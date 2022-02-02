Отказываемся от амбиций — финансовый гороскоп на 3 февраля

Сегодня стоит принимать сложные решения и браться за не совсем интересные дела.

Овен

В этот день Овны могут добиться наибольшего успеха при работе в составе творческой группы. К вашему мнению будут прислушиваться при решении вопросов, касающихся коллективных проектов. Успешно проходят обсуждения планов и работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях. Можно заниматься составлением бизнес-плана и работать с прицелом на будущее.

Телец

Тельцам сегодня лучше уйти в тень и стараться сосредоточиться на работе, отстраняясь от внешних влияний. Также это прекрасное время для тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством – между секретарями-референтами и начальством установятся доверительные отношения. Руководящие работники могут получить важную информацию, которая поможет в выработке правильных решений.

Близнецы

Многим Близнецам сегодня может улыбнуться удача. Одно из ваших заветных желаний может исполниться. Рекомендуется уделять больше внимания вопросам профессионального образования и сотрудничества с коллегами. Усилится ваша тяга к знаниям и готовность работать вместе с коллективом над разработкой перспективных проектов.

Рак

Перемены, которые будут происходить у Раков на работе в этот день, могут привести к улучшению положения в карьере. День располагает к энергичным мерам по перестройке стиля работы и обновления. Это благоприятное время для страхования имущества и оформления кредита в банке. Можно менять график работы и переходить на работу в другой коллектив.

Лев

У Львов в этот день как по маслу будут решаться любые юридические вопросы. Вы вполне сможете выступить в роли переговорщика или миротворца, находя единственно возможные формулы компромисса. Договор о партнерском сотрудничестве, подписанный в конце дня, может оказаться очень удачным и выгодным. Успешно складываются дела при работе в сфере услуг.

Дева

Типичные Девы почувствуют вкус к работе с техникой и инструментами. Применение новых подходов и методов в работе позволит вам существенно повысить производительность труда. Не откладывайте в долгий ящик то, что можно сделать сразу. Отношения с коллегами и подчиненными вполне конструктивные, что делает труд еще более результативным.

Весы

У Весов благоприятный день для привлечения покупателей и заказчиков. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Консультантам сетевого маркетинга рекомендовано проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками. Неплохое время для спекулятивных финансовых операций и оптовых закупок товара.

Скорпион

У Скорпионов успешно проходят любые строительные, ремонтные и отделочные работы. Рекомендуется наводить порядок в текущих делах. Когда все детали, инструменты, документы лежат на своих местах, то работа пойдет гораздо быстрее и качественнее. Старайтесь непременно завершать начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на рабочем месте.

Стрелец

У Стрельцов складывается благоприятное время для заключения торговых сделок и проведения деловых встреч. Успешно проходят деловые поездки, телефонные звонки и переписка. Деловые связи растут и крепнут. Интересующие вас люди могут пойти вам навстречу и проявят готовность к сотрудничеству. Владение актуальной информацией делает ваш труд более эффективным.

Козерог

Козероги сегодня могут почувствовать в себе усиление предпринимательских способностей и практической сметки. За дела следует браться основательно, тщательно просчитывая наиболее выгодные варианты. Хороший день для покупки строительных и отделочных материалов под будущие строительные работы. Возрастает прибыль от использования ресурса недвижимой собственности.

Водолей

Это день вполне благоприятен для Водолеев, склонных к самостоятельному инициативному поведению на работе. Ваши волевые решения сегодня будут воплощаться гораздо быстрее, чем вы предполагали. Немаловажную роль сыграют деловые связи. Причем, важно, чтобы инициатива в деловых контактах исходила от вас. Это также хорошее время для повышения уровня образования.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам отбросить в сторону свои амбиции и браться за практическую работу, не обращая внимания на то, насколько престижна эта работа. Только при таком подходе вы сможете повысить уровень доходов. Можете рассчитывать на материальную и моральную помощь от покровителя, который ранее оказывал вам поддержку. Важно иметь комфортные условия для трудовой деятельности.