Лавина дел свалится на нашу голову — гороскоп на 4 февраля

4-5 лунные сутки. Утром Луна в Рыбах будет поддерживать пассивный образ жизни.

Ее аспект к Меркурию советует не затягивать переговоры и размышления, не медлить с отправкой письма. Главная проблема вечера - импульсивность. Взаимодействие Луны и Марса добавит энергии, не всегда конструктивной. Вероятность конфликта невысока, но к нему все же могут привести несдержанность, отсутствие меры и чувства юмора. Стоит лучше просчитывать свои действия, иначе легко обеспечить себе лишние проблемы и приключения ночью или на следующий день. Желательно отличать срочные важные дела и острые потребности от минутных капризов.

Овен

Утром Овнам не стоит терять время, если им требуются тайные переговоры или нужно поразмыслить в одиночестве. Не стоит откладывать и короткие секретные поездки. Наиболее коварный момент этих суток - вечер. В конце дня возросшую энергию, импульсивность и предприимчивость необходимо дополнить ловкостью и точным расчетом - иначе можно добавить себе проблем и хлопот, не исключена беспокойная ночь.

Телец

Сегодня Тельцам стоит активнее использовать утренние и дневные часы: энергия в это время может не поспевать за полетом фантазии, зато минимальна опасность сбиться с пути и угодить в ловушку. Вечером все наоборот: предприимчивость возрастет, зато возникнут проблемы с правильным вектором приложения усилий, высока вероятность попасть в двойственную ситуацию и оказаться заложником обстоятельств.

Близнецы

Утром Близнецам не стоит откладывать совещания на срочные насущные темы, а также получение рабочей информации, инструкций и приказов. Стоит учитывать вероятность недоразумений, которые могут вскрыться позже, и заранее уточнять наиболее критичные детали. Вечером может стать необходим быстрый, ловкий и небезопасный маневр. Даже если такая процедура не выглядит рискованной, стоит подстраховаться.

Рак

Пока не настал вечер, у Раков есть время для раздумий и переговоров, поиска информационной или моральной поддержки. Некоторые Раки доверятся чутью или высшей силе, которую считают для себя авторитетной. Вечером свой или чужой двойственный ход поставит многих Раков перед выбором. Возможен напряженный момент в личных или деловых отношениях, карьере, тяжбе, сделке, брачном или другом важном союзе.

Лев

Львам стоит начать день с перепроверки информации и расчетов - в противном случае вечером они могут столкнуться с недоразумением даже на знакомом поле. Вам не помешает подстраховка в виде запасного варианта, если в конце дня вы собрались в путь, на свидание, должны приступить к работе или заключить сделку. Стоит убедиться, что вас правильно поняли помощники, не подведет транспорт или сервис.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам избрать своим девизом бдительность. В начале дня полезно дополнить это качество проницательностью и готовностью к диалогу на чужих условиях, а в конце - ловкостью, находчивостью и здоровым чувством юмора. В этом случае, утром вы сможете поладить со скрытными и влиятельными собеседниками, а вечером «выйти сухими из воды» или «отделаться легким испугом» в приключении.

Весы

Основную часть дня Весам лучше провести в тишине или за несложной работой (желательно, не физической). Утро склонит к рассеянности, может усилить сентиментальность, вызвать сонливость, задать загадку. Вечер сулит странности в деловом сотрудничестве, бытовом взаимодействии и личном партнерстве. Возможен обмен ролями, дублирование функций, розыгрыш. Важно не делать такой случай поводом для ссоры.

Скорпион

Скорпионам стоит начать день с нужных им контактов или особенно интригующей их информации, изучения новостей, приватной беседы, записи в личном дневнике. Не помешает сделать заметки, если вас осенила смутная идея: в ней «что-то есть». Вечер сулит хлопоты и недоразумения, возможны нестыковки при попытке получить или оказать услугу. Не стоит отправляться вечером в путь и браться за важные дела.

Стрелец

Для Стрельцов это не самый продуктивный день. Пока не настал вечер, возможны лень и рассеянность. Будет естественным желание отдохнуть, отоспаться или побыть дома. Вечером остроумные и практичные идеи натолкнутся на препятствия, часть энергии уйдет на срочную суету и преодоление нестандартных ситуаций, не исключен бег по кругу из-за деловых, финансовых, любовных, творческих или иных разногласий.

Козерог

До вечера у Козерогов будет время поразмышлять над полученной информацией, завершить переписку, поработать в тишине с документами и корреспонденцией. Звезды советуют найти время для отдыха, так как вечером возможна нештатная двойственная ситуация дома, в личной жизни или на работе. Желательно не только обеспечить себе поле для маневра, но и подстраховаться во избежание стресса и бессонной ночи.

Водолей

В первой половине дня Водолеям стоит довести до конца совещания на материальные темы и завершить работу с платежными документами. На вечер лучше не строить однозначных планов: все будет сложнее, чем предполагалось, вероятна путаница с деньгами, делами или маршрутами. Не стоит и планировать отдых: скорее всего, тихого вечера не получится, возможны срочные хлопоты или другие напряженные моменты.

Рыбы

Основная часть дня пройдет для Рыб спокойно, но к вечеру пассивность может смениться желанием действовать. Звезды советуют подавить импульс: его результат будет скромным, начинание обернется минутной авантюрой. Есть риск зря потратить время, вхолостую использовать технику или ресурсы. Высока вероятность острой ситуации на грани конфликта, фальстарта, возврата. Лучше отказаться от покупки, сделки.