или связей из прошлого). Это удачное время для сделок, включая приватные и зарубежные, и для пополнения запасов.

Рыбы

Рыбам важно воздержаться от инициатив и душевных порывов в первой половине дня: сегодня это для них непродуктивное время, а неудачный старт окажется мощным демотиватором. Зато с приближением вечера судьба приоткроет им окно удачи - скорее всего, за счет ресурсов их прошлого. Возможен подарок, жест дружбы, знак внимания. Не стоит упускать хороший момент для сотрудничества и умеренной инициативы.