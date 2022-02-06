Деньги будут падать с неба — финансовый гороскоп на 7-13 февраля

На этой неделе мы можем заработать много денег, если будет активны и инициативны.

Радостной новостью будет то, что на этой неделе очень у многих произойдет большая активизация деловых процессов, увеличение сделок с положительным результатом, рост продаж. Однако Нептун, который всю неделю будет в квадратуре с Черной Луной, может подбросить неприятные сюрпризы: вместе с ростом продаж вырастет и количество случаев служебных подлогов и афер, воровства из бюджета, карьерных интриг и происков конкурентов. Правда, эти неприятности будут, скорее всего, иметь хороший конец: преступников поймают, лгунов и стяжателей разоблачат, интриганов призовут к ответу. Одновременно всю неделю Юпитер в секстиле к Урану создаст атмосферу здорового риска, неожиданных творческих озарений и нестандартных в бизнесе, которые могут принести предпринимателям сверхприбыли. Это также отличное время, чтобы наниматься на работу или нанимать новых сотрудников, их работой начальство впоследствии будет довольно, а работники, в свою очередь, будут довольны своей зарплатой и условиями труда.

7–9 февраля Сатурн будет все еще сожжен Солнцем. В этот период надо опасаться проверок со стороны государственных органов, они могут очень повредить бизнесу. Также в эти дни ни в коем случае не стоит просить у начальства повышения должности и зарплаты — реакция окажется прямо противоположной ожидаемой. Строителям надо скрупулезно соблюдать технику безопасности, так как вероятность производственного травматизма у них сейчас может резко повыситься.

8–12 февраля Меркурий окажется в соединении с Плутоном и в тригоне к Северному Лунному узлу. Сделки, которые будут заключены в этот период, могут стать «сделками века» по масштабу прибыли и социальной значимости. Даже если это не так, все равно все договоренности между бизнес-партнерами, клиентами и исполнителями, начальством и подчиненными будут очень важными и принесут впоследствии большие прибыли.

Овен

Овнам на этой неделе может сопутствовать успех в любых денежных вопросах, сулящих материальную выгоду. Например, вы сможете, наконец, продать ту вещь, которую раньше продать не удавалось. Также это хорошее время для дополнительной подработки, работы на полставки или по совместительству. В общем, доходы в этот период могут превзойти расходы, что укрепит ваше финансовое благополучие. Индивидуальные предприниматели смогут подписать выгодный долгосрочный договор на оказание услуг. Рекомендуется прилагать усилия для повышения уровня профессионального мастерства. Вы можете приобрести новые полезные практические навыки, благодаря чему повысится производительность труда и качество выполняемой работы. Возможно, вы сможете понять, что некоторые рутинные и затратные дела сами собой отпадут, если использовать новые технические возможности. Если вы работаете на сдельной оплате труда, то наиболее урожайное время приходится на первую половину недели. Смелее двигайтесь к поставленной цели, и внешние обстоятельства будут сами помогать вам в этом.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать эту неделю для личностного развития и совершенствования навыков работы с техническими средствами. Постарайтесь взглянуть на стоящие перед вами проблемы с иных, более широких и масштабных позиций. Это благоприятный период для пополнения багажа профессиональных знаний, их расширения и углубления. Успешно проходят командировки и деловая переписка. Только от вашей личной инициативы будет зависеть успех в делах. Если вы раньше не были готовы к принятию некоторых ответственных решений, то сейчас у вас будет достаточно решимости самостоятельно двигаться вперед и добиваться успеха в этом. Используйте свои личные качества, такие как обаяние, тактичность, внимательность к людям. Это привлечет к вам симпатии окружающих, повысит вашу популярность и авторитет. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие страны и регионы с целью изучения рынков. Успешно идет расширение географии бизнеса.

Близнецы

У Близнецов эта неделя складывается благополучно для урегулирования некоторых деликатных вопросов, которые нежелательно подвергать широкой огласке. Например, вы сможете добиться решения вопросов, связанных с погашением долговых обязательств перед налоговыми органами власти. Поскольку у вас могут вырасти дополнительные доходы от частной подработки, то вы сможете ускоренным темпом гасить долги и оплачивать счета. Если вы давно собирались поговорить с работодателем о компенсации вам расходов на проезд к месту работы или на обеды в рабочее время, то сейчас для этого настал наилучший момент. Ваши просьбы не останутся незамеченными и будут удовлетворены в разумных пределах. В целом ваши отношения с начальством могут стать более доверительными.

Рак

У Раков в первой половине недели один из наиболее продуктивных отрезков времени для составления долгосрочного и среднесрочного плана действий. У вас может усилиться дар предвидения, что позволит действовать на опережение и не попадать в неприятные ситуации. Также это хороший период для творческой деятельности в составе коллектива. Прежде всего, это относится к работе в научно-исследовательских институтах, в конструкторских и архитектурных бюро. Такая коллективная работа на этой неделе пойдет дружно, слаженно и плодотворно. Участвуя в собрании, совещании, планерке вы сможете повлиять на принятие таких коллективных решений, которые будут выгодны вам. Это благоприятный период для делового сотрудничества с акционерами в рамках компании с общим долевым участием. Принимая участие в собрании или совещании, вы сможете добиться принятия консолидированных решений, которые будут выгодными для всех в целом и лично для вас. Кроме того, это прекрасный период для согласования своих личных планов с планами деловых партнеров.

Лев

У Львов эта неделя складывается удачно для карьерного продвижения. Особенно это почувствуют руководящие работники и те, кто ожидает повышения в должности. Сейчас могут произойти важные встречи и разговоры с влиятельными людьми, от решения которых будет зависеть ваше продвижение в карьере. Но в целом это благоприятный период для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят ваши распоряжения. Подчиненные же могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства. Ваша деятельность может быть на виду у вышестоящего начальства. Старайтесь не допускать отклонения от графика работы и строго следить за соблюдением трудовой дисциплины. В результате может идти активная реализация поставленных планов, возможно, даже с некоторым опережением по срокам. Также это хороший период для поисков работы, собеседования и подписания трудового договора (трудоустройства).

Дева

Девам на этой неделе, возможно, удастся значительно расширить свои познания в профессиональной сфере. Это прекрасное время для всех, кто проходит обучение, кто сдает экзаменационные задания. Преуспевают представители тех видов деятельности, которые связаны с рекламой, туризмом, издательствами, перевозкой грузов, дизайном, фотографией. Возможно, в течение этой недели вам не раз придется подтверждать свою профессиональную квалификацию, отвечая на сложные вопросы – это может заметно повысить ваш авторитет в профессиональных кругах. Успешно пройдет этот период для тех, кто находится вдали от родного дома. У бизнесменов благоприятный период для дальних командировок и поиска наиболее выгодных для вашего бизнеса рынков сбыта товаров и услуг. В первой половине недели удачное время для урегулирования юридических споров, судебных тяжб. Вы можете прийти к мировому соглашению благодаря тому, что ваши оппоненты будут готовы пойти на уступки. Также звезды советуют вам принимать участие в конкурентных видах деятельности, где требуется проявить неординарный подход к решению задач.

Весы

Весам на этой неделе может сопутствовать удача при осуществлении финансовой деятельности. В первую очередь преуспевают работники кредитно-финансовых учреждений, а также работники налоговой и судебно-юридической сферы деятельности. Можно открывать банковские счета и размещать там депозитные вклады под проценты. Возможно, в вашем распоряжении временно окажется крупная сумма заемных денег, которыми вы можете успешно распорядиться. Бизнесменам рекомендуется заниматься укреплением безопасности своего бизнеса. Это хорошее время для оформления и подписания договора на страхование имущества. Также можно делать закупки средств видеоконтроля, сигнализации, кодовых замков и дверей. Этот период благоприятен для дел, связанных с подключением жилища к вневедомственной охране. Хорошо проводить инвентаризацию недвижимого имущества. Другая тема, которая может получить успешное развитие – перестройка отношений внутри трудового коллектива. Возможно, вы поймете, что некоторые отношения с коллегами лучше упростить и тратить на них меньше рабочего времени.

Скорпион

Сила и успех Скорпионов на этой неделе может целиком и полностью зависеть от умения подстраиваться под внешние обстоятельства и извлекать выгоду для себя лично. В этом смысле более всего преуспеют те, кто занимается выполнением индивидуальных заказов клиентов. Вы сможете наилучшим образом вникнуть во все тонкости пожеланий клиентов, которые будут благодарными вам за это. Поэтому этот период станет удачным для работников сферы услуг. Также эта неделя благоприятствует развитию и укреплению делового партнерского сотрудничества. В поле вашего зрения могут попасть интересные люди с перспективными предложениями по сотрудничеству. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения. Если вы работаете в паре с партнером, и чувствуете, что не справляетесь с большим объемом работы, то можете делегировать партнеру часть своих полномочий – ваше общее дело от этого никак не пострадает. Прекрасные результаты могут получить консультанты, социальные работники, водители транспортных средств и торговцы.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут проявить свою практичность и показать свои лучшие деловые качества. Это благоприятное время для выполнения текущих дел. Рекомендуется сосредоточиться на совершенствовании при использовании технических средств. Ориентируйте себя на выполнение той работы, которую вы выполняете традиционно, и в которой хорошо разбираетесь. У вас может быть интересная работа, которую вы станете выполнять с удовольствием. Уровень работоспособности может быть достаточно высоким, чтобы вы смогли поддерживать напряженный темп работы. Благодаря интенсификации труда вы сможете существенно продвинуться в делах. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные и это немаловажный положительный фактор для успеха в делах. Если с кем-то из коллег или подчиненных у вас были натянутые отношения, то в первой половине недели может быть удачное время для примирения – ваш добрый жест может быть воспринят адекватно. Уровень доходов имеет тенденцию к росту.

Козерог

У Козерогов эта неделя складывается удачно для реализации творческого потенциала вашей личности. Если вы давно собирались поменять свой деловой имидж, то лучшего времени не найти. Нацеливайте себя на те дела, в которых вы пока являетесь новичком. Это благоприятное время для поисков путей усовершенствования стиля и методов работы, освоения новых технологий, профессионального обучения. Можно публиковать резюме на сайтах интернета – у вас хорошие шансы, что вас заметят потенциальные работодатели и предложат интересную работу. Вы можете преуспеть в конкурентных видах деятельности типа конкурсов или кастингов. Старайтесь подходить к своим обязанностям по работе так, как будто впервые делаете это дело. Смотрите на все творчески, стараясь найти зацепки, чтобы что-то усовершенствовать, улучшить. Бизнесмены могут преуспеть в финансовых спекуляциях. Можно делать оптовые закупки товара с целью перепродажи – такой разовый бизнес может быть вполне оправдан. И помните, что все дела могут успешно реализовываться только при наличии личной инициативы.

Водолей

На этой неделе у Водолеев благоприятное время для работы в сфере недвижимости, коммунального хозяйства и строительства. Возрастает производительность труда у тех, кто работает на дому, удаленно или работает в одном коллективе с родственниками. Возрастает также доходность от семейного бизнеса. Если беретесь за дело, то обязательно доводите его до конца. Это хороший период для подведения итогов по результатам проделанной за последний период работы и анализа степени успешности. В случае финансовой необходимости можете обращаться за поддержкой к близким родственникам, родителям – они всегда помогут. Часть работы может выполняться без официального оформления. Другое успешное направление – усилия, направленные на благоустройство рабочего места. У вас будет иметься все необходимое, чтобы сделать условия своего труда более комфортными, а сам труд – более производительным. Если вы работаете в офисе, то, возможно, удастся улучшить условия труда на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется проводить полный и детальный анализ состояния своего бюджета и своего движимого и недвижимого имущества. Знакомство с отчетной документацией и инвентаризация могут вам в этом помочь.

Рыбы

У Рыб эта неделя складывается благоприятно для укрепления и расширения деловых связей, поездок, контактов. Вы сможете легко и быстро урегулировать многие вопросы, если подключите к этому своих друзей и знакомых. В сотрудничестве с окружающими людьми ключ к успешной деловой активности. Ваш интеллект может работать исключительно быстро и точно. Это положительно отразится на всех видах умственного труда. В частности, вы можете преуспеть при принятии решений в торгово-закупочной деятельности, поскольку сумеете использовать благоприятную конъюнктуру с выгодой для себя. Для решения некоторых актуальных вопросов вам, возможно, потребуется отправиться в поездку на деловое свидание. Возможно, вас попытаются привлечь в качестве посредника к решению вопросов, не имеющих к вам прямого отношения. Тем не менее это будет полезным для вас, поскольку так вы расширите свои деловые связи, познакомитесь с интересными людьми. Успешно реализуются торговые сделки, ускоряется товарно-денежный обмен.