Имена, которыми не стоит называть девочек в 2022 году

Имя человека влияет на многое в его жизни. И от того, в какое время он родился, также зависит и выбор имени.

Так, в год Водяного Голубого Тигра лучше не называть девочек некоторыми именами, иначе есть риск навлечь на них беды и несчастья, считают астрологи.

Одним из таких имен считается Ирина. Его обладательницы с детства будут обладать тяжелым характером, нелегко контактируют с другими людьми и упрямы. Им нелегко найти себе пару, слишком много мужского начала проявляется в их характере.

Тяжелый жизненный путь будет у родившихся в такой год девочек с именем Надежда. У них силен внутренний стержень, но путь к успеху будет труден и тернист. Они будут страдать от утраты, испытают предательство, велика вероятность одиночества.

Также астрологи назвали имена, которые принесут родившимся в этот год девочкам счастье.

Марина может обладать двойным характером. В ней веселье, улыбчивость и позитив сочетаются с замкнутостью и обидчивостью. Очень важно для их жизни вырасти в правильном окружении, с хорошим настроем. Тогда у нее в жизни все будет отлично — доброта, отзывчивость и развитые творческие таланты помогут ей на пути.

Девочки с именем Ксения уже с детства будут знать, чего хотят, а также как им этого добиться. В школе, дома, в университете — все их знают и любят за целеустремленность, находчивость и ум. В вопросах отношений они придирчивы, ищут идеал, поэтому могут встретить его не сразу. Однако если найдут, то женское счастье им обеспечено.

Катерины умеют дружить и с легкостью находят новых товарищей, которые останутся с ними на долгие годы. У них развита фантазия, которая поможет им творчески решать возникающие проблемы. Без печальных моментов в жизни не обойдется, но девушки перенесут их с легкостью и спокойствием. Счастье в жизни они обретут в карьере и материнстве, передает Пятый канал.