Узнаем страшную тайну партнера — любовный гороскоп на 7-13 февраля

Для любовной сферы неделя обещает быть весьма продуктивной, даже счастливой.

Однако след напряженного общего фона с прошлой недели все еще будет оставаться: Нептун по-прежнему остается в аспекте квадратуры с Черной Луной. Кто-то именно сейчас неожиданно обнаружит, например, у супруга или любовного партнера «заныканные» деньги или телефон незнакомого представителя противоположного пола в контактах смартфона.

Самое лучшее, что сейчас можно сделать — это откровенно обо всем поговорить со своим визави — сейчас само небо поспособствовало этому разоблачению, а значит, оно пойдет только на пользу обоим, так и должно было случиться. Между тем всю неделю Юпитер расположился в секстиле к Урану. Этот аспект предрасполагает к спонтанным, неожиданным знакомствам, которые имеют все шансы перерасти с стабильные отношения, полные радости, одухотворенности и возвышенного романтизма. А если учесть, что одновременно всю неделю будет царить соединение Венеры с Марсом в Козероге, то во вновь возникших союзах и взаимопонимание, и сексуальная составляющая будет также на высоте.

В уже существующих же стабильных парах эти аспекты планет несут возможность счастливых случаев, совпадений, которые либо позволят паре неожиданно разбогатеть, либо получить помощь влиятельного покровителя, либо внести свежую струю в сексуальную жизнь.

В начале недели 7–9 февраля Сатурн будет в соединении Солнцем. В такие дни обостряется соперничество между двумя мужчинами, претендующими на одну женщину. Оно может быть особенно острым, если один из соперников намного старше другого.

8–12 февраля Меркурий войдет в соединение с Плутоном, при этом обе планеты будут в тригоне к Северному Лунному узлу. Это отличные дни для помолвки и заключения брака — если это случится в данный период времени, значит супругов соединило само небо, они друг другу по судьбе, будут жить долго, и сам факт свадьбы круто изменит жизнь каждого из них к лучшему. Также в эти дни прекрасно срабатывают аффирмации на любовь, особенно с применением земли и воска.

Овен

Эта неделя подсказывает Овнам путь смягчения разногласий. Если энергия не полностью «сгорает» в сексе, то в понедельник и вторник ее можно направить на общие материальные цели, а со среды по пятницу в обсуждение совместных планов. Любое неразрешенное противоречие вновь напомнит о себе в выходные.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит выбрать для свидания понедельник, субботу и воскресенье. Это лучшие дни для чувственного сближения, которое в выходные дополнит мощная потребность партнеров в душевной близости. В понедельник не погасите свою естественную привлекательность суровостью или застенчивостью.

Близнецы

На этой неделе закончится экскурс Близнецов в далекое или недавнее прошлое, связанное для них с глубокими переживаниями. Им останется лишь сделать верные выводы из своего путешествия. Звезды советуют делать это в интервале с вечера среды по вечер пятницы. В выходные можно дать больше воли эмоциям.

Рак

В начале этой недели многие Раки будут ощущать эмоциональную зависимость от своего партнера (которая может дополняться другими зависимостями - например, служебной или бытовой). Если они воспринимают это как свой проигрыш, выходные позволят им «сравнять счет» или сделать шаг к нивелировке разницы.

Лев

На этой неделе Львы могут переживать из-за недостатка информации о любимом человеке или из-за его сдержанности. Для общения подходит интервал с вечера среды по вечер пятницы - но все может свестись к нейтральным беседам, которые Львов сейчас не устраивают. Их расспросы могут остаться без ответа.

Дева

На этой неделе звезды советуют влюбленным Девам не терять время, которое можно использовать для встреч, но все же пропустить интервал с вечера среды по вечер пятницы. Свидание, назначенное в этот период, может оказаться лишено теплых эмоциональных ноток, сведено к деловому или дружескому общению.

Весы

Эта неделя обещает стать для влюбленных Весов эмоционально насыщенной, но и потенциально конфликтной. Она может не только подогреть взаимную страсть, но и обострить накопившиеся противоречия. Охладить лишний пыл влюбленным поможет дружеский разговор в интервале с вечера среды по вечер пятницы.

Скорпион

В начале и конце этой недели влюбленных Скорпионов ждет жизнь, насыщенная эмоциями. А вот в середине недели события будут чаще остужать, чем подогревать их чувства. В это время вероятны внешние препятствия или временные спады собственного темперамента, возможна иллюзия «чисто дружеского» общения.

Стрелец

Стрельцы будут увереннее чувствовать себя в общении с представителями другого пола в середине этой недели - но контакт при этом может свестись исключительно к интеллектуальному разговору или светской беседе. В начале недели, а также в выходные они рискуют оказаться заложниками своих тайных чувств.

Козерог

На этой неделе Козерогам желательно высказать любимому человеку свои мысли или дать понять о своем решении. Звезды советуют делать это в выходные, когда сомнений в собственных выводах уже не останется. Подходящие дни для обычных романтических свиданий: понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Водолей

На этой неделе одним из ценных качеств для Водолеев станет умение промолчать. Слова, уже готовые сорваться с языка, сейчас лучше придержать: преждевременно озвученная мысль или загодя отправленное важное сообщение не только не ускорят желаемый ход событий, но и могут роковым образом замедлить его.

Рыбы

На этой неделе звезды намерены помогать амурным делам Рыб в понедельник, вторник, субботу и воскресенье. В эти дни ожидается наиболее благоприятный эмоциональный фон, есть простор для фантазий и подпитка для самолюбия, можно надеяться на взаимопонимание, приятное общение и сексуальную гармонию.