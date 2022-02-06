Станем психолагами – гороскоп на 7-13 февраля

На этой неделе на небе сформируются и будут актуальными 2 планетных аспекта.

8 февраля максимально проявится трин Марс-Уран. Это прекрасный аспект для физической активности и использования технических и транспортных средств в жизнедеятельности людей. Усиливается практическая сметка, изобретательность. Люди, наделенные техническими талантами, смогут предложить интересные технические решения. Успешно развивается бизнес, основанный на энергетике и производстве технических новинок, особенно в области авиации и космоса. Это аспект технически одаренных новаторов, которые работают с перспективой на будущее. Больше всего этим аспектом могут быть затронуты представители знаков Телец и Козерог – они же могут получить наибольшие выгоды.

11 февраля соединение Меркурий-Плутон. Те люди, гороскопы которых затронет этот аспект, могут проявить удивительную интеллектуальную проницательность. Появляется способность считывать скрытые мысли других людей и понимать их истинные мотивы поведения. Успешно идет изучение психологии. Это аспект ораторов, способных буквально гипнотизировать массы людей своими публичными выступлениями. Учеба также идет успешно и освоение точных наук не составляет особого труда. Вместе с тем на этом аспекте нежелательно попадать в толпу людей при проведении массовых мероприятий

Овен

У Овнов эта неделя благоприятна для решения материальных и финансовых вопросов. Рекомендуется ставить перед собой смелые амбициозные задачи и немедленно приступать к их исполнению. Время сомнений и раздумий прошло, настало время активных действий ради достижения поставленных целей. Причем вам не нужно прибегать к дипломатическим изыскам и стараться учитывать мнение окружающих. Сейчас важно действовать стремительно и напористо. Возможно, ваши усилия на работе получат должную оценку и ваши доходы вырастут. Также вы можете почувствовать усиление аппетита. При отсутствии должного самоконтроля над структурой питания вы можете начать быстро прибавлять в весе. Если для вас лишний вес нежелателен, то контролируйте себя в питании. Постарайтесь не строить далеких планом и живите преимущественно сегодняшним днем, сосредоточившись на решении текущих вопросов. Вместе с тем в конце недели вам, возможно, придется пойти на уступки в профессиональной деятельности. Если вы не сможете проявить достаточно гибкости и своевременно отступить, то это может закончиться ущербом для вашей карьеры. Может сложиться такая ситуация, когда внешние обстоятельства в императивном порядке будут заставлять вас делать то, что вам делать не хочется. Но иного выбора может и не представиться.

Телец

У Тельцов эта неделя благоприятна для личностного развития, участия в спортивных состязаниях. Судя по положению звёзд, Ваше физическое и интеллектуальное состояние будет находиться в прекрасной форме. Самое время сосредоточиться на приобретении необходимых знаний и наработке профессиональных навыков. Это прекрасное время для расширения своих знаний, поскольку интеллектуальных трудностей при усвоении информации у вас не будет. Также это хорошее время для путешествий, общения с единомышленниками по интернету. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит. Если вы давно мечтали побывать в каком-то городе или стране, улучшить свои знания в иностранном языке, то самое время отправляться в такую поездку. Помните, что ваш главный ресурс – это вы сами. И чем выше будет уровень вашего развития, тем большего вы сможете добиться. Вместе с тем в конце недели рекомендуется воздерживаться от поездок на своем автомобиле. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность всевозможных происшествий в дороге, начиная от поломок транспортных средств и заканчивая неприятностями с дорожно-постовой службой. Пересидев эти дни дома, вы можете сохранить свою нервную систему в равновесии.

Близнецы

Большая часть недели у Близнецов может быть связана с усилением потребности в рискованном поведении, желанием получить острые впечатления от экстремальных ситуаций. Может возникнуть желание принять участие в каком-то экстремальном действии, связанном с борьбой, динамикой и соперничеством. Хорошо принимать участие в спортивных соревнованиях, особенно с элементами силового противоборства. Также это время усиления вашей сексуальности. Возможны тайные любовные связи как вид экстремального спорта, чтобы как-то восполнить потребность в острых ощущениях. Неделя благоприятна для изучения духовных практик, психологии. Вы можете стать более проницательными, вам могут открыться скрытые мотивы в поведении других людей. Используйте это время для проведения расследований. Также можно заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами: можно давать деньги в долг и возвращать долги. Вместе с тем в конце недели звезды советуют не делать того, что повышало бы риск финансовых потерь и риск ущерба для здоровья. Это очень непредсказуемое время, чреватое разного рода осложнениями. Если у вас есть электронные платежные средства, то примите меры по усилению безопасности денег на счетах.

Рак

У Раков на этой неделе необходимо обновление жизни по всем направлениям. В какой-то момент вы можете осознать, что невозможно дальше жить по-старому, нужно что-то менять. Для начала попробуйте сменить круг общения. Могут улучшиться отношения с друзьями и в партнерстве. Возможно, вы возобновите отношения с другом или подругой, с которыми долгое время не общались. Посещение клубов или новые контакты в интернете складываются вполне успешно. Как только в вашей жизни появятся новые люди, так сразу вы почувствуете это самое новое направление, куда следует идти. Супружеские отношения могут приобрести особую динамику, как только вы станете планировать совместное будущее вместе с партнером. Можно знакомить своего мужа или жену с бывшими друзьями – такого рода встречи оставят вам приятные впечатления. Хорошо приглашать в гости друга семьи и проводить время в общении. Вместе с тем в конце недели вы можете почувствовать, что не способны далее терпеть какие-то ограничивающие обстоятельства в своей жизни. Это похоже на состояние внутреннего бунта, готовности к революционной ломке жизненного уклада. Для тех, кто озабочен вопросами самосовершенствования это позитивный период, поскольку вы сможете активизировать свои внутренние ресурсы.

Лев

У Львов на этой неделе столь хорошо пойдет деловая активность, что вы можете целиком погрузиться в работу. А вопросы личной жизни могут отойти на второй план. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы можете оказаться в центре внимания. Вас станут больше замечать начальство на работе и окружающие. Возможно, вам будет казаться, что ни один ваш шаг не остается незамеченным, и все ваши поступки обсуждают окружающие. Отчасти это действительно так. Поэтому не пытайтесь провернуть дела незаметно. Любая ваша тайная деятельность сразу же станет известна всем, кто вас знает. Это прекрасное время для изменения своего режима дня, начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала, перехода на правильное питание по диете, профилактики здоровья, закаливания и тому подобное. Уделяя больше времени своему здоровью, вы тем самым сможете лучше организовать свою повседневную жизнь. Это хорошее время для перехода к здоровому образу жизни. Удачно складывается неделя для профессиональной деятельности. Если вы ищите новую работу, то можете найти приемлемый вариант. Также вам могут предложить повышение в должности. В эти дни вы будете способны намного быстрее и эффективнее решать материальные проблемы, связанные с наведением порядка, ремонтными работами. Состояние здоровья стабилизируется.

Дева

Девам на этой неделе рекомендуется больше времени уделять учебе, расширению своих познаний с целью научиться лучше ориентироваться в информационных потоках современной жизни. Неделя благоприятна для путешествий, учебы и отдыха. Во время туристической поездки к морю у вас могут быть курортные романы. Интересно, что начатые в эти дни личные отношения могут иметь продолжение в дальнейшем. Эти дни могут пройти на оптимистической волне. Это прекрасное время для развития романтических отношений, а также для новых знакомств, если вы до сих пор были одиноки. Можно пригласить любимого человека в совместную поездку, на экскурсию по городам России – звезды сулят приятные впечатления от такой поездки. Также это хорошее время для людей, увлеченных каким-то творчеством, хобби, коллекционированием, занимающихся спортом, искусством. Общение в интернете и, в частности, на сайтах знакомств может увлечь вас. Возможно виртуальное романтическое знакомство. Вместе с тем в конце недели рекомендуется более экономно расходовать финансовые ресурсы. Дело в том, что в эти дни проблема нехватки денег может выйти для вас на первое место по остроте.

Весы

На этой неделе у Весов стабилизируется обстановка в семье, и тема семьи может выйти для вас на первый план. Вы сможете наилучшим образом проявить себя в домашних делах. У вас будет достаточно энергии и желания для того, чтобы сделать свою повседневную жизнь более комфортной и уютной. Если в квартире давно назревал косметический ремонт, который можно выполнить за несколько дней, то самое время этим заняться. Деньги и силы у вас для этого найдутся. Кроме того, члены семьи тоже активно включатся в процесс благоустройства и дела пойдут веселее. Хорошо приглашать в гости родственников, обсуждать важные вопросы, заниматься оформлением и получением наследства. Родственники могу оказать вам материальную поддержку. Возможны крупные покупки в кредит для благоустройства жилья и расширения недвижимости, такие как приобретение мебели, дачного или земельного участка. Вместе с тем в конце недели звезды советуют твердо контролировать свои поступки и стараться максимально удерживать внутреннее равновесие. Вокруг вас может сложиться напряженная ситуация, однако все зависит от вашей внутренней готовности сохранять стабильность и выдержку. Эти дни требуют от вас предельной мобилизации и собранности.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе рекомендуется активнее контактировать с окружающими людьми и решать с их помощью актуальные вопросы. Чем больше вы будете информированы, тем успешнее сможете их решить. Кроме того, можете смело подключать имеющиеся у вас деловые и чисто человеческие связи и совместно с ними решать свои дела – вам обязательно окажут поддержку. Это хорошее время для учебы, общения со сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят составить компанию в какой-нибудь интересной поездке. Ваши интеллектуальные способности могут находиться в исключительно активном состоянии, и это поможет не только быстро усвоить учебный материал, но и заниматься несколькими вопросами одновременно в параллельном режиме. Супружеские отношения также переживают период гармонии и оптимизма. Немаловажную положительную роль в этом могут сыграть родственники. Улучшается сотрудничество с окружающими людьми, многие из которых с готовностью помогут вам в любых вопросах. Хорошо проводить время вместе с партнером по браку, посещая концерты, светские приемы, свадьбы, юбилеи и прочие торжественные мероприятия.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя благоприятна для наведения порядка в доме и на работе. В это время рекомендуется забыть об отдыхе и развлечениях и больше времени заниматься решением материальных вопросов. Вопросы личной жизни могут отойти на второй план. В целом вы будете находиться в прекрасной физической форме. Возможно, вы почувствуете усиление аппетита и можете быстро набрать лишний вес. Поэтому, наряду с хорошим питанием необходимо давать своему организму большие физические нагрузки. Прежде всего, это относится к занятиям в тренажерном зале и нагрузкам на основной работе. У вас сейчас запас физических сил намного больше, чем можете себе представить, поэтому можете нагружать себя работой по полной программе. Также хорошо начинать курсы лечебно-профилактических мероприятий, рассчитанных на длительный срок. Например, можно начинать сбалансированную диету для сброса лишнего веса. Кроме того, это хорошее время для укрепления материального благосостояния, роста доходов и покупки личных вещей. Уровень доходов может повыситься, и у вас появится возможность порадовать себя и близких новыми покупками.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут обрести уверенность в себе и своих силах. Повышение самооценки может возникнуть не само по себе, а будет обусловлено какими-то достижениями. Теперь вы сможете действовать смелее и напористее. Прочь все сомнения, помните, что сейчас вы правы в своих инициативах. Не позволяйте никому переубедить себя, используйте эту неделю для максимальной самореализации. Причем сейчас вам не обязательно быть очень уж тактичными и деликатными. Прямолинейный стиль поведения хорош тем, что он сам по себе несет заряд силы и это убеждает окружающих в вашей правоте гораздо сильнее любых слов и пояснений. Неделя благоприятна для творчества, хобби и всего того, чем вы по-настоящему увлечены. Можно посещать увеселительные мероприятия, дарить подарки любимым. Также эти дни могут быть связаны с укреплением романтических отношений. Пригласите любимого человека на концерт или в игровой клуб, весело проводите время, развлекайтесь. Если у вас есть дети, то сводите их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя. Благодаря хорошей физической форме вы сможете добиться успеха на спортивных соревнованиях.

Водолей

Водолеям на этой неделе рекомендуется заниматься самосовершенствованием. Это хорошее время для ограничения своих материальных потребностей и углубления в психологическую проработку своих комплексов. Самое время начать не только читать соответствующую литературу по духовным практикам, но и начинать что-то делать практически в этом направлении. Постарайтесь найти для себя время и место побыть в уютном одиночестве – это поможет вам разобраться в событиях последних дней и привести душу в состояние равновесия. Также вы можете почувствовать интерес к разгадыванию каких-либо таинственных и загадочных событий, проведению расследований – и действительно к концу недели многое из того, что от вас кто-то скрывал, станет вам известно. Дни могут пройти в полном спокойствии и гармонии для семейных отношений. Вам будет приятно находиться в кругу близких людей, членов семьи, и все в доме будет радовать вас. Возможно, вам предстоит принимать в доме гостей, в том числе приехавших издалека.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут почувствовать потребность в общении с окружающими людьми. Активизируются ваши деловые и дружеские контакты. Возможно, вас пригласят принять участие в поездке с друзьями за город на дачу или на пикник. Успешно пойдет учеба у студентов вузов – отдавайте предпочтение факультативным занятиям в группе. Можно успешно заниматься планированием. Возможно, в ходе общения вам придет какая-то весьма интересная информация, которая может прекрасно вписаться в ваши планы на будущее. Вообще тема будущего в ближайшей и среднесрочной перспективе может оказаться для вас весьма актуальной. Ищите новых друзей, единомышленников, знакомьтесь активнее с теми, кому, как и вам, близки одни и те же темы, у кого имеется сходная с вашей система ценностей. Чем больше таких людей будет окружать вас на этой неделе, тем реальнее будут открываться новые перспективы. Вы можете быть вовлечены в дела других людей, и это пойдет вам на пользу. Используйте свои деловые и человеческие связи для решения актуальных вопросов – вам обязательно помогут, когда вы обратитесь с просьбой к своим знакомым и друзьям.