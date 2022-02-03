Имена, которыми не стоит называть девочек в 2022 году
Имя человека влияет на многое в его жизни. И от того, в какое время он родился, также зависит и выбор имени.
Так, в год Водяного Голубого Тигра лучше не называть девочек некоторыми именами, иначе есть риск навлечь на них беды и несчастья, считают астрологи.
Одним из таких имен считается Ирина. Его обладательницы с детства будут обладать тяжелым характером, нелегко контактируют с другими людьми и упрямы. Им нелегко найти себе пару, слишком много мужского начала проявляется в их характере.
Тяжелый жизненный путь будет у родившихся в такой год девочек с именем Надежда. У них силен внутренний стержень, но путь к успеху будет труден и тернист. Они будут страдать от утраты, испытают предательство, велика вероятность одиночества.
Также астрологи назвали имена, которые принесут родившимся в этот год девочкам счастье.
Девочки с именем Ксения уже с детства будут знать, чего хотят, а также как им этого добиться. В школе, дома, в университете — все их знают и любят за целеустремленность, находчивость и ум. В вопросах отношений они придирчивы, ищут идеал, поэтому могут встретить его не сразу. Однако если найдут, то женское счастье им обеспечено.