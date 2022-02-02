На одной эмоциональной волне — любовный гороскоп на 3 февраля

Сегодня чувства будут взаимны, а слова - в самое сердце.

Овен

Сегодня сами обстоятельства поддерживают тайные страсти Овнов и помогают им исполнять их скрытые желания. День подходит для реализации давних фантазий (если их разделяет партнер). Роман нуждается в привкусе интриги, но не стоит делать ее главной целью. Возможно искушение запретными действиями.

Телец

Сегодня любовь для Тельцов - страна удивительных фантазий, в которой для них нет ничего запрещенного. Это день эмоциональной гармонии, взаимности и глубоких переживаний. В зависимости от темперамента и ситуации он позволит раскрыться чувственной или платонической грани вашего любовного влечения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть «секретное оружие», позволяющее не терять контроля над самой сложной ситуацией. Многим Близнецам поможет сексуальный магнетизм и дар психолога, а также принятое в муках важное решение или полученный жизненный урок. Путь назад может отрезать принесенная во имя любви жертва.

Рак

Сегодня ничто не мешает Ракам активнее задействовать в делах сердечных свою фантазию. В зависимости от ситуации она поможет им разнообразить общение с любимым человеком, внести в него дополнительную долю романтики, интриги или возвышенных нот. Многие Раки будут в любви идеалистами и мечтателями.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам искать для свидания загадочную, интимную и романтичную обстановку. Особую «магическую» силу в эти сутки имеет все, что может воздействовать на органы чувств - начиная от деталей антуража (музыка, ароматы, соблазнительные ассоциации) и заканчивая собственно любовными эмоциями.

Дева

Влюбленным Девам сегодня пригодятся фантазия и проницательность. Партнеру нужна особая психологическая атмосфера, важные элементы которой - тайна, доверие и отрыв от обыденности. Желательно избегать скучных формальностей, говорить на языке образов и ассоциаций. Важно уметь угадывать чужие прихоти.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам смягчить требования к себе и партнеру, а также снизить ожидания от ситуации в целом. Это день многозначительных мелочей. Он требует гибкости, уступчивости, деликатности, психологической пластичности, взаимной заботы, готовности подстроиться или молча прийти на помощь.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам найти время для встречи с пассией. Этот день сулит тонкое взаимопонимание сразу на нескольких уровнях: сексуальном, эмоциональном, духовном. Любовному согласию поспособствует вдохновляющая обстановка или общее необычное увлечение партнеров, далекое от обыденности.

Стрелец

Сегодня в душе влюбленного Стрельца уживаются реализм и идеализм, но второе качество часто берет верх. Несмотря на попытку сохранить связь с реальностью, многие Стрельцы будут готовы уйти в мир грез и «раствориться» в любимом человеке. Им важно найти подходящую форму для выражения своих эмоций.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь раскрыть свои чувства. Если создать им подходящую эмоциональную атмосферу, их можно будет упрекнуть в чем угодно, только не в холодности. Отлично подействует на них суммарный эффект присутствия пассии и звуков любимой музыки. Правда, потом они могут пожалеть о своем порыве.

Водолей

Сегодня Водолеи ведут себя нетипично, и все зависит от того, что они на самом деле чувствуют. В обстановке доверия и эмоционального расслабления с них может легко слететь маска холодности, они будут не прочь сбросить тяжелую броню старой обиды, снять груз с души или сломать лед своей неприступности.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно оказаться с любимым человеком на одной эмоциональной волне - все остальное сделают судьба и ситуация. Этот факт стоит учесть Рыбам-мечтателям: уйдя в мир своих грез, они рискуют упустить реальный шанс. Рыбам, оказавшимся в одиночестве, судьба пошлет приятное утешение и надежду.