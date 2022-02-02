Даем отпор ретро-Меркурию — гороскоп на 3 февраля

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, активизирует воображение и склоняет к уходу в виртуальные миры (например, игр или музыки).

Тем, кто предпочитает действовать, важно помнить, что это день шансов, а не готовых решений. Чтобы использовать возможность, нужно включить фантазию или проницательность. День поддерживает анонимность и приватность, помогает получать информацию из скрытых источников, позволяет тоньше чувствовать подтекст слов и тайный духовный смысл событий. Лучше снизить физические нагрузки, отложить рутину и точные расчеты. Хорошо работать с эмоциями и мыслеобразами.

Овен

Сегодня Овнам предстоит сочетать целеустремленность и практицизм с ловкостью, проницательностью и долей хитрости. День помогает творить добрые дела, а также позволяет неофициально уладить щекотливый вопрос, отработать долг, загладить вину, добыть секретные данные. Одновременно он может усилить падкость на соблазны и интриги. Возможно искушение что-то скрыть, сыграть на чужой слабости или тайне.

Телец

Тельцам не стоит терять время, если накануне они нащупали оригинальный новый путь к исполнению своих надежд. Имеет смысл сделать еще один шаг, пока в силе вчерашние настроения: он добавит свежих мыслеобразов и расширит понимание открывшегося пути. Сегодня можно положиться на удачу, довериться своей интуиции или чутью друзей, соединить деловой и творческий импульсы, открыть новые грани в любви.

Близнецы

Сегодня для выполнения профессионального долга Близнецам требуется не только профессионализм. В зависимости от задачи им придется дополнить его такими качествами, как проницательность, воображение, умение сопереживать, хранить тайны или работать в условиях интриг. Может требоваться доля жесткости, знание жизни, небольшая жертва. Поможет опыт преодоления трудностей (возможно, еще не оконченных).

Рак

Раками в этот день движет их вера, мечта или богатое воображение. Можно надеяться на положительную инерцию вчерашних событий, в виде продолжения удач или благих предзнаменований на будущее. Подходящее время для приватных переговоров, дистанционной переписки и изучения тайной подоплеки любого дела (включая психологическую и духовную). Там, где информация неполна или поверхностна, поможет интуиция.

Лев

Львам стоит помнить о коварстве сегодняшних переживаний. Это тот день, когда эмоции способны усыпить бдительность, ослабить критическое мышление или размыть важные детали. Будет расслабляюще влиять музыка. Также не исключена сонливость, вялость, лень, повышенная восприимчивость к лекарствам или к анестезии. Не помешает внимательность в переговорах, аккуратность в работе с деньгами и расчетами.

Дева

Сегодня успехи Дев зависят от их проницательности и чуткости, готовности подстроиться под общую атмосферу вокруг себя или под настроения (убеждения) нужных людей. День подходит для приватных бесед и консультаций, склоняет к работе на доверии и к негласным договоренностям. Важно помнить, что такой стиль ведения дел чреват периодическими проблемами в будущем и выгоден скорее второй стороне, чем вам.

Весы

От Весов день требует подстроиться к обстоятельствам. Возможно, придется уйти в тень, пожертвовать частью планов и привычек. Он хорош для тайных добрых дел, проявления сочувствия и ухода за больными, подходит для смягчающих и увлажняющих процедур. Возможен интерес к химии, фармации, медицинскому патронажу, целительству, диетам. В случае недомогания на первое место лучше поставить свое здоровье.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут дать волю своим романтическим чувствам, духовным переживаниям или творческому воображению. День требует интимности или возможности «воспарить над землей». Он хорош для ухода в виртуальный мир кино, музыки или игр, подходит для отдыха и любви. Если на повестке дня бизнес, лучше заняться его креативной тайной частью. Уместны секретные переговоры в неформальной обстановке.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может посетить ностальгия по родным местам или прошлому. Это день эмоциональной нестабильности. Привязанность к дому и близким может сочетаться с тягой к скитаниям и уходу в виртуальные миры. Домашнее уединение способно и подогреть ложные фантазии, и помочь осмыслению полезной информации. На бытовом уровне вероятны лень, рассеянность, доверчивость и потворство дурным привычкам.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает стать более чуткими, чтобы в положительной для себя ситуации уловить не только очевидный первый, но и завуалированный второй план. В первую очередь, это нужно при общении: понимание скрытого контекста даст вам лишний рычаг влияния, читаете ли вы письмо или общаетесь вживую. Не стоит медлить с репликой в переписке, если вы хотите ответить на чей-то вопрос уклончиво.

Водолей

Сегодня у Водолеев возможно легкое и небрежное отношение к деньгам. Многие Водолеи будут уверены в случайном характере своей материальной удачи или в ее эфемерности. Звезды намекают, что это не так, и советуют присмотреться к новому каналу дохода, если он появился: найдя подходящий алгоритм его использования и не слишком афишируя эту находку, можно черпать из найденного источника достаточно долго.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут следовать своим привычкам или повиноваться движениям своей души. Многими Рыбами будут управлять не только практичные деловые соображения или капризы, но и возвышенные духовные порывы. В рутинных делах будет в силе волна вчерашней удачи. Возможно счастливое озарение. Стоит поддержать контакт со старыми друзьями, которые прошли проверку и оказались истинными единомышленниками.