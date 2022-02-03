Не соглашаемся на меньшее — финансовый гороскоп на 4 февраля

Сегодня мы можем добиться невероятных результатов, поэтому замахиваемся на что-то большее.

Овен

Этот день складывается для Овнов благополучно. Благодаря личному оптимизму и доброжелательности вы сможете приобрести много союзников. Звезды советуют вам обратить особое внимание на новых людей, которые появятся в поле вашего зрения. Обсуждение с ними проектов в бизнесе принесет свои плоды. Работодатель может выдать вам денежную премию.

Телец

У Тельцов этот день знаменует новые достижения в карьере. Особенно это относится к руководящим работникам. В первой половине дня вам может поступить важная информация, используя которую вы примете правильные решения. Если у вас есть тайный покровитель, то можете вполне рассчитывать на его поддержку. Можно вести кулуарные переговоры с влиятельными людьми.

Близнецы

Звезды ждут от Близнецов принятия стратегических решений, эффект от которых проявится не сразу. Старайтесь действовать с расчетом на перспективу, обращайте особое внимание на новые технологии и возможности чему-то научиться, узнать что-то новое. Полезно совершать дальние поездки, посещать научно-технические выставки, изучать опыт работы коллег.

Рак

Неплохой день для Раков, настроенных на динамичный стиль работы. Звезды советуют вам проявлять смелость и решительность в своем движении к намеченной цели. Не бойтесь рисковать – без разумного риска не бывает достижений. Растут доходы у тех, кто работает в страховых фирмах, в охранных предприятиях и в банковской сфере.

Лев

Львы смогут проявить себя прекрасными переговорщиками и миротворцами. Вы сумеете легко найти компромиссные решения в сложных и запутанных вопросах во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Успешно проходят рекламные акции – ваша личная популярность заметно повысится. Бизнесмены могут предлагать на рынке новые виды услуг и новые товары.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на получении практического результата. А для этого в первую очередь требуется действовать в высшей степени организованно, планомерно и методично. Это прекрасное время для открытия ремонтных мастерских и изучения сложных технических механизмов. Хорошо проявят себя мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Весы

Весы преуспеют в деятельности, связанной со сферой обслуживания, моды, отдыха, спорта и развлечений. Особенно успешно проявят себя творческие работники, связанные со сценическими выступлениями (артисты, музыканты). Можно принимать участие в конкурсах, кастингах. Спекулятивные виды деятельности типа обмена валюты и оптовых продаж, могут быть оправданы.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для офисной работы с документами. Вы прекрасно справитесь с работой по анализу и сортировке документов, подготовки отчетов. Успешно проходит стажировка студентов в трудовых коллективах. Хорошо заниматься ремонтными работами в помещениях, оснащением их новой техникой и оборудованием.

Стрелец

Удачно складывается этот день для Стрельцов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Вы сможете легко входить в контакт с разными людьми, и они с радостью пойдут вам навстречу в любом деле. Ваши деловые связи значительно вырастут и окрепнут. Хорошо проявят себя водители транспортных средств и консультанты.

Козерог

Уровень доходов Козерогов в этот день имеет тенденцию к росту. Особенно это относится к тем, кто работает физически и индивидуально. Высокая степень выносливости и трудолюбия – залог успеха дня. Также этот день подходит для закупки строительных материалов. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своих финансовых ресурсов и проводить инвентаризацию.

Водолей

Интеллектуальные способности Водолеев значительно активизируются в этот день. Это положительно отразится на профессиональном обучении и установлении деловых контактов с разными людьми. Сбор актуальной информации положительно отразится на ваших делах. Больше всего преуспеют торговцы, социальные работники, водители, консультанты и журналисты.

Рыбы

Хороший день для Рыб, работающих в режимных и охраняемых объектах, а также в секретных службах. Вы нуждаетесь в тихой спокойной обстановке – так вам будет легче настроиться на рабочий режим. Незаметная для окружающих деятельность будет гораздо эффективнее с точки зрения повышения уровня доходов. Успешно поработают фрилансеры и все, у кого удаленная работа.